MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بالأمس‭ ‬أعلن‭ ‬معهد‭ ‬دبي‭ ‬القضائي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬البشر،‭ ‬والقيادة‭ ‬العامة‭ ‬لشرطة‭ ‬دبي،‭ ‬إطلاق‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دبلوم‭ ‬اختصاصي‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬البشر،‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.. ‬برنامج‭ ‬‮«‬الدبلوم‮»‬‭ ‬يستحق‭ ‬التعاون‭ ‬البحريني‭ ‬الإماراتي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومبادراتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإنسانية‭.‬

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جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭.. ‬الحلم‭ ‬صار‭ ‬واقعا‭:‬

مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تغرد‭ ‬خارج‭ ‬السرب‭.. ‬هذا‭ ‬لسان‭ ‬حالي‭ ‬دائما‭ ‬وأنا‭ ‬أتابع‭ ‬السياسة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.. ‬خصوصا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشروعه‭ ‬الإنساني،‭ ‬لنشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والأخوة،‭ ‬والحوار‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭.. ‬وهو‭ ‬نهج‭ ‬راسخ‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬توليه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.. ‬أرض‭ ‬الحضارة‭ ‬والتاريخ‭ ‬العريق‭.. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬الحمود‭ ‬الصباح،‭ ‬في‭ ‬مقالتها‭ ‬بالأمس‭.‬

وأضافت‭: ‬الحقيقة‭ ‬أشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬وفخر‭ ‬وأنا‭ ‬أتابع‭ ‬أنشطة‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومبعث‭ ‬هذا‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الملتهبة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والحروب‭ ‬الدائرة‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬تطبيقا‭ ‬للحكمة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬توقد‭ ‬شمعة‭ ‬خير‭ ‬ألف‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تلعن‭ ‬الظلام‮»‬‭.. ‬ولعل‭ ‬آخر‭ ‬القرارات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬هي‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬امتداد‭ ‬لمسيرة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وحوار‭ ‬الحضارات،‭ ‬ونبذ‭ ‬التطرف‭ ‬بكل‭ ‬صوره،‭ ‬والعيش‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬الأرض‭.‬‮

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إن‭ ‬جهود‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬حكمه‭ ‬المبارك،‭ ‬تركزت‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ولا‭ ‬يسعنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العجالة‭ ‬التفصيل،‭ ‬لكن‭ ‬نذكر‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وتدشين‭ ‬كرسي‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬سابينزا‮»‬‭ ‬الإيطالية،‭ ‬و«إعلان‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬وتأسيس‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للسلام‭ ‬السيبراني‭ ‬لتعزيز‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬الشباب،‭ ‬والمؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬والبابا‭ ‬فرانسيس‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬والعشرات‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬ممثلي‭ ‬79‭ ‬دولة‭.‬‮

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الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬قد‭ ‬سخر‭ ‬كل‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الشأن‭ ‬العظيم،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬عملي‭ ‬لخلافة‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬بتعميرها،‭ ‬وإرساء‭ ‬أسس‭ ‬الحضارة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬حياة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسامح‭ ‬وتعاون‭ ‬وأخوة‭ ‬إنسانية‭.. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر،‭ ‬وآلة‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوقف،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أشد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬بأن‭ ‬الحرب‭ ‬والتطرف‭ ‬لا‭ ‬منتصر‭ ‬فيهما،‭ ‬أما‭ ‬السلام‭ ‬وقيم‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬فالجميع‭ ‬منتصر‭ ‬لا‭ ‬محالة‭.‬

حفظ‭ ‬الله‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وشكر‭ ‬الله‭ ‬سعيه‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬وسدد‭ ‬الله‭ ‬خطاه،‭ ‬وحفظ‭ ‬الله‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ورزقها‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والرخاء،‭ ‬تحت‭ ‬حكم‭ ‬جلالته‭ ‬الرشيد‭.‬‮

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آخر‭ ‬السطر‭:‬

رحم‭ ‬الله‭ ‬اللواء‭ ‬متقاعد‭ ‬ربيعة‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬السنان‭ ‬الدوسري،‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬47‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬كان‭ ‬مثالا‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والتضحية‭ ‬والانضباط‭.. ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬له‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬ولذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬