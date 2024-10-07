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التكنولوجيا وتعطيل القدرات

10/7/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشكو‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يتطوع‭ ‬للاستماع‭ ‬الى‭ ‬شكواي‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬حرمتني‭ ‬من‭ ‬أمور‭ ‬وطقوس‭ ‬كانت‭ ‬ميسم‭ ‬حياتي‭ ‬اليومية‭ ‬لسنوات‭ ‬طوال،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أن‭ ‬أجلس‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬بعد‭ ‬وجبة‭ ‬الغداء‭ ‬وحولي‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬صحف‭ ‬ومجلة‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬واليوم‭ ‬اختفت‭ ‬المجلات‭ ‬كليا،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬الصحف‭ ‬اليومية‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬‮«‬المعتادة‮»‬،‭ ‬فصار‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬يومي‭ ‬خواء‭.‬

أصبت‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬بإعاقة‭ ‬جزئية،‭ ‬سببت‭ ‬خللا‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬يدي،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬أصابع‭ ‬يدي،‭ ‬وما‭ ‬يحيرني‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الإعاقة‭ ‬لم‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬علة‭ ‬أو‭ ‬حادث،‭ ‬بل‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬تلك‭ ‬الأصابع‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأكل،‭ ‬وانتبهت‭ ‬لحدوث‭ ‬الإعاقة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خطي‮»‬‭ ‬صار‭ ‬رديئا،‭ ‬فكلما‭ ‬أمسكت‭ ‬بالقلم‭ ‬وشرعت‭ ‬في‭ ‬الكتابة،‭ ‬ترفض‭ ‬الحروف‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬متناسقة،‭ ‬ثم‭ ‬صارت‭ ‬أصابعي‭ ‬تؤلمني‭ ‬إذا‭ ‬كتبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسطر،‭ ‬وقبل‭ ‬أربع‭ ‬وعشرين‭ ‬سنة‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬مؤسسة‭ ‬الاتصالات‭ ‬القطرية‭ (‬أوريدو‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أعمل‭ ‬فيها،‭ ‬الى‭ ‬شركة‭ ‬خاصة،‭ ‬وتطلبت‭ ‬عملية‭ ‬الخصخصة‭ ‬إعداد‭ ‬وترجمة‭ ‬عدد‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬النصوص،‭ ‬وأذكر‭ ‬أنني‭ ‬قمت‭ ‬بترجمة‭ ‬عقد‭ ‬التأسيس‭ ‬وملحقاته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬واحدة‭ ‬مستخدما‭ ‬القلم‭ ‬والورق،‭ ‬وبعد‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬متصلة‭ ‬كنت‭ ‬قد‭ ‬فرغت‭ ‬من‭ ‬ترجمة‭ ‬نصوص‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬صفحاتها‭ ‬التسعين،‭ ‬ولم‭ ‬أذهب‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬بل‭ ‬جلسنا‭ ‬نحن‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتولى‭ ‬إعداد‭ ‬وثائق‭ ‬الخصخصة‭ ‬نتآنس‭ ‬حتى‭ ‬أول‭ ‬المساء،‭ ‬ثم‭ ‬زوغت‭ ‬منهم‭ ‬وعدت‭ ‬الى‭ ‬مكتبي‭ ‬وكتبت‭ ‬بخط‭ ‬اليد‭ ‬مقالا‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬هذه،‭ ‬وأرسلته‭ ‬بالفاكس،‭ ‬وعدت‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭.‬

الكتابة‭ ‬باستخدام‭ ‬القلم‭ ‬تتطلب‭ ‬الاستعانة‭ ‬فقط‭ ‬بثلاثة‭ ‬أصابع،‭ ‬بينما‭ ‬الكتابة‭ ‬على‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬تتطلب‭ ‬استخدام‭ ‬الأصابع‭ ‬العشرة‭ -‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬محترفا‭- ‬أو‭ ‬إصبعين‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬‮«‬هاويا‮»‬،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬الهواة‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬الطباعة‭ ‬على‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الأصابع‭ ‬جميعها،‭ ‬والشاهد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬جهدا‭ ‬عضليا،‭ ‬مما‭ ‬أصاب‭ ‬أصابعنا‭ ‬بالضعف،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬أصابت‭ ‬ذاكراتنا‭ ‬بالتصحر،‭ ‬فما‭ ‬عدنا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تذكر‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استشارة‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال،‭ ‬وذات‭ ‬يوم‭ ‬وأنا‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬حظيت‭ ‬باحترام‭ ‬زملائي‭ ‬لأنني‭ ‬استخدمت‭ ‬التلفون‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يره‭ ‬معظمهم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الأفلام،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬وأنا‭ ‬أكتب‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬على‭ ‬كمبيوتر‭ ‬لابتوب،‭ ‬يجلس‭ ‬على‭ ‬يساري‭ ‬آيفون‭ ‬موديل‭ ‬2022،‭ ‬ولن‭ ‬أقتني‭ ‬الموديل‭ ‬الجديد،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يأتني‭ ‬كهدية،‭ ‬لأنني‭ ‬رغم‭ ‬امتلاكي‭ ‬لآيفون‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬مازلت‭ ‬جاهلا‭ ‬بمعظم‭ ‬تطبيقاته،‭ ‬وعلى‭ ‬يميني‭ ‬كمبيوتر‭ ‬لوحي‭ (‬آيباد‭) ‬عمره‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬ولم‭ ‬أستخدمه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرتين،‭ ‬وفي‭ ‬درج‭ ‬الطاولة‭ ‬التي‭ ‬أجلس‭ ‬عليها‭ ‬3‭ ‬أجهزة‭ ‬آيبود‭ ‬يتسع‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬لنحو‭ ‬2000‭ ‬أغنية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬عيالي،‭ ‬وقد‭ ‬انتهت‭ ‬‮«‬موضتها‮»‬‭ ‬بظهور‭ ‬منصة‭ ‬يوتيوب،‭ ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬تركيب‭ ‬‮«‬دريب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأذنين‭ ‬لتوصيل‭ ‬الموسيقى‭ ‬او‭ ‬الكلام‭ ‬الى‭ ‬دماغي،‭ ‬فكما‭ ‬أنني‭ ‬مازلت‭ ‬لا‭ ‬أستمتع‭ ‬بالصحيفة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬أمسك‭ ‬أوراقها‭ ‬بيدي،‭ ‬فإنني‭ ‬لا‭ ‬أطيق‭ ‬الكلام‭ ‬أو‭ ‬الموسيقى‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تدخل‭ ‬أذني‭ ‬دون‭ ‬وسيط‭ ‬سلكي

كم‭ ‬هو‭ ‬محظوظ‭ ‬جيلنا‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬قلم‭ ‬الرصاص‭ ‬الى‭ ‬قلم‭ ‬الحبر‭ ‬السائل‭ ‬ثم‭ ‬القلم‭ ‬الجاف‭ ‬والآلة‭ ‬الكاتبة‭/ ‬الطبَّاعة،‭ ‬وورق‭ ‬الكربون،‭ ‬إلى‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الطوابع‭ ‬البريدية‭ ‬والفاكس‭ ‬لإرسال‭ ‬ما‭ ‬كتبناه‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬ما،‭ ‬وأكثر‭ ‬ما‭ ‬يحزنني‭ ‬هو‭ ‬اندثار‭ ‬الرسائل‭ ‬البريدية،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬وسيلة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬المشاعر‭ ‬والأفكار‭ ‬بأسلوب‭ ‬مفصل،‭ ‬ولو‭ ‬أرسلت‭ ‬رسالة‭ ‬بريدية‭ ‬قصيرة‭ ‬إلى‭ ‬أمك‭ ‬أو‭ ‬عزيز‭ ‬لديك‭ ‬لاتَّهمك‭ ‬بالبخل‭ ‬حتى‭ ‬بالكلمات‭ ‬ووصف‭ ‬تلك‭ ‬الرسالة‭ ‬بأنها‭ ‬تلغراف،‭ ‬ومازلت‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬أحتفظ‭ ‬بعشرات‭ ‬الرسائل‭ ‬البريدية‭ ‬التي‭ ‬أتتني‭ ‬من‭ ‬أصدقاء‭ ‬وأقارب‭ ‬وقراء،‭ ‬وأجد‭ ‬متعة‭ ‬في‭ ‬قراءتها‭ ‬كل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات،‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فقد‭ ‬صار‭ ‬الإيميل‭ ‬نفسه‭ ‬موضة‭ ‬قديمة‭ ‬وتكاد‭ ‬رسائل‭ ‬الموبايل‭ ‬النصية‭ ‬تندثر‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬الواتساب‭ ‬والمسنجر،‭ ‬والغريب‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يحادثونك‭ ‬بالواتساب‭ ‬بخلاء‭ ‬بالكلام‭ ‬ويكتفون‭ ‬بأن‭ ‬يحولوا‭ ‬عليك‭ ‬ما‭ ‬يصلهم‭ ‬من‭ ‬طرائف‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‭.‬

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