محافظ الشمالية يشيد بمضامين لقاء وزير الداخلية بنخبة من أبناء الوطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد علي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بمضامين لقاء الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بنخبة من أبناء الوطن، وما تضمنه الخطاب من دلالات ومظاهر تؤكد أهمية اللحمة الوطنية والإجماع على الثوابت والعادات الأصيلة للمجتمع البحريني التي تمثل دعامة أساسية للأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الشمالية الاجتماع التشاوري الأسبوعي للمسؤولين بالمحافظة، حيث أشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على تبني المبادرات والبرامج التي ترسخ قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي والسلم الأهلي، وتأكيد أهمية الشراكة المجتمعية والتكاتف المجتمعي في التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالأمن والسلامة العامة.
وتم خلال الاجتماع بحث الترتيبات لإعداد برنامج الزيارة للوفد الزائر لاعتماد الشمالية محافظة صحية، ومناقشة الاستعداد للفعاليات الصحية المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة الحملة الوطنية لمكافحة البعوض.
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