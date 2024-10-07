الأرصاد الجوية: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬سيغطي‭ ‬الثلج‭ ‬منطقة‭ ‬ياقوتيا‭ ‬بأكملها،‭ ‬و70‭% ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬سيبيريا‭ ‬الفيدرالية‭ ‬والنصف‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الأورال‭ ‬الفيدرالية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الثلوج‭ ‬تتساقط‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأقصى،‭ ‬ومنطقتي‭ ‬تشوكوتكا‭ ‬وماغادان،‭ ‬وإقليم‭ ‬خاباروفسك‭ ‬الشمالي‭. ‬وفي‭ ‬ياقوتيا‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬الثلوج‭ ‬22‭-‬23‭ ‬سنتيمترا‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الانخفاض‭ ‬التدريجي‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬سيؤدي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬تغطية‭ ‬المزيد‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الروسية‭ ‬الشرقية‭ ‬بالثلوج‭. ‬