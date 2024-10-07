Tuesday, 08 October 2024 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محكمة تكشف سبب تقليص فترة إيقاف بوغبا

10/7/2024 7:08:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬فترة‭ ‬إيقاف‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أيد‭ ‬خبراء‭ ‬مزاعم‭ ‬اللاعب‭ ‬الفرنسي‭ ‬بأنه‭ ‬تناول‭ ‬مادة‭ ‬محظورة‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‭. ‬وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الإيطالية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬قد‭ ‬أوقفت‭ ‬اللاعب‭ ‬الفرنسي‭ ‬الدولي‭ ‬مؤقتا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬منشطات‭ ‬لمادة‭ (‬دي‭.‬إتش‭.‬ئي‭.‬إيه‭)‬،‭ ‬المحظورة‭ ‬رياضيا‭ ‬والتي‭ ‬ترفع‭ ‬مستويات‭ ‬هرمون‭ ‬الذكورة‭.‬

وقلصت‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضية‭ ‬العقوبة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬بوغبا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الكابوس‭ ‬قد‭ ‬انتهى‮»‬‭. ‬وسيكون‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما،‭ ‬والذي‭ ‬يرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2026،‭ ‬مؤهلا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بوغبا‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬تعاطيه‭ ‬لمادة‭ ‬دي‭.‬إتش‭.‬إي‭.‬إيه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متعمدا‭ ‬وحدث‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬مكملا‭ ‬غذائيا‭ ‬وصفه‭ ‬له‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬حصل‭ ‬السيد‭ ‬بوغبا‭ ‬على‭ ‬تأكيدات‭ ‬أن‭ ‬الطبيب،‭ ‬الذي‭ ‬ادعى‭ ‬أنه‭ ‬يعالج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والعالميين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى،‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬وسيضع‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬التزامات‭ ‬السيد‭ ‬بوغبا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتزاماته‭ ‬بمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬بموجب‭ ‬القواعد‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭.. ‬أيد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬رواية‭ ‬بوغبا‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬المحكمة‭ ‬ما‭ ‬يعارض‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬اللاعب‭.‬

‮«‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬الرياضية‭ ‬قضت‭ ‬بأن‭ ‬السيد‭ ‬بوغبا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بريئا‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬أخطاء‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬كلاعب‭ ‬محترف‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يولي‭ ‬اهتماما‭ ‬أكبر‭ ‬بهذه‭ ‬المسألة‮»‬‭.‬

ولعب‭ ‬بوغبا‭ ‬لآخر‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إمبولي‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬وقضى‭ ‬فترة‭ ‬ثانية‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬تورينو‭ ‬مقرا‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬مجاني‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬

MENAFN07102024000055011008ID1108755206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث