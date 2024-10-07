بنك البحرين الوطني أول بنك في البحرين يقدم تحويلات بالدولار الأمريكي للمدفوعات الواردة والصادرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المبتكرة‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬وتسريع‭ ‬المدفوعات‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬إمكانية‭ ‬تحويل‭ ‬وتسلم‭ ‬الأموال‭ ‬بعملة‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬يوم‭ ‬وأي‭ ‬ساعة‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬لتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُجسد‭ ‬تركيزنا‭ ‬الراسخ‭ ‬تجاه‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المعززة‭ ‬الجديدة،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬وتزويد‭ ‬العملاء‭ ‬بكفاءة‭ ‬ومرونة‭ ‬عالية‭ ‬ومتفردة‭ ‬لإدارة‭ ‬مدفوعاتهم‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعد‭ ‬ميزة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الديناميكي‭ ‬لأسواق‭ ‬المال‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬إمري‭ ‬أوموت،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬مبيعات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬في‭ ‬سيتي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بعلاقتنا‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬أحد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويجسد‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬واصل‭ ‬بها‭ ‬سيتي‭ ‬دعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬وطموحات‭ ‬النمو‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وتعد‭ ‬خدمة‭ ‬المقاصة‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وطوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬بمثابة‭ ‬عامل‭ ‬تميز‭ ‬يمكن‭ ‬عملاءنا‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬المستهلكين‭ ‬الذين‭ ‬يطلبون‭ ‬قدرات‭ ‬الدفع‭ ‬الفوري‭ ‬بطريقة‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وشفافية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لنظام‭ ‬التحويلات‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الواردة‭ ‬والصادرة،‭ ‬سيوفر‭ ‬مستوى‭ ‬مرونة‭ ‬فائقا‭ ‬لإدارة‭ ‬العمليات‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬كما‭ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬القيود‭ ‬الزمنية‭ ‬المفروضة‭ ‬بسبب‭ ‬محدودية‭ ‬وتباين‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬الاعتيادية،‭ ‬واختلاف‭ ‬المناطق‭ ‬الزمنية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيثمر‭ ‬بضمان‭ ‬الوصول‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬إلى‭ ‬الأموال‭ ‬بعملة‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬إدارة‭ ‬التدفقات‭ ‬النقدية‭ ‬بكفاءة‭.‬

ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التزامه‭ ‬وجهوده‭ ‬تجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬خدماته،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬والمنتجات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬فئتها‭ ‬لتزويد‭ ‬العملاء‭ ‬بتجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬استثنائية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭.‬