ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات المتينة بين البحرين والسعودية تواصل تميزها نحو مزيد من التكامل والتعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬يوالي‭ ‬بذلها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومساعيه‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الجدعان‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬كافة‭ ‬أوجه‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬تكاملاً‭ ‬واتساعاً،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات‭ ‬التنموية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬ويعود‭ ‬بالنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬بتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭.‬