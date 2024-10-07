العلاج الجراحي لسرطان الثديالدكتور رامي ياغان: تطور ملحوظ في جراحات سرطان الثدي العلاجية والتجميلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬السرطانات‭ ‬شيوعاً‭ ‬بين‭ ‬النساء،‭ ‬ويشكل‭ ‬إحدى‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭ ‬للمرأة‭ ‬وبالتالي‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭.‬

وتعتبر‭ ‬نسبة‭ ‬الحدوث‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبقية‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬نسبة‭ ‬متوسطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنسب‭ ‬السائدة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭.‬

وبفضل‭ ‬تطور‭ ‬وسائل‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وتطور‭ ‬العلاجات‭ ‬كماً‭ ‬ونوعاً،‭ ‬وتطور‭ ‬العلاج‭ ‬الجراحي‭ ‬أصبحت‭ ‬نسبة‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬السابق،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90 % ‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وتوفير‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭.‬

ويرتكز‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬التالية‭:‬

العلاج‭ ‬الجراحي

العلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬

العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬

العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬

العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬بواسطة‭ ‬الأجسام‭ ‬المضادة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬استعمال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وسيلة‭ ‬علاجية‭ ‬للمريضة‭ ‬الواحدة‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬مرحلة‭ ‬المرض‭ ‬وخصائصه‭ ‬البيولوجية‭ ‬والهرمونية‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬المقالة‭ ‬أحببت‭ ‬أن‭ ‬أعطي‭ ‬فكرة‭ ‬موجزة‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬الجراحي،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المهمة‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

وتشمل‭ ‬العلاجات‭ ‬الجراحية‭ ‬الطرق‭ ‬التالية‭:‬

استئصال‭ ‬الثدي‭:‬

لقد‭ ‬ارتبط‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تاريخياً‭ ‬بالاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬للثدي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬خوفاً‭ ‬وقلقاً‭ ‬تقليدياً‭ ‬للمرأة‭ ‬المصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭.‬

ولكن‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬تجنب‭ ‬الاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تطور‭ ‬أساليب‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وانتشار‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬النساء‭.‬

جراحة‭ ‬الثدي‭ ‬التحفظية

حيث‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬استئصال‭ ‬المنطقة‭ ‬الحاضنة‭ ‬للورم‭ ‬فقط،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬للثدي،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬إعطاء‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬كإجراء‭ ‬إضافي‭ ‬للسيطرة‭ ‬الموضعية‭ ‬التامة‭ ‬على‭ ‬المرض‭.‬

ويرتبط‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬الجراحي‭ ‬بنتائج‭ ‬تجميلية‭ ‬جيدة،‭ ‬ويعطي‭ ‬سيطرة‭ ‬موضعية‭ ‬للمرض‭ ‬مساوية‭ ‬لفعالية‭ ‬الاستئصال‭ ‬الكامل‭.‬

الاستئصال‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬الجلد‭ ‬والحلمة‭ ‬ووضع‭ ‬زراعات‭ ‬السيلكون‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يتم‭ ‬استئصال‭ ‬الثدي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الجلد‭ ‬والحلمة،‭ ‬ويتم‭ ‬استعمال‭ ‬الزرعات‭ ‬السيليكونية‭ ‬المتطورة‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬الشكل‭ ‬الطبيعي‭ ‬للثدي‭.‬

لقد‭ ‬شهد‭ ‬العقدان‭ ‬الأخيران‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتضاعف‭ ‬عدد‭ ‬السيدات‭ ‬اللواتي‭ ‬خضعن‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬ويمتاز‭ ‬هذا‭ ‬التداخل‭ ‬الجراحي‭ ‬بأنه‭ ‬يعطي‭ ‬نتائج‭ ‬تجميلية‭ ‬مرضية‭ ‬جيداً‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬رضا‭ ‬المرضى‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬حياتهن‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬عالية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالطرق‭ ‬الجراحية‭ ‬الأخرى‭.‬

وبشكل‭ ‬عام‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬التداخل‭ ‬الجراحي‭ ‬المناسب‭ ‬لكل‭ ‬مريضة،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭:‬

مكان‭ ‬وجود‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬

حجم‭ ‬الورم‭ ‬

رغبة‭ ‬المريضة‭ ‬

وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ورم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬نفسه‭ ‬

مدى‭ ‬احتمالية‭ ‬المضاعفات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مريضة

ومن‭ ‬الضروري‭ ‬جداً‭ ‬التأكيد‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬الاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬للثدي‭ ‬يمكن‭ (‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭) ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬التركيب‭ ‬للثدي‭ (‬وهي‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭) ‬وبنتائج‭ ‬تجميلية‭ ‬مرضية‭.‬

ومن‭ ‬الضروري‭ ‬التأكيد‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬التداخلات‭ ‬الجراحية‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه،‭ ‬يقوم‭ ‬الجراح‭ ‬بعمل‭ ‬إجراء‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الحالات‭ ‬يشمل‭ ‬العقد‭ ‬الليمفاوية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الإبط،‭ ‬وهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬ضروري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنبؤ‭ ‬بنسبة‭ ‬الشفاء‭ ‬المتوقعة،‭ ‬وتحديد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استعمال‭ ‬العلاجات‭ ‬الأخرى‭ (‬كالعلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬مثلاً‭)‬،‭ ‬والسيطرة‭ ‬الموضوعية‭ ‬التامة‭ ‬على‭ ‬الورم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الإبط‭ ‬أيضاً‭. ‬

وفي‭ ‬الخلاصة‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أذكر‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬

الاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬للثدي‭ ‬ليس‭ ‬إجراءً‭ ‬حتميا‭ ‬ويمكن‭ ‬تجنبه‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭.‬

الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬للثدي‭ ‬أحياناً،‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بأن‭ ‬المرض‭ ‬متقدم،‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للشفاء‭.‬

هناك‭ ‬طرق‭ ‬جراحية‭ ‬متعددة‭ ‬تجمع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السيطرة‭ ‬التامة‭ ‬على‭ ‬المرض،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تجميلية‭ ‬ووظيفية‭ ‬مرضية‭.‬

قرار‭ ‬المريضة‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اختيار‭ ‬التداخل‭ ‬الجراحي‭ ‬المناسب‭.‬

لا‭ ‬يوجد‭ ‬تداخل‭ ‬جراحي‭ ‬معين‭ ‬مناسب‭ ‬لكل‭ ‬المريضات،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬الاختيار‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬متكامل‭ ‬يشمل‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬اللازمة‭.‬

كما‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أنوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يعطى‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تستلزم‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬يعطى‭ ‬فيها‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬قبل‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬احتمالية‭ ‬تلافي‭ ‬الاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬للثدي‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬المريضات‭.‬

وفي‭ ‬النهاية‭ ‬أرجو‭ ‬الشفاء‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬السيدات‭ ‬المصابات‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وحث‭ ‬جميع‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بحسب‭ ‬إرشادات‭ ‬الهيئات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

أ‭.‬د‭. ‬رامي‭ ‬ياغان‭ ‬

استشاري‭ ‬جراحة‭ ‬الأورام‭ ‬وجراحة‭ ‬الثدي‭ ‬

رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الجراحة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي

استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬وجراحة‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬ – ‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الطبية