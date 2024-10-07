بدء محاكمة تشكيل إجرامي أجبر 5 فتيات على الرذيلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمين‭ ‬من‭ ‬الأولى‭ ‬وحتى‭ ‬السادس‭ ‬بأنهم‭ ‬اعتمدوا‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬بصفة‭ ‬كلية‭ ‬أو‭ ‬جزئية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تكتسبه‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة،‭ ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬لباقي‭ ‬المتهمين‭ ‬تهم‭ ‬تعاطي‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭.‬

وكانت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬أشارت‭ ‬أنها‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬لتوفير‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬لها،‭ ‬واكتشفت‭ ‬أنها‭ ‬استعملتها‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الدعارة‭ ‬لحين‭ ‬سداد‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مديونية‭ ‬بالغة‭ ‬ألف‭ ‬و500‭ ‬دينار‭ ‬ومبلغ‭ ‬150‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬الأكل‭ ‬والشرب،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬أجبرتها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬وكانت‭ ‬تتحصل‭ ‬على‭ ‬ريع‭ ‬ما‭ ‬تتحصل‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تتسلم‭ ‬الأموال،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬دور‭ ‬الرابع‭ ‬نقلها‭ ‬هي‭ ‬وآخرين‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بذات‭ ‬الشاهدة‭ ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬هم‭ ‬كان‭ ‬ينقلونهم‭ ‬إلى‭ ‬الزبائن‭ ‬وتقوم‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬بحراستهم‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الإقامة،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الرابعة‭ ‬بذات‭ ‬الشاهدة‭ ‬وبينت‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الدعارة‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬يتسلم‭ ‬ريع‭ ‬الدعارة‭ ‬ويوصلها‭ ‬للمتهمة‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬متخصص‭ ‬بنقلهم‭ ‬بين‭ ‬المباني‭ ‬لممارسة‭ ‬الدعارة‭. ‬

فيما‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬بإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬قيام‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬بتشغيل‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة‭ ‬والتكسب‭ ‬منهن‭ ‬والاتجار‭ ‬بهن‭ ‬وتهديدهن‭ ‬بسداد‭ ‬المديونية‭ ‬المترتبة‭ ‬في‭ ‬ذمتهم‭ ‬وتتمكن‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الشبكة‭ ‬عبر‭ ‬المتهمتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬بينما‭ ‬دور‭ ‬المتهمين‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬نقلهم‭ ‬والتكسب‭ ‬من‭ ‬ورائهم‭.‬