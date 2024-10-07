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إصابة قائد سيارة اصطدم بعمود إنارة

10/7/2024 7:08:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬وصور‭: ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة

تعرض‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬عندما‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بعمود‭ ‬إنارة‭ ‬واقتلعه،‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬المزارع‭ ‬بمنطقة‭ ‬دمستان‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ (‬الإثنين‭).‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬والنصف‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬المزارع‭ ‬بمنطقة‭ ‬دمستان‭ ‬وبسبب‭ ‬عدم‭ ‬التقيد‭ ‬بأنظمة‭ ‬المرور‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بعمود‭ ‬إنارة‭ ‬واقتلعه،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬اصابته‭ ‬بإصابات‭ ‬متوسطة‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬الى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭ ‬وتضررت‭ ‬السيارة‭ ‬وعمود‭ ‬الانارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭.‬

وفور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬حضرت‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬تسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬لحين‭ ‬ازاحة‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭.‬

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