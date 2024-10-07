بلدي المحرق يناقش توفير حاويات لزيوت المطاعم وتركيب كاميرات جديدة على شارع درة المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





استعرض‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البلدية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬توفير‭ ‬حاويات‭ ‬للمطاعم‭ ‬يتم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لإفراغ‭ ‬الزيوت‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬صرفها‭ ‬في‭ ‬فتحات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬وحضور‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬والأعضـاء‭.‬

وتطرّق‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬ممثل‭ ‬سادسة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اخطار‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬ورفع‭ ‬المجلس‭ ‬توصية‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إعلان‭ ‬المشاريع‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭.‬

وحول‭ ‬مقترح‭ ‬تدشين‭ ‬لجنة‭ ‬عراد‭ ‬الخدمية،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭ ‬عضو‭ ‬سابعة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬قد‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬القلاف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬لم‭ ‬ينفذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬حلحلة‭ ‬مشاكل‭ ‬الدائرة‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬المنافذ‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعديل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬فيها،‭ ‬منها‭ ‬مثل‭ ‬تراكم‭ ‬سكن‭ ‬العزاب،‭ ‬وغياب‭ ‬اجهزة‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الورشات‭ ‬والكراجات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬الصناعية‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬تخصيص‭ ‬حاويات‭ ‬لمخلفات‭ ‬المطاعم،‭ ‬قال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭: ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬حاويات‭ ‬لأصحاب‭ ‬الطرادات‭ ‬والبوانيش‭ ‬وذلك‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬زيوتها‭ ‬فيها‭ ‬ويتم‭ ‬إعادة‭ ‬تدويره،‭ ‬كما‭ ‬تحدثت‭ ‬دلال‭ ‬المقهوي‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬لثانية‭ ‬المحرق‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬سكب‭ ‬هذه‭ ‬الزيوت‭ ‬في‭ ‬فتحات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وفي‭ ‬الحاويات‭ ‬العادية‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬لوحات‭ ‬استرشادية‭ ‬مماثلة‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرق‭ ‬تكون‭ ‬مخصصة‭ ‬لمجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬وصوّت‭ ‬المجلس‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬خطاب‭ ‬الى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بشـأن‭ ‬تركيب‭ ‬كاميرات‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬درّة‭ ‬المحرق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وذلك‭ ‬تفاديًا‭ ‬لوقوع‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭.‬