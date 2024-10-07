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نوبل الطب لعالمين أمريكيين لمساهمتهما في علم تنظيم الجينات

10/7/2024 7:08:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬أمس‭ ‬منح‭ ‬الطبيبين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬فيكتور‭ ‬أمبروس‭ ‬وجاري‭ ‬رافكن‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬الطب،‭ ‬لاكتشافهما‭ ‬الحمض‭ ‬الريبوزي‭ ‬النووي‭ ‬الميكروي‭ (‬ microRNA ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬جزيئات‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الصغيرة‭ ‬تؤدي‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬نشاط‭ ‬الجينات‭. ‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬تكافئ‭ ‬عالمين‭ ‬لاكتشافهما‭ ‬مبدأ‭ ‬أساسيا‭ ‬يحكم‭ ‬تنظيم‭ ‬نشاط‭ ‬الجينات‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الاختلال‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الجينات‭ ‬إلى‭ ‬أمراض‭ ‬خطرة‭ ‬مثل‭ ‬السرطان‭ ‬أو‭ ‬السكري‭ ‬أو‭ (‬أمراض‭) ‬المناعة‭ ‬الذاتية،‭ ‬ولهذا‭ ‬كان‭ ‬فهم‭ ‬تنظيم‭ ‬نشاط‭ ‬الجينات‭ ‬هدفا‭ ‬مهما‭ ‬لعقود‮»‬‭. ‬

أمبروس‭ (‬70‭ ‬عاما‭) ‬هو‭ ‬عالم‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬ماساتشوستس،‭ ‬فيما‭ ‬رافكون‭ (‬72‭ ‬عاما‭) ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الوراثة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬هارفارد‭.

وكانا‭ ‬نشرا‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصلا‭ ‬إليها‭ ‬حول‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الجينات‮»‬‭ ‬في‭ ‬ورقتين‭ ‬بحثيتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬أنها‭ ‬حاسمة‭.‬

وقال‭ ‬غاري‭ ‬رافكن‭ ‬مازحا‭ ‬للإذاعة‭ ‬السويدية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬هائلا‭. ‬إنه‭ ‬أشبه‭ ‬بزلزال‭. ‬كلبنا‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬لماذا‭ ‬نركض‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬فيما‭ ‬الظلام‭ ‬دامس‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

ويتطلع‭ ‬رافكن‭ ‬إلى‭ ‬ jsgl ‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬ملك‭ ‬السويد‭ ‬كارل‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬جوستاف‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬حفلة‭. ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتصور‭ ‬المرء‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬يجيدون‭ ‬الاحتفال،‭ ‬لكنهم‭ ‬كذلك‭ ‬بالفعل‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬علم‭ ‬شريكه‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬فيكتور‭ ‬أمبروس‭ ‬بالنبأ‭ ‬السعيد‭ ‬من‭ ‬صحفي‭ ‬إذاعي‭ ‬سويدي‭ ‬بعد‭ ‬تعذر‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭. ‬وقال‭ ‬أمبروس‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭! ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأجرى‭ ‬الباحثان‭ ‬اللذان‭ ‬يتعاونان‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض،‭ ‬ولكنهما‭ ‬يعملان‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل،‭ ‬بحوثا‭ ‬على‭ ‬دودة‭ ‬مستديرة‭ ‬صغيرة‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬الميليمتر‭ ‬الواحد،‭ ‬تسمى‭ ‬ C ‭. ‬ elegans ،‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬وتوقيت‭ ‬حدوث‭ ‬الطفرات‭ ‬الخلوية،‭ ‬وفق‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭. ‬

تحتوي‭ ‬كل‭ ‬خلية‭ ‬على‭ ‬الكروموسومات‭ (‬الصبغيات‭) ‬نفسها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬مجموعة‭ ‬الجينات‭ ‬والتعليمات‭ ‬الجينية‭ ‬عينها‭. ‬ويسمح‭ ‬تنظيم‭ ‬الجينات‭ ‬لكل‭ ‬خلية‭ ‬باختيار‭ ‬التعليمات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬فقط‭. ‬

ولذلك‭ ‬أصبح‭ ‬الباحثان‭ ‬مهتمين‭ ‬بكيفية‭ ‬تطور‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الخلايا،‭ ‬واكتشفا‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبوزي‭ ‬الميكروي‭ ‬ microRNAs ‭. ‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اكتشافهما‭ ‬الرائد‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬مبدأ‭ ‬جديد‭ ‬تماما‭ ‬لتنظيم‭ ‬الجينات‭ ‬تبيّن‭ ‬أنه‭ ‬ضروري‭ ‬للكائنات‭ ‬متعددة‭ ‬الخلايا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البشر‮»‬‭.‬

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