Tuesday, 08 October 2024 03:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جائزة الملك حمد.. الحلم صار واقعا

10/7/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

بالأمس‭ ‬أعلن‭ ‬معهد‭ ‬دبي‭ ‬القضائي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬البشر،‭ ‬والقيادة‭ ‬العامة‭ ‬لشرطة‭ ‬دبي،‭ ‬إطلاق‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دبلوم‭ ‬اختصاصي‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬البشر،‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.. ‬برنامج‭ ‬‮«‬الدبلوم‮»‬‭ ‬يستحق‭ ‬التعاون‭ ‬البحريني‭ ‬الإماراتي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومبادراتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإنسانية‭.‬


جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭.. ‬الحلم‭ ‬صار‭ ‬واقعا‭:‬

مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تغرد‭ ‬خارج‭ ‬السرب‭.. ‬هذا‭ ‬لسان‭ ‬حالي‭ ‬دائما‭ ‬وأنا‭ ‬أتابع‭ ‬السياسة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.. ‬خصوصا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشروعه‭ ‬الإنساني،‭ ‬لنشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والأخوة،‭ ‬والحوار‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭.. ‬وهو‭ ‬نهج‭ ‬راسخ‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬توليه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.. ‬أرض‭ ‬الحضارة‭ ‬والتاريخ‭ ‬العريق‭.. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬الحمود‭ ‬الصباح،‭ ‬في‭ ‬مقالتها‭ ‬بالأمس‭.‬

وأضافت‭: ‬الحقيقة‭ ‬أشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬وفخر‭ ‬وأنا‭ ‬أتابع‭ ‬أنشطة‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومبعث‭ ‬هذا‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الملتهبة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والحروب‭ ‬الدائرة‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬تطبيقا‭ ‬للحكمة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬توقد‭ ‬شمعة‭ ‬خير‭ ‬ألف‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تلعن‭ ‬الظلام‮»‬‭.. ‬ولعل‭ ‬آخر‭ ‬القرارات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬هي‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬امتداد‭ ‬لمسيرة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وحوار‭ ‬الحضارات،‭ ‬ونبذ‭ ‬التطرف‭ ‬بكل‭ ‬صوره،‭ ‬والعيش‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬الأرض‭.‬‮

إن‭ ‬جهود‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬حكمه‭ ‬المبارك،‭ ‬تركزت‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ولا‭ ‬يسعنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العجالة‭ ‬التفصيل،‭ ‬لكن‭ ‬نذكر‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وتدشين‭ ‬كرسي‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬سابينزا‮»‬‭ ‬الإيطالية،‭ ‬و«إعلان‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬وتأسيس‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للسلام‭ ‬السيبراني‭ ‬لتعزيز‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬الشباب،‭ ‬والمؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬والبابا‭ ‬فرانسيس‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬والعشرات‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬ممثلي‭ ‬79‭ ‬دولة‭.‬‮

الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬قد‭ ‬سخر‭ ‬كل‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الشأن‭ ‬العظيم،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬عملي‭ ‬لخلافة‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬بتعميرها،‭ ‬وإرساء‭ ‬أسس‭ ‬الحضارة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬حياة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسامح‭ ‬وتعاون‭ ‬وأخوة‭ ‬إنسانية‭.. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر،‭ ‬وآلة‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوقف،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أشد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬بأن‭ ‬الحرب‭ ‬والتطرف‭ ‬لا‭ ‬منتصر‭ ‬فيهما،‭ ‬أما‭ ‬السلام‭ ‬وقيم‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬فالجميع‭ ‬منتصر‭ ‬لا‭ ‬محالة‭.‬

حفظ‭ ‬الله‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وشكر‭ ‬الله‭ ‬سعيه‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬وسدد‭ ‬الله‭ ‬خطاه،‭ ‬وحفظ‭ ‬الله‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ورزقها‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والرخاء،‭ ‬تحت‭ ‬حكم‭ ‬جلالته‭ ‬الرشيد‭.‬‮

آخر‭ ‬السطر‭:‬

رحم‭ ‬الله‭ ‬اللواء‭ ‬متقاعد‭ ‬ربيعة‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬السنان‭ ‬الدوسري،‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬47‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬كان‭ ‬مثالا‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والتضحية‭ ‬والانضباط‭.. ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬له‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬ولذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

MENAFN07102024000055011008ID1108755219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث