بدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)ورش عمل للرياضيين والمدربين لتوعيتهم بمخاطر المنشطات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار الاستعدادات المكثفة لدورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية "البحرين 2024"، والتي تقام تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ستقوم اللجنة المنظمة بإجراء ورش عمل تثقيفية للرياضيين المشاركين، وذلك ضمن جهود اللجنة المنظمة للمساهمة في تهيئة الرياضيين إلى مستقبل كبير في الرياضة بعيداً عن المنشطات، والتزام مملكة البحرين بتعزيز النزاهة في الرياضة وضمان منافسات عادلة وآمنة لجميع المشاركين.
وفي إطار الجهود التوعوية، ستقدم اللجنة المختصة ورش عمل تستهدف الرياضيين والمدربين لتوعيتهم بمخاطر تعاطي المنشطات وتأثيراتها السلبية على الصحة والأداء الرياضي.
كما سيتم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها لتعزيز ثقافة النزاهة الرياضية بين الشباب.
هذا وتعمل اللجنة على توفير دعم مستمر للرياضيين لفهم حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بمكافحة المنشطات.
وتعكس كل هذه الجهود حرص مملكة البحرين على تنظيم حدث رياضي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والعدالة، مما يعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية رائدة.
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