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محافظ الشمالية يشيد بمضامين لقاء وزير الداخلية بنخبة من أبناء الوطن

10/7/2024 7:08:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬علي‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بمضامين‭ ‬لقاء‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بنخبة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬وما‭ ‬تضمنه‭ ‬الخطاب‭ ‬من‭ ‬دلالات‭ ‬ومظاهر‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬والإجماع‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬والعادات‭ ‬الأصيلة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬دعامة‭ ‬أساسية‭ ‬للأمن‭ ‬والاستقرار‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬الاجتماع‭ ‬التشاوري‭ ‬الأسبوعي‭ ‬للمسؤولين‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬ترسخ‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬والسلم‭ ‬الأهلي،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتكاتف‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإخلال‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬الترتيبات‭ ‬لإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬للوفد‭ ‬الزائر‭ ‬لاعتماد‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للفعاليات‭ ‬الصحية‭ ‬المقبلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭.‬

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