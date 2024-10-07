الأمانة العامة للشباب والرياضة توقع مذكرة تفاهم مع سبارتان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة هادية محمد مذكرة تفاهم مع مدير سبارتان للياقة البدنية ديفيد إرديلي لتوفير مجموعة من الأنشطة والتحديات التي تساهم في تحسين اللياقة البدنية والقوة العقلية لدى الشباب.
وبهذه المناسبة، قالت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتحقيق فعالية القطاع الرياضي من خلال التعاون والتكامل الفعال لخدمة المجتمع،
مشيرةً إلى أن شركة سبارتان للياقة البدنية شريك يعتمد عليه لتحقيق الأهداف المنشودة للشباب لما تتمتع به من طاقة استيعابية وكفاءات من المدربين المحترفين، بالإضافة إلى المناهج التدريبية العالمية والأجهزة المتطورة.
ومن جانبه، أعرب ديفيد إرديلي مدير سبارتان للياقة البدنية عن شكره وتقديره للأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لما تقوم به وترمي إليه لتحقيق الأهداف التي تعود بالنفع على القطاعين الشبابي والرياضي في مملكة البحرين.
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