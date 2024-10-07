الفنانة إليسا.. آراء وطنية مخلصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بالإضافة‭ ‬بالطبع‭ ‬إلى‭ ‬تعبيرها‭ ‬عن‭ ‬الألم‭ ‬والحزن‭ ‬لما‭ ‬يشهده‭ ‬لبنان‭ ‬والشعب‭ ‬اللبناني،‭ ‬توقفت‭ ‬خصوصا‭ ‬عند‭ ‬ثلاثة‭ ‬آراء‭ ‬عبرت‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬تغريداتها‭.‬

أولا‭: ‬كتبت‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لازم‭ ‬نلوم‭ ‬حدا،‭ ‬لازم‭ ‬نلوم‭ ‬حالنا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شي‭ ‬وصلنا‭ ‬له‭ ‬بلبنان،‭ ‬حلو‭ ‬يكون‭ ‬عنا‭ ‬وعي‭ ‬ونعرف‭ (‬حتى‭ ‬لو‭ ‬ما‭ ‬حابين‭ ‬نعرف‭) ‬شو‭ ‬لِ‭ ‬وصلنا‭ ‬لهون‮»‬‭.‬

اليسا‭ ‬تثير‭ ‬قضية‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬حاسمة‭. ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬لبنان‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬مؤلمة‭ ‬جسيمة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مناسبة‭ ‬لأن‭ ‬يحاسب‭ ‬اللبنانيون‭ ‬أنفسهم‭.. ‬مناسبة‭ ‬لطرح‭ ‬سؤال‭ ‬محوري‭ ‬هو‭: ‬لماذا‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الوضع؟‭.. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬أوصلنا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحال؟‭.. ‬ومن‭ ‬المسئول؟‭.‬

الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يخص‭ ‬لبنان‭ ‬وحده‭ ‬وإنما‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

الحادث‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المآسي‭ ‬التي‭ ‬شهدناها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وخصوصا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬للبنان‭ ‬مؤخرا،‭ ‬فإننا‭ ‬لم‭ ‬نتوقف‭ ‬ونسأل‭ ‬أنفسنا‭ ‬عن‭ ‬العوامل‭ ‬والأسباب‭ ‬التي‭ ‬أوصلتنا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭.‬

عادة‭ ‬نحن‭ ‬نكتفي‭ ‬بإلقاء‭ ‬المسؤولية‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭. ‬وهذا‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬كثيرة‭ ‬وخصوصا‭ ‬وجود‭ ‬مخططات‭ ‬عدوانية‭ ‬وتوسعية‭ ‬تستهدف‭ ‬دولنا‭. ‬لكن‭ ‬القضية‭ ‬الجوهرية‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭. ‬القضية‭ ‬الجوهرية‭ ‬هي،‭ ‬لماذا‭ ‬تعجز‭ ‬دولنا‭ ‬عن‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسها‭ ‬ومواجهة‭ ‬العدوان؟‭.. ‬ما‭ ‬حدود‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬نحن‭ ‬عما‭ ‬يجري‭ ‬لنا؟‭.. ‬وهكذا‭.‬

في‭ ‬حال‭ ‬لبنان‭ ‬مثلا،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وقفة‭ ‬مصارحة‭ ‬وتحديد‭ ‬لمسئولية‭ ‬اللبنانيين‭ ‬أنفسهم‭ ‬عما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬حال‭ ‬البلاد‭. ‬مثلا،‭ ‬من‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬واختطافها؟‭.. ‬من‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬جعل‭ ‬لبنان‭ ‬ساحة‭ ‬للنفوذ‭ ‬والتحكم‭ ‬الإيراني؟‭.. ‬لماذا‭ ‬عجز‭ ‬الكل‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬معادلة‭ ‬النظام‭ ‬الطائفي‭ ‬في‭ ‬لبنان؟‭.. ‬وهكذا‭.‬

المهم‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬أخطائنا‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وأوجه‭ ‬القصور‭ ‬والخلل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬مناقشة‭ ‬كيف‭ ‬نعالجها‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬جوهري‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬دولنا‭ ‬مستقبلا‭.‬

ثانيا‭: ‬وكتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬إليسا‭ ‬تقول‭: ‬‮«‬أملنا‭ ‬الوحيد‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬غير‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬كلام‭ ‬مهم‭ ‬جدا،‭ ‬وهو‭ ‬يلخص‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬جوهر‭ ‬طريق‭ ‬الخلاص‭ ‬للبنان‭ ‬اليوم‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل‭.‬

لا‭ ‬أمل‭ ‬للبنان‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬استعادت‭ ‬الدولة‭ ‬مكانتها‭ ‬المفترضة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬صاحبة‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬شؤون‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طائفية‭ ‬ولا‭ ‬تحكم‭ ‬أي‭ ‬قوة‭ ‬طائفية‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭. ‬ولا‭ ‬أمل‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬استعاد‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬مكانته‭ ‬وأصبح‭ ‬هو‭ ‬القوة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬السلاح‭ ‬والقدرة‭ ‬العسكرية‭ ‬وتكون‭ ‬مسئولة‭ ‬مسئولية‭ ‬كاملة‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬البلاد‭ ‬ومواجهة‭ ‬الأخطار‭ ‬الخارجية‭.‬

هذا‭ ‬أكبر‭ ‬درس‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬تعلمه‭ ‬مما‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

ثالثا‭: ‬ردا‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الذين‭ ‬انتقدوا‭ ‬استمرار‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬أنشطتهم‭ ‬وطالبوهم‭ ‬بالتوقف‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد،‭ ‬كتبت‭ ‬إليسا‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬حابين‭ ‬نرجع‭ ‬نوقف‭ ‬على‭ ‬رجلينا،‭ ‬ونساعد‭ ‬أهلنا‭ ‬وندعم‭ ‬اقتصاد‭ ‬بلدنا،‭ ‬لازم‭ ‬نشتغل‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬رأي‭ ‬صحيح‭ ‬تماما‭. ‬

في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‭ ‬ومهما‭ ‬كانت‭ ‬الأزمات‭ ‬والظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬بلد،‭ ‬الحياة‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تتوقف‭.‬

الدول‭ ‬لا‭ ‬تجتاز‭ ‬أزماتها‭ ‬وتمضي‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬إلا‭ ‬بالعمل‭ ‬الجاد‭ ‬المخلص‭ ‬لكل‭ ‬أبنائها‭.‬

العمل‭ ‬الجاد‭ ‬المخلص‭ ‬وخصوصا‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مظاهر‭ ‬الولاء‭ ‬للوطن،‭ ‬وأكبر‭ ‬مظاهر‭ ‬المسئولية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬الجميع‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬هذه‭ ‬الآراء‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عنها‭ ‬اليسا‭ ‬هي‭ ‬آراء‭ ‬وطنية‭ ‬مخلصة‭ ‬وصائبة‭.‬

وبالمناسبة‭ ‬الفنانة‭ ‬اليسا‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭. ‬ولهذا‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬ما‭ ‬يؤهلها‭ ‬للحديث‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬فيها‭.‬