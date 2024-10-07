هديل سعد: الالتزام بنظام غذائي صحي لمريضات سرطان الثدي له دور أساسي في العلاج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مريضات سرطان الثدي يحتاجون إلى عناية صحية خاصة تشمل جميع النواحي الطبية، والتغذية الصحية ركيزة أساسية في العلاج. في المقال التالي تعرض لكم أخصائية التغذية العلاجية والحميات هديل سعد معلومات ستساعدك في اتخاذ قرارات التغذية الصحية إذا كنت مصابة بسرطان الثدي، أو كنتِ ناجية من سرطان الثدي أو عرضةً لخطر كبير للإصابة بسرطان الثدي.
في البداية بشكل عام وعلمي لا توجد أغذية أو مكملات غذائية تعمل على منع عودة الإصابة بسرطان الثدي لكن هنالك العديد من العوامل التي يمكن أن تسرع الشفاء وتقلل من احتمالية حدوثه فالتغذية تعد عنصرا رئيسيا في هذا المرض لذا سأقدم لك عزيزتي نصائح عامة للعناية بك وبصحتك.
بداية وبشكل عام يجب الالتزام بزيادة تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وأيضا تقليل نسبة الدهون في الغذاء إلى أقل من 30 بالمائة من السعرات الحرارية والتقليل من الأطعمة المخللة والمدخنة قدر الإمكان ويفضل الابتعاد عنها ويفضل تحقيق وزن صحي.
يجب بداية المحافظة على الوزن الصحي
إن بلوغ الوزن الصحي للجسم والمحافظة عليه يعد أحد أهم الأمور التي يمكنك فعلها للمحافظة على صحتك بوجه عام. فالوزن الزائد وزيادة مستوى الدهون في الجسم مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، من بينها أنواع معينة من السرطان والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم إلى جانب أمراض القلب وهذا سيشكل عائقا في رحلة العلاج.
إن النساء اللاتي خضن مرحلة انقطاع الطمث ومصابات بالوزن الزائد أو السمنة المفرطة يكن أكثر عرضةً للإصابة بسرطان الثدي. تشير البحوث إلى أن اكتساب الكثير من الوزن أثناء أو بعد علاج سرطان الثدي من شأنه رفع مخاطر معاودة الإصابة بسرطان الثدي فضلاً عن مخاطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان.
لماذا الغذاء الصحي مهم؟
الالتزام بنظام غذائي صحي لمريضات سرطان الثدي يعد دورًا مهماً في الحفاظ على حيوية الجسم وانقسام الأنسجة والتئام الجروح بصورة سريعة وتقليل العدوى بالجسم.
الحد من مخاطر نقص المناعة والتي تحدث بعد أخذ جرعات الكيماوي.
التغذية الأفضل لمرضى سرطان الثدي:
1. البروتينات
يحتاج مرضى السرطان إلى كميات أكبر من البروتينات للمساعدة في التئام الجروح بعد العمليات وحتى لتقوية جهاز المناعة والدم.
ومن مصادر البروتينات الجيدة لمرضى السرطان نذكر اللحوم قليلة الدهون، والأسماك المشوية، والدجاج، ومنتجات الألبان المبسترة قليلة الدهون.
2. الكربوهيدرات
تمد الكربوهيدرات الجسم بالطاقة، ويمكن الحصول عليها من الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة ويفضل أن تكون خالية من الجلوتين لتسهيل هضمها وتفادي التحسس الهضمي والانتفاخات.
3. الدهون
تعد الدهون من أنواع الأكل المسموح لمرضى السرطان، ولكن يجب التركيز على تناول الدهون الأحادية غير المشبعة، مثل:
زيت الزيتون.
زيت الفول السوداني.
زيت الكانولا.
الدهون المتعددة غير المشبعة، مثل: زيت حبوب الكتان، وزيت الذرة.
4. الألياف
تُعد الألياف من أنواع الأكل المسموح لمرضى السرطان؛ إذ تساعد في التحكم في كل من الإمساك والإسهال.
ومن الألياف الذائبة المسموحة لمرضى السرطان الشوفان، والأرز الأبيض، ومن الألياف غير الذائبة نذكر المكسرات، والبذور، والنخالة.
الأغذية الممنوعة أو التي يفضل الابتعاد عنها لمرضى السرطان:
1. اللحوم المعالجة والمطبوخة باستخدام حرارة عالية
تشمل اللحوم المطبوخة باستخدام الحرارة العالية على اللحوم الحمراء، واللحوم المشوية على العيدان أو الأسياخ الحديدية، واللحوم المقلية قليًا عميقًا.
إذ إن تعريض بروتينات اللحوم إلى الحرارة العالية يسبب إنتاج مواد مضرة لمرضى السرطان، ومن اللحوم المعالجة أذكر اللحم المقدد، والنقانق.
2. الأطعمة المحفوظة
تعد مادتا النترات والنتريت من المواد التي تؤثر سلبا في مرضى سرطان الثدي وعادةً ما يتم استخدامهم في الأطعمة المحفوظة كالمخللات والمربى وبعض المعلبات كمواد حافظة.
3. اللحوم غير المطبوخة
تُعد اللحوم، والدواجن، والأسماك غير المطبوخة جيدًا من أنواع الأكل الممنوع لمرضى السرطان بسبب المناعة الضعيفة في مقاومة الأمراض.
مثل:
السوشي.
اللحوم الباردة، واللحوم المطبوخة بالمعالجة الجافة، مثل: السلامي، والمرتديلا.
وهناك العديد من المنتجات التي تحتوي على البيض غير المطبوخ، وتعد هذه المنتجات من أنواع الأكل الممنوع لمرضى السرطان.
منتجات الألبان غير المبسترة والأجبان المتعفنة
يجب تجنب كل من الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة، كما يجب تجنب الأجبان المتعفنة، بسبب عدم قدرة الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان على التعامل مع عفن الجبنة بالشكل الطبيعي.
بعض الخضار والفواكه
الجريب فروت
من المعروف عن الجريب فروت قدرته على التفاعل مع الأدوية، مثل: أدوية القلب؛ لذلك يفضل تجنبه من قِبل مرضى السرطان وخصوصا خلال فترة العلاج الكيماوي.
الشاي الأخضر
يعد الشاي الأخضر آمنًا في معظم الأحيان، إلّا أنه قد يقلل من فعالية بعض أنواع العلاج الكيماوي الخاصة بعلاج بعض أنواع السرطانات لذا يفضل الابتعاد عنه خلال فترة العلاج.
العسل الخام
تحتوي منتجات العسل الخام على بعض المواد والملوثات الطبيعية التي يمكن أن تسبب الحساسية أو بعض الأمراض لمرضى السرطان، لذا يفضل الابتعاد عنه.
أما لرفع المناعة بصورة عامة ومكافحة الأمراض يجب التنويه على أنه يجب تناول الفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية الصحة بصورة يومية والمتوافرة في العناصر الغذائية الآتية:
- الأغذية الغنية بفيتامين ج (فيتامين سي) مثل:
(البرتقال، واليوسفي، والليمون، الفراولة، الجوافة، والفلفل الحلو الملون)، وبعض الخضراوات مثل (البروكلي، والسبانخ).
الأغذية الغنية بالزنك
مثل: اللحوم الحمراء، والبقوليات مثل: (العدس، والحمص، والفول، منتجات الألبان، والبيض، والمكسرات).
الأغذية الغنية بالأوميجا 3
مثل: (زيت الزيتون، وبذور الشيا، وبذور الكتان)،
وكذلك الأغذية الغنية بفيتامين د
مثل: (اللحوم، والأسماك، والبروتينات النباتية، ومنتجات الألبان)، يساعد فيتامين د الجسم على تقوية مناعته والحفاظ على صحة العظام.
يجب التعرض لأشعة الشمس المباشرة مدة لا تقل عن 15 دقيقة يوميا في الفترة من 10 صباحا إلى 3 عصرا.
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