الاحتلال يقتحم ويفتش عدة منازل وينصب حواجز في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN- فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عددا من المنازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة أبو تركي.
كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين وأعاقت مرورهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية
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