((البحرين والكويت)) يحصد جائزة ((النخبة للجودة الرفيعة)) من بنك جي بي مورغان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حصد بنك البحرين والكويت جائزة «النخبة للجودة الرفيعة» من بنك جي بي مورغان، وذلك تقديراً لتميّزه في تقديم أداء وكفاءة تشغيلية استثنائية في مجال التحويلات المالية المُباشرة «
STP » الخاصة للأفراد والمؤسسات خلال عام 2023.. فقد نجح البنك في تحقيق نسبة عالية في التحويلات المباشرة، ما يؤكد التزام فريق عمل البنك بتحقيق التميز التشغيلي المستمر والجودة العالية في الخدمات.
وبهذه المناسبة، تسلم ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الجائزة من السيد عبدالله الجناحي المدير العام لدى بنك جي بي مورغان، حيث تم منحه الدرع التكريمية في المقر الرئيسي للبنك.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح ياسر الشريفي قائلًا: «نفخر ونعتز بتكريمنا بهذه الجائزة المرموقة، والتي تُعدّ بمثابة شهادة على التزامنا القوي والراسخ بتقديم خدمات مصرفية متميزة في مجال التحويلات المالية، فإننا نؤمن بأن نجاحنا يتمثل في توفير قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا الكرام، وذلك من خلال تبني نهج يضع العملاء في مقدمة أولوياتنا ويركز على تقديم الأفضل في جميع الخدمات».
«نحن نعتبر هذه الجائزة بمثابة تأكيد على ثقة عملائنا بخدماتنا وكفاءتنا، والتزامنا بتقديم حلول مبتكرة وموثوقة تواكب التطورات المتسارعة في الأسواق المصرفية العالمية» أضاف السيد الشريفي.
من جانبه قال عبدالله الجناحي، المدير العام في بنك جي بي مورغان: «يسرني تهنئة بنك البحرين والكويت بنيل هذا التقدير الرفيع، والذي يأتي نظير أدائه المتميز في معالجة التحويلات المرسلة عبر نظام سويفت خلال عام 2023، ونحن نثني على حرص والتزام البنك بالوصول إلى أعلى مستويات الجودة وليكون بذلك مثالًا يتحذى به بين مؤسسات القطاع المالي في مملكة البحرين».
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