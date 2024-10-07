هديل سعد: الالتزام بنظام غذائي صحي لمريضات سرطان الثدي له دور أساسي في العلاج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬البداية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وعلمي‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أغذية‭ ‬أو‭ ‬مكملات‭ ‬غذائية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬عودة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لكن‭ ‬هنالك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسرع‭ ‬الشفاء‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬حدوثه‭ ‬فالتغذية‭ ‬تعد‭ ‬عنصرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬لذا‭ ‬سأقدم‭ ‬لك‭ ‬عزيزتي‭ ‬نصائح‭ ‬عامة‭ ‬للعناية‭ ‬بك‭ ‬وبصحتك‭.‬

بداية‭ ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بزيادة‭ ‬تناول‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬وأيضا‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المخللة‭ ‬والمدخنة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬ويفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عنها‭ ‬ويفضل‭ ‬تحقيق‭ ‬وزن‭ ‬صحي‭.‬

يجب‭ ‬بداية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬الصحي

إن‭ ‬بلوغ‭ ‬الوزن‭ ‬الصحي‭ ‬للجسم‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليه‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يمكنك‭ ‬فعلها‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬صحتك‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭. ‬فالوزن‭ ‬الزائد‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬مرتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬ببعض‭ ‬الأمراض،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أنواع‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬والسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬وهذا‭ ‬سيشكل‭ ‬عائقا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬العلاج‭.‬

إن‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬خضن‭ ‬مرحلة‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬ومصابات‭ ‬بالوزن‭ ‬الزائد‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭ ‬المفرطة‭ ‬يكن‭ ‬أكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬تشير‭ ‬البحوث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اكتساب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬أثناء‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬رفع‭ ‬مخاطر‭ ‬معاودة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬السرطان‭.‬

لماذا‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحي‭ ‬مهم؟

الالتزام‭ ‬بنظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬لمريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يعد‭ ‬دورًا‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حيوية‭ ‬الجسم‭ ‬وانقسام‭ ‬الأنسجة‭ ‬والتئام‭ ‬الجروح‭ ‬بصورة‭ ‬سريعة‭ ‬وتقليل‭ ‬العدوى‭ ‬بالجسم‭.‬

الحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬والتي‭ ‬تحدث‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬جرعات‭ ‬الكيماوي‭.‬

التغذية‭ ‬الأفضل‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭: ‬

1‭. ‬البروتينات

يحتاج‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬إلى‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬البروتينات‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التئام‭ ‬الجروح‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬وحتى‭ ‬لتقوية‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬والدم‭.‬

ومن‭ ‬مصادر‭ ‬البروتينات‭ ‬الجيدة‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭ ‬نذكر‭ ‬اللحوم‭ ‬قليلة‭ ‬الدهون،‭ ‬والأسماك‭ ‬المشوية،‭ ‬والدجاج،‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭ ‬المبسترة‭ ‬قليلة‭ ‬الدهون‭.‬

2‭. ‬الكربوهيدرات

تمد‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬الجسم‭ ‬بالطاقة،‭ ‬ويمكن‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الخضراوات،‭ ‬والفواكه،‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬ويفضل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الجلوتين‭ ‬لتسهيل‭ ‬هضمها‭ ‬وتفادي‭ ‬التحسس‭ ‬الهضمي‭ ‬والانتفاخات‭.‬

3‭. ‬الدهون

تعد‭ ‬الدهون‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأكل‭ ‬المسموح‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬الدهون‭ ‬الأحادية‭ ‬غير‭ ‬المشبعة،‭ ‬مثل‭:‬

زيت‭ ‬الزيتون‭.‬

زيت‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭.‬

زيت‭ ‬الكانولا‭.‬

الدهون‭ ‬المتعددة‭ ‬غير‭ ‬المشبعة،‭ ‬مثل‭: ‬زيت‭ ‬حبوب‭ ‬الكتان،‭ ‬وزيت‭ ‬الذرة‭.‬

4‭. ‬الألياف

تُعد‭ ‬الألياف‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأكل‭ ‬المسموح‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان؛‭ ‬إذ‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإمساك‭ ‬والإسهال‭.‬

ومن‭ ‬الألياف‭ ‬الذائبة‭ ‬المسموحة‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭ ‬الشوفان،‭ ‬والأرز‭ ‬الأبيض،‭ ‬ومن‭ ‬الألياف‭ ‬غير‭ ‬الذائبة‭ ‬نذكر‭ ‬المكسرات،‭ ‬والبذور،‭ ‬والنخالة‭.‬

الأغذية‭ ‬الممنوعة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬يفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عنها‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭:‬

1‭. ‬اللحوم‭ ‬المعالجة‭ ‬والمطبوخة‭ ‬باستخدام‭ ‬حرارة‭ ‬عالية

تشمل‭ ‬اللحوم‭ ‬المطبوخة‭ ‬باستخدام‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء،‭ ‬واللحوم‭ ‬المشوية‭ ‬على‭ ‬العيدان‭ ‬أو‭ ‬الأسياخ‭ ‬الحديدية،‭ ‬واللحوم‭ ‬المقلية‭ ‬قليًا‭ ‬عميقًا‭.‬

إذ‭ ‬إن‭ ‬تعريض‭ ‬بروتينات‭ ‬اللحوم‭ ‬إلى‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬يسبب‭ ‬إنتاج‭ ‬مواد‭ ‬مضرة‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان،‭ ‬ومن‭ ‬اللحوم‭ ‬المعالجة‭ ‬أذكر‭ ‬اللحم‭ ‬المقدد،‭ ‬والنقانق‭.‬





2‭. ‬الأطعمة‭ ‬المحفوظة

تعد‭ ‬مادتا‭ ‬النترات‭ ‬والنتريت‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬مرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وعادةً‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬استخدامهم‭ ‬في‭ ‬الأطعمة‭ ‬المحفوظة‭ ‬كالمخللات‭ ‬والمربى‭ ‬وبعض‭ ‬المعلبات‭ ‬كمواد‭ ‬حافظة‭.‬

3‭. ‬اللحوم‭ ‬غير‭ ‬المطبوخة

تُعد‭ ‬اللحوم،‭ ‬والدواجن،‭ ‬والأسماك‭ ‬غير‭ ‬المطبوخة‭ ‬جيدًا‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأكل‭ ‬الممنوع‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭ ‬بسبب‭ ‬المناعة‭ ‬الضعيفة‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬الأمراض‭.‬

مثل‭:‬

السوشي‭.‬

اللحوم‭ ‬الباردة،‭ ‬واللحوم‭ ‬المطبوخة‭ ‬بالمعالجة‭ ‬الجافة،‭ ‬مثل‭: ‬السلامي،‭ ‬والمرتديلا‭.‬

وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬البيض‭ ‬غير‭ ‬المطبوخ،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأكل‭ ‬الممنوع‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان‭. ‬

منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬غير‭ ‬المبسترة‭ ‬والأجبان‭ ‬المتعفنة

يجب‭ ‬تجنب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭ ‬غير‭ ‬المبسترة،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬تجنب‭ ‬الأجبان‭ ‬المتعفنة،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عفن‭ ‬الجبنة‭ ‬بالشكل‭ ‬الطبيعي‭.‬

بعض‭ ‬الخضار‭ ‬والفواكه

الجريب‭ ‬فروت

من‭ ‬المعروف‭ ‬عن‭ ‬الجريب‭ ‬فروت‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الأدوية،‭ ‬مثل‭: ‬أدوية‭ ‬القلب؛‭ ‬لذلك‭ ‬يفضل‭ ‬تجنبه‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وخصوصا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭.‬

الشاي‭ ‬الأخضر

يعد‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر‭ ‬آمنًا‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان،‭ ‬إلّا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬الخاصة‭ ‬بعلاج‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬السرطانات‭ ‬لذا‭ ‬يفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العلاج‭. ‬





العسل‭ ‬الخام

تحتوي‭ ‬منتجات‭ ‬العسل‭ ‬الخام‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬والملوثات‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬الحساسية‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان،‭ ‬لذا‭ ‬يفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عنه‭.‬

أما‭ ‬لرفع‭ ‬المناعة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬يجب‭ ‬التنويه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬تناول‭ ‬الفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬اللازمة‭ ‬لتقوية‭ ‬الصحة‭ ‬بصورة‭ ‬يومية‭ ‬والمتوافرة‭ ‬في‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الآتية‭:‬

‭- ‬الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بفيتامين‭ ‬ج‭ (‬فيتامين‭ ‬سي‭) ‬مثل‭:‬

‭(‬البرتقال،‭ ‬واليوسفي،‭ ‬والليمون،‭ ‬الفراولة،‭ ‬الجوافة،‭ ‬والفلفل‭ ‬الحلو‭ ‬الملون‭)‬،‭ ‬وبعض‭ ‬الخضراوات‭ ‬مثل‭ (‬البروكلي،‭ ‬والسبانخ‭). ‬

الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بالزنك

مثل‭: ‬اللحوم‭ ‬الحمراء،‭ ‬والبقوليات‭ ‬مثل‭: (‬العدس،‭ ‬والحمص،‭ ‬والفول،‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان،‭ ‬والبيض،‭ ‬والمكسرات‭).‬

الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بالأوميجا‭ ‬3

مثل‭: (‬زيت‭ ‬الزيتون،‭ ‬وبذور‭ ‬الشيا،‭ ‬وبذور‭ ‬الكتان‭)‬،‭ ‬

وكذلك‭ ‬الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بفيتامين‭ ‬د

مثل‭: (‬اللحوم،‭ ‬والأسماك،‭ ‬والبروتينات‭ ‬النباتية،‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭)‬،‭ ‬يساعد‭ ‬فيتامين‭ ‬د‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬مناعته‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬العظام‭.‬

يجب‭ ‬التعرض‭ ‬لأشعة‭ ‬الشمس‭ ‬المباشرة‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬عصرا‭.‬