((خدمات الشورى)) تبحث المذكرة القانونية لمشروع قانون ((تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬كما‭ ‬يمنح‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬حرية‭ ‬التعاقد‭ ‬وإعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬التعاقدية‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬ليكون‭ ‬جاذبًا‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت،‭ ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬ثقة‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬بالقطاع‭.‬

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬المذكرة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬الوقت‭ ‬لتوزيع‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالوحدة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شخص،‭ ‬بهدف‭ ‬إشراك‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يشتري‭ ‬المستفيد‭ ‬وحدة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يستعملها‭ ‬إلا‭ ‬وقتًا‭ ‬محددًا‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬وبثمن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬باهظًا،‭ ‬ليحتجزها‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬بغرض‭ ‬استعمالها‭ ‬مدة‭ ‬محددة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬أو‭ ‬يسعى‭ ‬جاهدًا‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬وحدة‭ ‬في‭ ‬مواسم‭ ‬السياحة‭ ‬أو‭ ‬المناسبات‭ ‬ليستأجرها‭ ‬فلا‭ ‬يجد،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬أهمية‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت‭ ‬لتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬للمستفيد‭.‬

وأشارت‭ ‬المذكرة‭ ‬القانونية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت‭ ‬ظاهرة‭ ‬عالمية‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دولة،‭ ‬إذ‭ ‬أصدرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬تشريعات‭ ‬نظمت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية،‭ ‬وتحفيز‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية،‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الضمانات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬المتعاملين‭ ‬بنظام‭ ‬اقتسام‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال‭.‬