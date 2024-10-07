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تقدر قيمتها الإجمالية بـ 640 ألف دينارضبط 130 ألف حبة كبتاجون مخدرة عبر منفذ الشحن الجوي

10/7/2024 7:08:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي‭ ‬بشؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬من‭ ‬إحباط‭ ‬محاولة‭ ‬تهريب‭ ‬حوالي‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬حبة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الكبتاجون‭ ‬المخدرة،‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬بحوالي‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وقد‭ ‬اشتملت‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬وإجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬وقانونية،‭ ‬وتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬متكامل،‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إحباط‭ ‬عملية‭ ‬التهريب‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬‮«‬38‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬القضية‭.‬

وكشفت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬ضبطها‭ ‬عبر‭ ‬منفذ‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي،‭ ‬مصدرها‭ ‬دولة‭ ‬لبنان،‭ ‬وكانت‭ ‬مخبأة‭ ‬بداخل‭ ‬شحنة‭ ‬أنابيب‭ ‬معدنية،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

اتضح‭ ‬تورط‭ ‬شخصين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬هويتهما‭ ‬واتضح‭ ‬أنهما‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وجار‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬للقبض‭ ‬عليهما‭. ‬

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