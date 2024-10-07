القارة القطبية الجنوبية تتحول إلى اللون الأخضر ((بشكل مثير للقلق))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬أُجريت‭ ‬بواسطة‭ ‬باحثين‭ ‬من‭ ‬جامعتي‭ ‬إكسيتر‭ ‬وهيرتفوردشاير‭ ‬وهيئة‭ ‬المسح‭ ‬البريطاني‭ ‬لأنتاركتيكا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القارة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية‭ ‬ترتفع‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬العالمي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تضاعف‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬هناك‭.‬

ووفقًا‭ ‬للبيانات‭ ‬الفضائية‭ ‬زاد‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬من‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬كيلومترًا‭ ‬مربعًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬القارة‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬توماس‭ ‬رولاند‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬إكسيتر‭ ‬أن‭ ‬الحساسية‭ ‬العالية‭ ‬للغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القارة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية‭ ‬تجاه‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬أصبحت‭ ‬واضحة‭ ‬الآن‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬المستمر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬‮«‬قد‭ ‬نرى‭ ‬تغييرات‭ ‬جوهرية‭ ‬في‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬والمشهد‭ ‬الطبيعي‭ ‬لهذه‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬حول‭ ‬المستقبل‭ ‬البيئي‭ ‬لشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬والقارة‭ ‬ككل،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬فهم‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات‭ ‬بدقة‭ ‬وتحديد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراءها‭ ‬لحماية‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬الأصلي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يتزايد‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأنواع‭ ‬النباتية‭ ‬الغازية‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعًا‭. ‬وهذه‭ ‬الأنواع‭ ‬الجديدة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السياح‭ ‬البيئيين،‭ ‬والعلماء،‭ ‬أو‭ ‬الزوار‭ ‬الآخرين،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬الأصلي‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬دراسات‭ ‬عاجلة‭ ‬لتحديد‭ ‬العوامل‭ ‬المناخية‭ ‬والبيئية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تسارع‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬الاخضرار‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬رولاند‭ ‬أن‭ ‬النباتات‭ ‬التي‭ ‬وُجدت‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ومعظمها‭ ‬من‭ ‬الطحالب،‭ ‬تنمو‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬قاسية‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬المشهد‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬الثلج‭ ‬والجليد‭ ‬والصخور،‭ ‬مع‭ ‬تغطية‭ ‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬جدًا‭ ‬فقط‭ ‬بالحياة‭ ‬النباتية‭.‬