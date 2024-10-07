فندق ويستن سيتي سنتر البحرين يعلن تجديد غرف الاجتماعات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬تذوق‭ ‬الحضور‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬تناول‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬ويستن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أطباق‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬مطعم‭ ‬ساليرو‭ ‬الإسباني‭. ‬كما‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأمسيات‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬بهارات‭ ‬بفندق‭ ‬لو‭ ‬ميريديان‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬ليالي‭ ‬الشواء‭ ‬والمأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬والطعام‭ ‬التركي‭.‬

من‭ ‬أبرز‭ ‬فعاليات‭ ‬الأمسية‭ ‬كانت‭ ‬زاوية‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المقلوبة،‭ ‬التي‭ ‬أضفت‭ ‬لمسة‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬وجعلت‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬مميزة‭.‬

كما‭ ‬كانت‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬للفندقين،‭ ‬بول‭ ‬دنفي،‭ ‬الذي‭ ‬رحب‭ ‬بالضيوف‭ ‬وألقى‭ ‬كلمة‭ ‬ملهمة‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الغرف‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوارات‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬أقوى‭.‬