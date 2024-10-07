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بدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)ورش عمل للرياضيين والمدربين لتوعيتهم بمخاطر المنشطات

10/7/2024 7:17:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المكثفة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ "‬البحرين‭ ‬2024‭"‬،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ستقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بإجراء‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تثقيفية‭ ‬للرياضيين‭ ‬المشاركين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الرياضيين‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المنشطات،‭ ‬والتزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬وضمان‭ ‬منافسات‭ ‬عادلة‭ ‬وآمنة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬التوعوية،‭ ‬ستقدم‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تستهدف‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمدربين‭ ‬لتوعيتهم‭ ‬بمخاطر‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬والأداء‭ ‬الرياضي‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬النزاهة‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭.‬

هذا‭ ‬وتعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬دعم‭ ‬مستمر‭ ‬للرياضيين‭ ‬لفهم‭ ‬حقوقهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬المنشطات‭.‬

وتعكس‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬يلتزم‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬النزاهة‭ ‬والعدالة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭.‬

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