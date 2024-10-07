في ذكرى 7 أكتوبر.. بايدن وهاريس يؤكدان دعمهما لإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬فلنشهد‭ ‬على‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭ ‬لهجمات‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وأيضا‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬سُرقت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬

وأما‭ ‬نائبته‭ ‬هاريس‭ ‬فقالت‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أنسى‭ ‬أبدا‭ ‬فظاعة‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬شن‭ ‬عناصر‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬مباغتا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬1205‭ ‬أشخاص‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬احتجاز‭ ‬251‭ ‬رهينة‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بحزن‭ ‬بالغ‭ ‬حيال‭ ‬الخسارة‭ ‬والألم‭ ‬الذي‭ ‬عاشه‭ ‬الإسرائيليون‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬بايدن‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التاريخ‭ ‬سيذكر‭ ‬أيضا‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬باعتباره‭ ‬يوما‭ ‬أسود‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬بدأته‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭. ‬عانى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬كثيرا‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬النزاع‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬هاريس‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬قلبها‭ ‬‮«‬ينفطر‭ ‬لرؤية‭ ‬حجم‭ ‬الموت‭ ‬والدمار‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬

واستشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41909‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬معظمهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدئه،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬بيانيهما،‭ ‬أكد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بايدن‭ ‬وهاريس‭ ‬التزامهما‭ ‬بالتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬مازلنا‭ ‬أنا‭ ‬ونائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬ملتزمين‭ ‬بالكامل‭ ‬بسلامة‭ ‬الشعب‭ ‬اليهودي‭ ‬وأمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحقّها‭ ‬في‭ ‬الوجود‮»‬‭. ‬

وأما‭ ‬هاريس‭ ‬فقالت‭: ‬‮«‬سأناضل‭ ‬دائما‭ ‬ليتمكن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬نيل‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الكرامة‭ ‬والحرية‭ ‬والأمن‭ ‬وتقرير‭ ‬المصير‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬المتصاعدة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭: ‬‮«‬مازلنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أيضا‭ ‬بأن‭ ‬الحل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬عبر‭ ‬منطقة‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اللبنانية‭ ‬هو‭ ‬المسار‭ ‬الوحيد‭ ‬لإعادة‭ ‬الهدوء‭ ‬الدائم‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬كتب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ستدفع‭ ‬عاجل‭ ‬أو‭ ‬آجلا‭ ‬ثمن‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬والتي‭ ‬تواصلها‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬365‭ ‬يوما‭ ‬تماما،‭ ‬قتل‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬أشقائنا‭ ‬وشقيقاتنا،‭ ‬معظمهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬بصورة‭ ‬وحشية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مثلما‭ ‬أوقف‭ ‬تحالف‭ ‬البشرية‭ ‬هتلر،‭ ‬سيتم‭ ‬وقف‭ ‬نتنياهو‭ ‬وشبكته‭ ‬القاتلة‭ ‬بالطريقة‭ ‬ذاتها‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البشرية‭ ‬بأسرها‭ ‬قُتلت‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬أمام‭ ‬عيون‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬سنة‮»‬‭.‬