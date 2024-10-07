البرازيل تخسر فينيسيوس وميليتاو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ريو دي جانيرو - (أ ف ب): يغيب مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور عن المباراتين المقبلتين للبرازيل أمام تشيلي والبيرو ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بسبب إصابة في العنق، حسبما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.
وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان صحفي «كما تم الإعلان من قبل النادي الإسباني والقسم الطبي في السيليساو، فإنّه (فينيسيوس) أصيب السبت خلال مباراة في الدوري الإسباني».
واستدعى المدرب دوريفال جونيور لاعب وسط فولهام الإنجليزي أندرياس بيريرا للحلول مكانه.
ويُشكّل انسحاب فينيسيوس، أحد أبرز النجوم الحاليين في تشكيلة بطل العالم خمس مرات والمرشح القويّ لجائزة الكرة الذهبية، ضربة جديدة للمنتخب البرازيلي الذي خسر أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في تصفيات مونديال 2026.
وبعد ساعات قليلة من إعلان غياب فينيسيوس، أصدر الاتحاد البرازيلي بيانا جديدا أشار فيه الى غياب لاعب آخر من ريال مدريد، وهو المدافع إيدير ميليتاو الذي خضع لفحوصات في ساو باولو تبيّن على إثرها وجود «إصابة طفيفة في الفخذ الأيسر ستمنعه من اللعب» ليستدعي مكانه فابريسيو برونو، مدافع فلامنغو.
كما عمد دوريفال جونيور الى استبدال ثلاثة لاعبين آخرين من القائمة الأولية بعد إصابتهم مع أنديتهم وهم حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول الإنكليزي)، والمدافع غليسون بريمر (يوفنتوس الإيطالي) والظهير غييرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، فحلّ مكانهم كل من ويفرتون (بالميراس)، لوكاس بيرالدو (باريس سان جرمان الفرنسي) وأليكس تيليس (بوتافوغو).
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