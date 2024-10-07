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ولي العهد رئيس الوزراء: رفد القطاع المالي والمصرفي بالمقومات التي تعزز من إسهامه في مختلف مسارات التنمية

10/7/2024 7:08:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬بالمقومات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬إسهامه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬معرباً‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬عبر‭ ‬مسيرتها‭ ‬الممتدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬أمام‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬وفي‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بما‭ ‬يثري‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وخالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬الدكتور‭ ‬خوسيه‭ ‬فينالس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬بنك‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالبنك،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الإسهامات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬ستاندر‭ ‬تشارترد‭ ‬بنك‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬مواصلته‭ ‬خلق‭
‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬وجذب‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬بنك‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عمّا‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬بدعم‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬الازدهار‭ ‬والتقدم‭.‬

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