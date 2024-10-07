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((الكندي)) يطلق حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار ((وعي.. مبادرة.. أمل))

10/7/2024 7:08:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬خطوة‭ ‬رائدة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أطلق‭ ‬مستشفى‭ ‬الكندي‭ ‬حملته‭ ‬التوعوية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬وعي،‭ ‬مبادرة،‭ ‬أمل‮»‬‭. ‬تهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفحوصات‭ ‬التشخيصية‭ ‬الدورية،‭ ‬مثل‭ ‬الماموغرام‭ ‬وأشعة‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬للثدي‭ ‬والفحص‭ ‬الإكلينيكي‭.‬

شهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬حضورًا‭ ‬لافتًا‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭. ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬محاربات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬المليئات‭ ‬بالقوة‭ ‬والعزم‭ ‬لمشاركة‭ ‬تجاربهن‭ ‬الملهمة‭ ‬مع‭ ‬الحضور،‭ ‬مؤكدات‭ ‬أهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬الشفاء‭.‬

أكدت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الكندي‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬المستشفى‭ ‬بدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭. ‬وأشادت‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬الريس،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الجراحين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬جراحة‭ ‬الثدي‭ ‬والأورام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬الكندي‭ ‬يضم‭ ‬وحدة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬وجراحة‭ ‬الأورام،‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬للمرضى،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬وحتى‭ ‬الاجراءات‭ ‬الجراحية‭ ‬اللازمة‭.‬

صرح‭ ‬مستشفى‭ ‬الكندي‭ ‬أيضًا‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬لطلب‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المستشفى‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الوردي،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشتركة،‭ ‬مثل‭ ‬المحاضرات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التوعوية،‭ ‬والفحوصات‭ ‬المجانية‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬بانتظام،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للمريضات‭ ‬وذويهن،‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬صحية‭ ‬مستنيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والمجتمع‭.‬

تهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬جزءا‭ ‬روتينيا‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬كل‭ ‬امرأة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬المستمرة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الوردي‭.‬

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