إصابة قائد سيارة اصطدم بعمود إنارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب وصور: عبد الأمير السلاطنة
تعرض شاب بحريني لإصابات متفرقة عندما فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بعمود إنارة واقتلعه، على شارع المزارع بمنطقة دمستان عصر أمس (الإثنين).
كان شاب بحريني يقود سيارته في الساعة الثالثة والنصف عصر أمس على شارع المزارع بمنطقة دمستان وبسبب عدم التقيد بأنظمة المرور فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بعمود إنارة واقتلعه، نتج عن ذلك اصابته بإصابات متوسطة تم نقله على أثرها الى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم وتضررت السيارة وعمود الانارة بتلفيات كبيرة.
وفور وقوع الحادث حضرت شرطة المرور وتم تسهيل سير المركبات لحين ازاحة السيارة من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
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