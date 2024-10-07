Tuesday, 08 October 2024 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمانة العامة للشباب والرياضة توقع مذكرة تفاهم مع سبارتان

10/7/2024 7:08:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬هادية‭ ‬محمد‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬سبارتان‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬ديفيد‭ ‬إرديلي‭ ‬لتوفير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والقوة‭ ‬العقلية‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬إن‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ضرورة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فعالية‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الفعال‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع،

مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬سبارتان‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬شريك‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬للشباب‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬طاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬وكفاءات‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬المحترفين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المناهج‭ ‬التدريبية‭ ‬العالمية‭ ‬والأجهزة‭ ‬المتطورة‭. ‬‮

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬ديفيد‭ ‬إرديلي‭ ‬مدير‭ ‬سبارتان‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وترمي‭ ‬إليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬القطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN07102024000055011008ID1108755208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث