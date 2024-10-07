Tuesday, 08 October 2024 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هديل سعد: الالتزام بنظام غذائي صحي لمريضات سرطان الثدي له دور أساسي في العلاج

10/7/2024 7:08:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬عناية‭ ‬صحية‭ ‬خاصة‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬الطبية،‭ ‬والتغذية‭ ‬الصحية‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬العلاج‭. ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬تعرض‭ ‬لكم‭ ‬أخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬والحميات‭ ‬هديل‭ ‬سعد‭ ‬معلومات‭ ‬ستساعدك‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬مصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬أو‭ ‬كنتِ‭ ‬ناجية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬عرضةً‭ ‬لخطر‭ ‬كبير‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وعلمي‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أغذية‭ ‬أو‭ ‬مكملات‭ ‬غذائية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬عودة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لكن‭ ‬هنالك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسرع‭ ‬الشفاء‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬حدوثه‭ ‬فالتغذية‭ ‬تعد‭ ‬عنصرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬لذا‭ ‬سأقدم‭ ‬لك‭ ‬عزيزتي‭ ‬نصائح‭ ‬عامة‭ ‬للعناية‭ ‬بك‭ ‬وبصحتك‭.‬

بداية‭ ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بزيادة‭ ‬تناول‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬وأيضا‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المخللة‭ ‬والمدخنة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬ويفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عنها‭ ‬ويفضل‭ ‬تحقيق‭ ‬وزن‭ ‬صحي‭.‬

يجب‭ ‬بداية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬الصحي

إن‭ ‬بلوغ‭ ‬الوزن‭ ‬الصحي‭ ‬للجسم‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليه‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يمكنك‭ ‬فعلها‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬صحتك‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭. ‬فالوزن‭ ‬الزائد‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬مرتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬ببعض‭ ‬الأمراض،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أنواع‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬والسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬وهذا‭ ‬سيشكل‭ ‬عائقا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬العلاج‭.‬

إن‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬خضن‭ ‬مرحلة‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬ومصابات‭ ‬بالوزن‭ ‬الزائد‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭ ‬المفرطة‭ ‬يكن‭ ‬أكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬تشير‭ ‬البحوث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اكتساب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬أثناء‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬رفع‭ ‬مخاطر‭ ‬معاودة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬السرطان‭.‬

لماذا‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحي‭ ‬مهم؟

الالتزام‭ ‬بنظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬لمريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يعد‭ ‬دورًا‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حيوية‭ ‬الجسم‭ ‬وانقسام‭ ‬الأنسجة‭ ‬والتئام‭ ‬الجروح‭ ‬بصورة‭ ‬سريعة‭ ‬وتقليل‭ ‬العدوى‭ ‬بالجسم‭.‬

الحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬والتي‭ ‬تحدث‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬جرعات‭ ‬الكيماوي‭.‬

التغذية‭ ‬الأفضل‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭: ‬

1‭. ‬البروتينات

يحتاج‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬إلى‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬البروتينات‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التئام‭ ‬الجروح‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬وحتى‭ ‬لتقوية‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬والدم‭.‬

ومن‭ ‬مصادر‭ ‬البروتينات‭ ‬الجيدة‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭ ‬نذكر‭ ‬اللحوم‭ ‬قليلة‭ ‬الدهون،‭ ‬والأسماك‭ ‬المشوية،‭ ‬والدجاج،‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭ ‬المبسترة‭ ‬قليلة‭ ‬الدهون‭.‬

2‭. ‬الكربوهيدرات

تمد‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬الجسم‭ ‬بالطاقة،‭ ‬ويمكن‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الخضراوات،‭ ‬والفواكه،‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬ويفضل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الجلوتين‭ ‬لتسهيل‭ ‬هضمها‭ ‬وتفادي‭ ‬التحسس‭ ‬الهضمي‭ ‬والانتفاخات‭.‬

3‭. ‬الدهون

تعد‭ ‬الدهون‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأكل‭ ‬المسموح‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬الدهون‭ ‬الأحادية‭ ‬غير‭ ‬المشبعة،‭ ‬مثل‭:‬

زيت‭ ‬الزيتون‭.‬

زيت‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭.‬

زيت‭ ‬الكانولا‭.‬

الدهون‭ ‬المتعددة‭ ‬غير‭ ‬المشبعة،‭ ‬مثل‭: ‬زيت‭ ‬حبوب‭ ‬الكتان،‭ ‬وزيت‭ ‬الذرة‭.‬

4‭. ‬الألياف

تُعد‭ ‬الألياف‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأكل‭ ‬المسموح‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان؛‭ ‬إذ‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإمساك‭ ‬والإسهال‭.‬

ومن‭ ‬الألياف‭ ‬الذائبة‭ ‬المسموحة‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭ ‬الشوفان،‭ ‬والأرز‭ ‬الأبيض،‭ ‬ومن‭ ‬الألياف‭ ‬غير‭ ‬الذائبة‭ ‬نذكر‭ ‬المكسرات،‭ ‬والبذور،‭ ‬والنخالة‭.‬

الأغذية‭ ‬الممنوعة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬يفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عنها‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭:‬

1‭. ‬اللحوم‭ ‬المعالجة‭ ‬والمطبوخة‭ ‬باستخدام‭ ‬حرارة‭ ‬عالية

تشمل‭ ‬اللحوم‭ ‬المطبوخة‭ ‬باستخدام‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء،‭ ‬واللحوم‭ ‬المشوية‭ ‬على‭ ‬العيدان‭ ‬أو‭ ‬الأسياخ‭ ‬الحديدية،‭ ‬واللحوم‭ ‬المقلية‭ ‬قليًا‭ ‬عميقًا‭.‬

إذ‭ ‬إن‭ ‬تعريض‭ ‬بروتينات‭ ‬اللحوم‭ ‬إلى‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬يسبب‭ ‬إنتاج‭ ‬مواد‭ ‬مضرة‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان،‭ ‬ومن‭ ‬اللحوم‭ ‬المعالجة‭ ‬أذكر‭ ‬اللحم‭ ‬المقدد،‭ ‬والنقانق‭.‬


2‭. ‬الأطعمة‭ ‬المحفوظة

تعد‭ ‬مادتا‭ ‬النترات‭ ‬والنتريت‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬مرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وعادةً‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬استخدامهم‭ ‬في‭ ‬الأطعمة‭ ‬المحفوظة‭ ‬كالمخللات‭ ‬والمربى‭ ‬وبعض‭ ‬المعلبات‭ ‬كمواد‭ ‬حافظة‭.‬

3‭. ‬اللحوم‭ ‬غير‭ ‬المطبوخة

تُعد‭ ‬اللحوم،‭ ‬والدواجن،‭ ‬والأسماك‭ ‬غير‭ ‬المطبوخة‭ ‬جيدًا‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأكل‭ ‬الممنوع‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭ ‬بسبب‭ ‬المناعة‭ ‬الضعيفة‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬الأمراض‭.‬

مثل‭:‬

السوشي‭.‬

اللحوم‭ ‬الباردة،‭ ‬واللحوم‭ ‬المطبوخة‭ ‬بالمعالجة‭ ‬الجافة،‭ ‬مثل‭: ‬السلامي،‭ ‬والمرتديلا‭.‬

وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬البيض‭ ‬غير‭ ‬المطبوخ،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأكل‭ ‬الممنوع‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭. ‬

منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬غير‭ ‬المبسترة‭ ‬والأجبان‭ ‬المتعفنة

يجب‭ ‬تجنب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭ ‬غير‭ ‬المبسترة،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬تجنب‭ ‬الأجبان‭ ‬المتعفنة،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عفن‭ ‬الجبنة‭ ‬بالشكل‭ ‬الطبيعي‭.‬

بعض‭ ‬الخضار‭ ‬والفواكه

الجريب‭ ‬فروت

من‭ ‬المعروف‭ ‬عن‭ ‬الجريب‭ ‬فروت‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الأدوية،‭ ‬مثل‭: ‬أدوية‭ ‬القلب؛‭ ‬لذلك‭ ‬يفضل‭ ‬تجنبه‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وخصوصا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭.‬

الشاي‭ ‬الأخضر

يعد‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر‭ ‬آمنًا‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان،‭ ‬إلّا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬الخاصة‭ ‬بعلاج‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬السرطانات‭ ‬لذا‭ ‬يفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العلاج‭. ‬


العسل‭ ‬الخام

تحتوي‭ ‬منتجات‭ ‬العسل‭ ‬الخام‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬والملوثات‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬الحساسية‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان،‭ ‬لذا‭ ‬يفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عنه‭.‬

أما‭ ‬لرفع‭ ‬المناعة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬يجب‭ ‬التنويه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬تناول‭ ‬الفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬اللازمة‭ ‬لتقوية‭ ‬الصحة‭ ‬بصورة‭ ‬يومية‭ ‬والمتوافرة‭ ‬في‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الآتية‭:‬

‭- ‬الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بفيتامين‭ ‬ج‭ (‬فيتامين‭ ‬سي‭) ‬مثل‭:‬

‭(‬البرتقال،‭ ‬واليوسفي،‭ ‬والليمون،‭ ‬الفراولة،‭ ‬الجوافة،‭ ‬والفلفل‭ ‬الحلو‭ ‬الملون‭)‬،‭ ‬وبعض‭ ‬الخضراوات‭ ‬مثل‭ (‬البروكلي،‭ ‬والسبانخ‭). ‬

الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بالزنك

مثل‭: ‬اللحوم‭ ‬الحمراء،‭ ‬والبقوليات‭ ‬مثل‭: (‬العدس،‭ ‬والحمص،‭ ‬والفول،‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان،‭ ‬والبيض،‭ ‬والمكسرات‭).‬

الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بالأوميجا‭ ‬3

مثل‭: (‬زيت‭ ‬الزيتون،‭ ‬وبذور‭ ‬الشيا،‭ ‬وبذور‭ ‬الكتان‭)‬،‭ ‬

وكذلك‭ ‬الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بفيتامين‭ ‬د

مثل‭: (‬اللحوم،‭ ‬والأسماك،‭ ‬والبروتينات‭ ‬النباتية،‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭)‬،‭ ‬يساعد‭ ‬فيتامين‭ ‬د‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬مناعته‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬العظام‭.‬

يجب‭ ‬التعرض‭ ‬لأشعة‭ ‬الشمس‭ ‬المباشرة‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬عصرا‭.‬

MENAFN07102024000055011008ID1108755210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث