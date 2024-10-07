استبعاد اللاعب سيد جواد حيدر.. اعتماد قائمة المنتخب النهائية لمباراتي إندونيسيا والسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم النهائية لمباراتي إندونيسيا والسعودية، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المونديالية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاء اعتماد القائمة النهائية بعد استبعاد اللاعب سيد جواد حيدر لاعب فريق النادي الأهلي من القائمة بعد تقليصها.
وتضم القائمة النهائية لمنتخبنا حالياً 28 لاعبا وهم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، سيد مهدي شرف، سيد هاشم عيسى.
وواصل منتخبنا الوطني تدريباته على الملاعب الخارجية استعداداً للقاء منتخب إندونيسيا يوم 10 أكتوبر، حيث ينتظر أن ينقل تدريباته على ملعب البحرين الوطني يوم غد الأربعاء وهو اليوم نفسه الذي سيعقد فيه المؤتمر الصحفي للمدربين.
وكان منتخب إندونيسيا قد وصل على دفعات ومن المنتظر أن تكتمل صفوفه اليوم الثلاثاء تحضيراً للمواجهة المرتقبة والتي يحتاج فيها منتخبنا إلى الفوز من أجل التقدم الى الأمام في سلم الترتيب العام للمجموعة.
MENAFN07102024000055011008ID1108755205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.