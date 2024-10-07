البرازيل تخسر فينيسيوس وميليتاو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النادي‭ ‬الإسباني‭ ‬والقسم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬السيليساو،‭ ‬فإنّه‭ (‬فينيسيوس‭) ‬أصيب‭ ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‮»‬‭.‬

واستدعى‭ ‬المدرب‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬فولهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أندرياس‭ ‬بيريرا‭ ‬للحلول‭ ‬مكانه‭.‬

ويُشكّل‭ ‬انسحاب‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬النجوم‭ ‬الحاليين‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬والمرشح‭ ‬القويّ‭ ‬لجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬غياب‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬أصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيانا‭ ‬جديدا‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬الى‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وهو‭ ‬المدافع‭ ‬إيدير‭ ‬ميليتاو‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬تبيّن‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬الأيسر‭ ‬ستمنعه‭ ‬من‭ ‬اللعب‮»‬‭ ‬ليستدعي‭ ‬مكانه‭ ‬فابريسيو‭ ‬برونو،‭ ‬مدافع‭ ‬فلامنغو‭.‬

كما‭ ‬عمد‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬الى‭ ‬استبدال‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬الأولية‭ ‬بعد‭ ‬إصابتهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬وهم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ (‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬والمدافع‭ ‬غليسون‭ ‬بريمر‭ (‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭) ‬والظهير‭ ‬غييرمي‭ ‬أرانا‭ (‬أتلتيكو‭ ‬مينيرو‭)‬،‭ ‬فحلّ‭ ‬مكانهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ويفرتون‭ (‬بالميراس‭)‬،‭ ‬لوكاس‭ ‬بيرالدو‭ (‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭) ‬وأليكس‭ ‬تيليس‭ (‬بوتافوغو‭).‬