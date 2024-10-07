صحف إيران: انتظار الرد الإسرائيلي وتعثر ((الوفاق الوطني))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كيهان‮»‬،‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬حول‭ ‬المواقع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحساسة،‭ ‬وكتبت‭: ‬‮«‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬موقعًا‭ ‬اقتصاديًّا‭ ‬يشل‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جوان‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬خيارات‭ ‬أمام‭ ‬إيران،‭ ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬للهجوم‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬تتحرر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬قيود‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬وتعمل‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تقرره،‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬التعهدات‭ ‬الدولية‭ ‬المقدمة‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭.‬

أما‭ ‬ثاني‭ ‬الخيارات‭ ‬فيتمثل‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬أزمة‭ ‬عالمية‭ ‬للنفط،‭ ‬عبر‭ ‬عرقلة‭ ‬الملاحة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬اقتراح‭ ‬الصحيفة‭ ‬الثالث‭ ‬هو‭ ‬ضرب‭ ‬المواقع‭ ‬المهمة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لإسرائيل؛‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعطل‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وفي‭ ‬شأن‭ ‬متصل‭ ‬رأى‭ ‬الكاتب‭ ‬والمحلل‭ ‬السياسي،‭ ‬محمد‭ ‬بور‭ ‬غلامي،‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬بصفته‭ ‬قائدًا‭ ‬لـ«محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬ركائز‭ ‬وقواعد‭ ‬استراتيجية،‭ ‬أهمها‭: ‬اجتناب‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬المباشرة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬معتبرًا‭ ‬ذلك‭ ‬أولوية‭ ‬استراتيجية‭ ‬لإيران؛‭ ‬نظرًا‭ ‬الى‭ ‬الظروف‭ ‬والتعقيدات‭ ‬الحالية‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬الكاتب‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬إيران‭ ‬بزيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬باستمرار،‭ ‬عبر‭ ‬تسليح‭ ‬وتجهيز‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭.‬

ومن‭ ‬الركائز،‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬القيام‭ ‬بها،‭ ‬بحسب‭ ‬الكاتب‭ ‬الإيراني،‭ ‬هو‭ ‬سلب‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمنع‭ ‬المستوطنين‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬وخلق‭ ‬‮«‬حلقات‭ ‬من‭ ‬نار‮»‬‭ ‬حول‭ ‬إسرائيل؛‭ ‬لتؤدي‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انهيار‭ ‬النظام‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬من‭ ‬الداخل،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬والاضطرابات‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬داخلي‭ ‬انتقد‭ ‬الكاتب‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الإيراني،‭ ‬عباس‭ ‬عبدي،‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬بصحيفة‭ ‬‮«‬اعتماد‮»‬،‭ ‬تأخر‭ ‬حكومة‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬أزمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬واستمرار‭ ‬الحجب‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتطبيقات‭ ‬العالمية‭ ‬وكذلك‭ ‬عدم‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬النساء‭ ‬وقضية‭ ‬الحجاب‭ ‬الإجباري،‭ ‬وأيضًا‭ ‬تعثر‭ ‬ملف‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬مادامت‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬موجودة‭ ‬ولم‭ ‬تُحل،‭ ‬فإن‭ ‬قضية‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬ستُمنى‭ ‬بالفشل‭ ‬حتمًا‭ ‬وستعود‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬واليأس‭ ‬الاجتماعي‭.‬