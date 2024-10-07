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((البحرين والكويت)) يحصد جائزة ((النخبة للجودة الرفيعة)) من بنك جي بي مورغان

10/7/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬للجودة‭ ‬الرفيعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لتميّزه‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬وكفاءة‭ ‬تشغيلية‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬المُباشرة‭ ‬‮«‬ STP ‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭.. ‬فقد‭ ‬نجح‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬التحويلات‭ ‬المباشرة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬البنك‭ ‬بتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬المستمر‭ ‬والجودة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬تسلم‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬الجناحي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬منحه‭ ‬الدرع‭ ‬التكريمية‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرّح‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬ونعتز‭ ‬بتكريمنا‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة،‭ ‬والتي‭ ‬تُعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬القوي‭ ‬والراسخ‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية،‭ ‬فإننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬نجاحنا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬قيمة‭ ‬حقيقية‭ ‬ومستدامة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬نهج‭ ‬يضع‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتنا‭ ‬ويركز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‮»‬‭.‬

‮«‬نحن‭ ‬نعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بمثابة‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬عملائنا‭ ‬بخدماتنا‭ ‬وكفاءتنا،‭ ‬والتزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وموثوقة‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المصرفية‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬أضاف‭ ‬السيد‭ ‬الشريفي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬الجناحي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬تهنئة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بنيل‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬الرفيع،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬نظير‭ ‬أدائه‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬التحويلات‭ ‬المرسلة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬سويفت‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ونحن‭ ‬نثني‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬والتزام‭ ‬البنك‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬وليكون‭ ‬بذلك‭ ‬مثالًا‭ ‬يتحذى‭ ‬به‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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