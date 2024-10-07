محافظ العاصمة يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لدعم البرامج التوعوية والتثقيفية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الهادفة إلى القضاء على الظواهر السلبية بالمجتمع من خلال تكثيف البرامج التوعوية والحملات الإعلامية والتثقيفية، مؤكداً أن توجيهات الوزير تصب في هذا الاتجاه، بما من شأنه تعزيز الوعي الأمني والمسؤولية الاجتماعية لدى كل فئات المجتمع، مثنياً على جهود لجنة «معاً» إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، والبرامج المنبثقة منها في نشر الرسائل التوعوية وتوصيلها إلى الفئات المستهدفة، منوهاً في الوقت ذاته بالجهات الداعمة. جاء ذلك خلال افتتاح محافظ محافظة العاصمة دورة النموذج المفاهيمي لفاعلية نقل المعرفة والمهارات في البرامج الاجتماعية والتوعوية والوقائية بحضور حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة وعلي أحمد أميني مدير برنامج معاً.
وتمثل الدورة نقلة نوعية في مجال التوعية الاجتماعية والاستباقية لخدمة المجتمع، والتي تسهم في تصميم العديد من البرامج التوعوية والمجتمعية، والتثقيف الأمني لما تحتويه من مواد تعليمية وموضوعات ذات صلة بكيفية قياس أثر البرامج التي تحمي المجتمع من الظواهر السلبية والمخاطر التي تمس أمن وسلامة المجتمع وتعزز التكافل الاجتماعي بين الأفراد والمجتمع.
الجدير بالذكر أن النموذج المفاهيمي يعد من أحدث الإنتاجات الذي يقدمه مركز معاً الإقليمي للبحوث والتدريب الذي يمكن استخدامه في إعداد البرامج والمشاريع والمبادرات وإدراجها ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية في السياق ذاته، لتسهم في زيادة الوعي الأمني والمسؤولية الاجتماعية لدى كل فئات المجتمع.
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