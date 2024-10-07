محافظ العاصمة يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لدعم البرامج التوعوية والتثقيفية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتمثل‭ ‬الدورة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التوعية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستباقية‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬والتثقيف‭ ‬الأمني‭ ‬لما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬تعليمية‭ ‬وموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بكيفية‭ ‬قياس‭ ‬أثر‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزز‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمع‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬النموذج‭ ‬المفاهيمي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الإنتاجات‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬مركز‭ ‬معاً‭ ‬الإقليمي‭ ‬للبحوث‭ ‬والتدريب‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬وإدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬