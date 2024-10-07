بنك البحرين الوطني أول بنك في البحرين يقدم تحويلات بالدولار الأمريكي للمدفوعات الواردة والصادرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطلق بنك البحرين الوطني خدمة التحويلات بالدولار الأمريكي للمدفوعات الواردة والصادرة، ليصبح بذلك أول بنك يقدم هذه الخدمة من نوعها في مملكة البحرين. وهي خدمة تأتي بالتعاون مع مجموعة سيتي المصرفية، ومتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
تعمل هذه الخدمة المبتكرة على تبسيط وتسريع المدفوعات بالدولار الأمريكي، مما يتيح لعملاء بنك البحرين الوطني من الأفراد والشركات إمكانية تحويل وتسلم الأموال بعملة الدولار الأمريكي في أي يوم وأي ساعة.
وفي حديثه بهذه المناسبة، قال علي عبدالكريم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في بنك البحرين الوطني: «يسرنا أن نتعاون مع سيتي لتقديم هذه الخدمة الأولى من نوعها في المملكة. وهو ما يُجسد تركيزنا الراسخ تجاه تقديم أفضل الحلول الرائدة في القطاع لعملائنا الكرام. ومن خلال هذه الخدمة المعززة الجديدة، نتطلع إلى تبسيط المعاملات المالية عبر الحدود، وتزويد العملاء بكفاءة ومرونة عالية ومتفردة لإدارة مدفوعاتهم بالدولار الأمريكي، وهو ما يُعد ميزة بارزة في المشهد الديناميكي لأسواق المال العالمية الكبرى».
من جانبه، صرح إمري أوموت، رئيس قسم مبيعات المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي: «نحن فخورون بعلاقتنا طويلة الأمد مع بنك البحرين الوطني، أحد المؤسسات المالية الرائدة في البحرين. ويجسد تعاوننا مع بنك البحرين الوطني الطريقة التي واصل بها سيتي دعم الأنشطة التجارية وطموحات النمو للعملاء في البحرين. وتعد خدمة المقاصة بالدولار الأمريكي التي نقدمها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بمثابة عامل تميز يمكن عملاءنا من خدمة المستهلكين الذين يطلبون قدرات الدفع الفوري بطريقة أسرع وأكثر كفاءة وشفافية في جميع أنحاء العالم».
ويُشار إلى أن إطلاق بنك البحرين الوطني لنظام التحويلات بالدولار الأمريكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمدفوعات الواردة والصادرة، سيوفر مستوى مرونة فائقا لإدارة العمليات المالية عبر الحدود. كما ستسهم هذه الخدمة بإلغاء القيود الزمنية المفروضة بسبب محدودية وتباين ساعات العمل المؤسسي الاعتيادية، واختلاف المناطق الزمنية في العالم. وهو ما سيثمر بضمان الوصول بشكل أسرع إلى الأموال بعملة الدولار الأمريكي، وتعزيز إدارة التدفقات النقدية بكفاءة.
ويواصل بنك البحرين الوطني التزامه وجهوده تجاه تعزيز خدماته، وذلك من خلال طرح وتقديم أفضل الحلول والمنتجات المالية في فئتها لتزويد العملاء بتجربة مصرفية استثنائية لا مثيل لها.
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