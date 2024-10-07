نوبل الطب لعالمين أمريكيين لمساهمتهما في علم تنظيم الجينات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت لجنة نوبل أمس منح الطبيبين الأمريكيين فيكتور أمبروس وجاري رافكن جائزة نوبل الطب، لاكتشافهما الحمض الريبوزي النووي الميكروي ( microRNA )، وهي فئة جديدة من جزيئات الحمض النووي الصغيرة تؤدي دورا حاسما في تنظيم نشاط الجينات.
وقالت لجنة الجائزة في بيان «جائزة نوبل لهذا العام تكافئ عالمين لاكتشافهما مبدأ أساسيا يحكم تنظيم نشاط الجينات».
وجاء في بيان لجنة نوبل «يمكن أن يؤدي الاختلال في تنظيم الجينات إلى أمراض خطرة مثل السرطان أو السكري أو (أمراض) المناعة الذاتية، ولهذا كان فهم تنظيم نشاط الجينات هدفا مهما لعقود».
أمبروس (70 عاما) هو عالم أحياء في كلية الطب في ماساتشوستس، فيما رافكون (72 عاما) أستاذ في علم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد.
وكانا نشرا النتائج التي توصلا إليها حول «مستوى جديد من تنظيم الجينات» في ورقتين بحثيتين منفصلتين عام 1993، وقد أثبتت أنها حاسمة.
وقال غاري رافكن مازحا للإذاعة السويدية العامة «كان ذلك هائلا. إنه أشبه بزلزال. كلبنا لا يفهم لماذا نركض في كل مكان في المنزل فيما الظلام دامس في الخارج».
ويتطلع رافكن إلى jsgl الجائزة من ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف في العاشر من ديسمبر في ستوكهولم. وقال «إنها حفلة. قد لا يتصور المرء أن مجموعة من العلماء يجيدون الاحتفال، لكنهم كذلك بالفعل».
وقد علم شريكه في الجائزة فيكتور أمبروس بالنبأ السعيد من صحفي إذاعي سويدي بعد تعذر الاتصال به من لجنة نوبل. وقال أمبروس «إنه أمر لا يصدق! لم أكن أعرف ذلك».
وأجرى الباحثان اللذان يتعاونان مع بعضهما البعض، ولكنهما يعملان بشكل منفصل، بحوثا على دودة مستديرة صغيرة لا تتعدى الميليمتر الواحد، تسمى C . elegans ، لتحديد سبب وتوقيت حدوث الطفرات الخلوية، وفق لجنة نوبل.
تحتوي كل خلية على الكروموسومات (الصبغيات) نفسها، وبالتالي مجموعة الجينات والتعليمات الجينية عينها. ويسمح تنظيم الجينات لكل خلية باختيار التعليمات ذات الصلة فقط.
ولذلك أصبح الباحثان مهتمين بكيفية تطور أنواع مختلفة من الخلايا، واكتشفا الحمض النووي الريبوزي الميكروي microRNAs .
وأشار بيان لجنة نوبل إلى أن «اكتشافهما الرائد كشف عن مبدأ جديد تماما لتنظيم الجينات تبيّن أنه ضروري للكائنات متعددة الخلايا، بما في ذلك البشر».
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