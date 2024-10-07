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استبعاد اللاعب سيد جواد حيدر.. اعتماد قائمة المنتخب النهائية لمباراتي إندونيسيا والسعودية

10/7/2024 7:08:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتمد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النهائية‭ ‬لمباراتي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والسعودية،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وجاء‭ ‬اعتماد‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬استبعاد‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬حيدر‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬بعد‭ ‬تقليصها‭. ‬

وتضم‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬حالياً‭ ‬28‭ ‬لاعبا‭ ‬وهم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭.‬

وواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬تدريباته‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬استعداداً‭ ‬للقاء‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حيث‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬ينقل‭ ‬تدريباته‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬فيه‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدربين‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬صفوفه‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تحضيراً‭ ‬للمواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬والتي‭ ‬يحتاج‭ ‬فيها‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمجموعة‭.‬

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