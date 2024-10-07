ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات المتينة بين البحرين والسعودية تواصل تميزها نحو مزيد من التكامل والتعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط المتينة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة الممتدة عبر التاريخ تواصل تميزها نحو مزيدٍ من التكامل والتعاون بالاستناد إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من رؤى متجذرة ومواقف مشتركة، في ظل ما تحظى به العلاقات البحرينية السعودية من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشار سموه إلى الجهود الطيبة التي يوالي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية ومساعيه الحثيثة لتعزيز مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين والسعودية بما يسهم في تحقيق الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، في قصر القضيبية أمس، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز كافة أوجه العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو آفاق أكثر تكاملاً واتساعاً، لافتاً سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون على صعيد مختلف المسارات التنموية بما يسهم في خلق الفرص النوعية ويعود بالنماء والازدهار على الجميع.
من جانبه، أعرب وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الحرص الذي يوليه بتعزيز أطر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق على كافة الصعد، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والازدهار.
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