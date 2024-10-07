الأرصاد الجوية: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الروسية رومان ويلفاند إن الطقس الشتوي أثبت وجوده في 40%-45% من الأراضي الروسية.
وأضاف قائلا: «في النصف الثاني من الأسبوع سيغطي الثلج منطقة ياقوتيا بأكملها، و70% من منطقة سيبيريا الفيدرالية والنصف الشمالي من منطقة الأورال الفيدرالية».
وقال إن الثلوج تتساقط في المناطق الشمالية والوسطى من الشرق الأقصى، ومنطقتي تشوكوتكا وماغادان، وإقليم خاباروفسك الشمالي. وفي ياقوتيا يبلغ ارتفاع الثلوج 22-23 سنتيمترا.
وأضاف قائلا إن الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة سيؤدي الأسبوع الجاري إلى تغطية المزيد والمزيد من المناطق الروسية الشرقية بالثلوج.
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