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محافظ العاصمة يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لدعم البرامج التوعوية والتثقيفية

10/7/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬بالمجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والحملات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والتثقيفية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬الوزير‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬لجنة‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬والبرامج‭ ‬المنبثقة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬وتوصيلها‭ ‬إلى‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالجهات‭ ‬الداعمة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬دورة‭ ‬النموذج‭ ‬المفاهيمي‭ ‬لفاعلية‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتوعوية‭ ‬والوقائية‭ ‬بحضور‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬المدني‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وعلي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬معاً‭.‬

وتمثل‭ ‬الدورة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التوعية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستباقية‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬والتثقيف‭ ‬الأمني‭ ‬لما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬تعليمية‭ ‬وموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بكيفية‭ ‬قياس‭ ‬أثر‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزز‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمع‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬النموذج‭ ‬المفاهيمي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الإنتاجات‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬مركز‭ ‬معاً‭ ‬الإقليمي‭ ‬للبحوث‭ ‬والتدريب‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬وإدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

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