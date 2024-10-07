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ضمن برنامج زيادة الأجور..((تمكين)) يدعم زيادة رواتب 50% من الموظفين البحرينيين في شركة ((ديار المحرق))

10/7/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ديار‭ ‬المحرق‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسيّة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للتوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬‮

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬قائلة‭: ‬‮«‬يهدف‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬لخلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬المتنامي‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‮»‬‭.‬

كما‭ ‬صرح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق
قائلاً‭: ‬‮«‬استطعنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬مكافأة‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬وولائهم‭ ‬المؤسسي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬ايجاباً‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الشركة،‭ ‬كما‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬نجاحاتنا‭ ‬تُبنى‭ ‬بأيدي‭ ‬بحرينية‭ ‬ونعمل‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬حيث‭ ‬طورت‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬المتكاملة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬حلولاً‭ ‬سكنية‭ ‬واستثمارية،‭ ‬وتجارية‭ ‬وترفيهية‭ ‬وصحية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬قد‭ ‬طرح‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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