بلدي المحرق يناقش توفير حاويات لزيوت المطاعم وتركيب كاميرات جديدة على شارع درة المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: مروة أحمد
استعرض مجلس بلدي المحرق عددا من المشاريع البلدية، من بينها توفير حاويات للمطاعم يتم تخصيصها لإفراغ الزيوت بدلًا من صرفها في فتحات الصرف الصحي. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق وحضور المهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية والأعضـاء.
وتطرّق فاضل العود ممثل سادسة المحرق إلى أن هناك العديد من المشاريع والاستثمارات التي جرت في المحافظة من دون اخطار المجلس البلدي بها، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي للمجالس البلدية، ورفع المجلس توصية تشدد على ضرورة إعلان المشاريع وعرضها على المجلس البلدي.
وحول مقترح تدشين لجنة عراد الخدمية، أكد أحمد المقهوي عضو سابعة المحرق أن المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة قد وافق على استحداث هذه اللجنة منذ مارس الماضي، إلا أن المهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، لافتا إلى أهمية اللجنة التي ستساهم في حلحلة مشاكل الدائرة المتمركزة في فتح المنافذ داخل المنطقة وتعديل البنية التحتية فيها، منها مثل تراكم سكن العزاب، وغياب اجهزة السلامة من الحريق في الكثير من الورشات والكراجات الموجودة في عراد الصناعية.
أما بالنسبة إلى ملف تخصيص حاويات لمخلفات المطاعم، قال عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق: إنه تم تخصيص حاويات لأصحاب الطرادات والبوانيش وذلك للتخلص من زيوتها فيها ويتم إعادة تدويره، كما تحدثت دلال المقهوي العضو البلدي لثانية المحرق عن مخاطر سكب هذه الزيوت في فتحات الصرف الصحي وفي الحاويات العادية.
كما ناقش المجلس ضرورة وضع لوحات استرشادية مماثلة لبلدية المحرق تكون مخصصة لمجلس المحرق البلدي، وصوّت المجلس بالموافقة على رفع خطاب الى الإدارة العامة للمرور بشـأن تركيب كاميرات على شارع درّة المحرق بالقرب من ديار المحرق وذلك تفاديًا لوقوع الحوادث المرورية.
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