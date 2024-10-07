محكمة تكشف سبب تقليص فترة إيقاف بوغبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقلصت‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضية‭ ‬العقوبة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬بوغبا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الكابوس‭ ‬قد‭ ‬انتهى‮»‬‭. ‬وسيكون‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما،‭ ‬والذي‭ ‬يرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2026،‭ ‬مؤهلا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بوغبا‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬تعاطيه‭ ‬لمادة‭ ‬دي‭.‬إتش‭.‬إي‭.‬إيه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متعمدا‭ ‬وحدث‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬مكملا‭ ‬غذائيا‭ ‬وصفه‭ ‬له‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬حصل‭ ‬السيد‭ ‬بوغبا‭ ‬على‭ ‬تأكيدات‭ ‬أن‭ ‬الطبيب،‭ ‬الذي‭ ‬ادعى‭ ‬أنه‭ ‬يعالج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والعالميين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى،‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬وسيضع‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬التزامات‭ ‬السيد‭ ‬بوغبا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتزاماته‭ ‬بمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬بموجب‭ ‬القواعد‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭.. ‬أيد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬رواية‭ ‬بوغبا‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬المحكمة‭ ‬ما‭ ‬يعارض‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬اللاعب‭.‬

‮«‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬الرياضية‭ ‬قضت‭ ‬بأن‭ ‬السيد‭ ‬بوغبا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بريئا‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬أخطاء‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬كلاعب‭ ‬محترف‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يولي‭ ‬اهتماما‭ ‬أكبر‭ ‬بهذه‭ ‬المسألة‮»‬‭.‬

ولعب‭ ‬بوغبا‭ ‬لآخر‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إمبولي‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬وقضى‭ ‬فترة‭ ‬ثانية‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬تورينو‭ ‬مقرا‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬مجاني‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬