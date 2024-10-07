في ذكرى 7 أكتوبر.. بايدن وهاريس يؤكدان دعمهما لإسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واشنطن - الوكالات: أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس عن حزنهما حيال هجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته حركة حماس على إسرائيل قبل عام أمس.
وقال بايدن: «فلنشهد على الوحشية التي لا يمكن وصفها لهجمات السابع من أكتوبر وأيضا على الأرواح الرائعة التي سُرقت في ذلك اليوم».
وأما نائبته هاريس فقالت: «لن أنسى أبدا فظاعة السابع من أكتوبر 2023» عندما شن عناصر حماس هجوما مباغتا على إسرائيل أودى بحياة 1205 أشخاص معظمهم مدنيون فيما تم احتجاز 251 رهينة.
وأضافت في بيان: «أشعر بحزن بالغ حيال الخسارة والألم الذي عاشه الإسرائيليون».
لكن بايدن أشار في بيانه أيضا إلى أن «التاريخ سيذكر أيضا يوم 7 أكتوبر باعتباره يوما أسود بالنسبة للفلسطينيين بسبب النزاع الذي بدأته حماس في ذلك اليوم. عانى عدد كبير جدا من المدنيين كثيرا خلال هذا العام من النزاع».
وأكدت هاريس أيضا أن قلبها «ينفطر لرؤية حجم الموت والدمار الذي حل في غزة خلال العام الماضي».
واستشهد أكثر من 41909 فلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدئه، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وفي بيانيهما، أكد كل من بايدن وهاريس التزامهما بالتحالف العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال بايدن: «بعد عام، مازلنا أنا ونائبة الرئيس هاريس ملتزمين بالكامل بسلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل وحقّها في الوجود».
وأما هاريس فقالت: «سأناضل دائما ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقه في الكرامة والحرية والأمن وتقرير المصير».
وأضافت في إشارة إلى الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان: «مازلنا نعتقد أيضا بأن الحل الدبلوماسي عبر منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو المسار الوحيد لإعادة الهدوء الدائم».
من جانبه كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أمس عبر منصة «إكس» أن «إسرائيل ستدفع عاجل أو آجلا ثمن الإبادة التي ترتكبها منذ عام والتي تواصلها» بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع: «منذ 365 يوما تماما، قتل 50 ألفا من أشقائنا وشقيقاتنا، معظمهم أطفال ونساء، بصورة وحشية». وأضاف أنه «مثلما أوقف تحالف البشرية هتلر، سيتم وقف نتنياهو وشبكته القاتلة بالطريقة ذاتها».
واعتبر أن «البشرية بأسرها قُتلت بصورة مباشرة أمام عيون العالم منذ سنة».
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