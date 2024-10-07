الأمانة العامة للشباب والرياضة توقع مذكرة تفاهم مع سبارتان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬إن‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ضرورة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فعالية‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الفعال‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع،

مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬سبارتان‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬شريك‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬للشباب‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬طاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬وكفاءات‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬المحترفين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المناهج‭ ‬التدريبية‭ ‬العالمية‭ ‬والأجهزة‭ ‬المتطورة‭. ‬‮

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ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬ديفيد‭ ‬إرديلي‭ ‬مدير‭ ‬سبارتان‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وترمي‭ ‬إليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬القطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬