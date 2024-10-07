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الاحتلال يقتحم ويفتش عدة منازل وينصب حواجز في الخليل

10/7/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN- فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عددا من المنازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة أبو تركي.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين وأعاقت مرورهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية

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