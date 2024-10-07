فندق ويستن سيتي سنتر البحرين يعلن تجديد غرف الاجتماعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن فندق ويستن سيتي سنتر البحرين تجديد غرف الاجتماعات، من خلال إقامة حفل استقبال حضره العملاء المميزون والشخصيات الدبلوماسية وممثلو وسائل الإعلام، كما استمتع الضيوف بأصناف شهية من الطعام والمشروبات المنعشة وموسيقى حيوية أثناء استكشافهم المساحات الجديدة الرائعة، حيث تتميز هذه المساحات الآن بتصميم واسع يستوعب حتى 200 شخص، ما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من الفعاليات، والاجتماعات الرسمية وحتى حفلات الزفاف الصغيرة.
وخلال الحفل، تذوق الحضور مجموعة متنوعة من الأطباق الصحية من قائمة «تناول بشكل جيد» في ويستن، بالإضافة إلى أطباق مميزة من مطعم ساليرو الإسباني. كما حصلوا على فرصة الاستمتاع بأمسيات ذات طابع خاص في مطعم بهارات بفندق لو ميريديان سيتي سنتر البحرين، والتي شملت ليالي الشواء والمأكولات البحرية والطعام التركي.
من أبرز فعاليات الأمسية كانت زاوية الاجتماعات المقلوبة، التي أضفت لمسة من الإثارة وجعلت من الممكن التقاط صور مميزة.
كما كانت الفعالية فرصة لتقديم المدير العام الجديد للفندقين، بول دنفي، الذي رحب بالضيوف وألقى كلمة ملهمة حول أهمية الغرف الجديدة في تعزيز الحوارات وبناء شراكات أقوى.
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