ولي العهد رئيس الوزراء: رفد القطاع المالي والمصرفي بالمقومات التي تعزز من إسهامه في مختلف مسارات التنمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على مواصلة رفد القطاع المالي والمصرفي بالمقومات التي تعزز من إسهامه في مختلف مسارات التنمية، معرباً سموه عن الاعتزاز بالدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية والمصرفية عبر مسيرتها الممتدة في مملكة البحرين في تهيئة الفرص المناسبة أمام أبناء الوطن وفي دعم الاقتصاد الوطني بما يثري المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية أمس، بحضور حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وخالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، الدكتور خوسيه فينالس رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاندرد تشارترد بنك وعدد من كبار المسؤولين بالبنك، حيث أشار سموه إلى الإسهامات التي يقدمها ستاندر تشارترد بنك منذ تأسيسه قبل أكثر من 100 عام في المملكة وذلك عبر مواصلته خلق
الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وجذب الفرص الاستثمارية الواعدة، لافتًا إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تبني المبادرات والخطط التي تدفع بالقطاع المالي والمصرفي نحو مستويات أكثر تقدمًا.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاندرد تشارترد بنك عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عمّا يوليه من رعاية واهتمام بدعم تطوير القطاع المالي والمصرفي، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الازدهار والتقدم.
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