محافظ الشمالية يشيد بمضامين لقاء وزير الداخلية بنخبة من أبناء الوطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬الاجتماع‭ ‬التشاوري‭ ‬الأسبوعي‭ ‬للمسؤولين‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬ترسخ‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬والسلم‭ ‬الأهلي،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتكاتف‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإخلال‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬الترتيبات‭ ‬لإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬للوفد‭ ‬الزائر‭ ‬لاعتماد‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للفعاليات‭ ‬الصحية‭ ‬المقبلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭.‬