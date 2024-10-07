شركة باس.. مسيرة ريادة وابتكار في قطاع الطيران لأكثر من 47 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نبيل
خالد
كانو.. رئيس مجلس الإدارة: بـاس تشكـل عامل تمكين وطنيا
وتستقطـب
المواهب للمسـاهمــة في تنميـة المجتمـع والاقتصـاد الوطنـي
تعتبر مرجعا موثوقا بسبب الخبرة في خدمات المطارات والشحن الجوي والتموين
تصوير - محمود بابا
تأسست شركة خدمات مطار البحرين
باس
عام 1977 وسرعان ما برزت كشركة رائدة في تقديم الخدمات الأرضية في مطار البحرين الدولي، كما تقدم شركة باس مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل العمليات الأرضية ومبنى المطار، خدمات الشحن، خدمات التموين، وخدمات هندسة الطائرات، بمسيرة تمتد لأكثر من 47 عامًا من النجاح والابتكار، حيث استطاعت أن تترسخ كمكون أساسي في قطاع الطيران في مملكة البحرين، وتشمل عملياتها مجموعة واسعة من المجالات والخدمات لتلبية متطلبات القطاع، وتتمتع (باس) بمكانة متميزة تُمكنها من توسيع نطاق وجودها الإقليمي وتقديم خدمات ذات مستوى عالمي بين دول المنطقة وتعمل على تحسين أنظمتها الداخلية بهدف تعزيز القدرات وزيادة الكفاءات والبقاء في طليعة خدمات المناولة الأرضية والطيران. وكان لــ(أخبار الخليج)
لقاء مع السيد نبيل خالد كانو،
رئيس مجلس إدارة شركة باس، للتعرف على
آخر التطورات والإنجازات في الشركة، بالإضافة إلى بعض القضايا المحورية في قطاع الطيران في مملكة البحرين.
}} كيف تسهم باس في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين؟
تُعد شركة خدمات مطار البحرين (باس) أول شركة محلية لخدمات المناولة الأرضية. وهي تُمثل امتدادًا لإرث البحرين في مجال الطيران واللوجستيات والمناولة الأرضية، كما تلعب شركة باس دورًا استراتيجيًا حيويًا في تطوير قطاع الطيران وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية. ولقد وضعنا أسس تطوير قطاع الطيران واللوجستيات والمناولة الأرضية في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي منذ ذلك الحين، وشهدنا رحلة نمو وتحول القطاع ككل. ونؤكد اليوم أن باس تُشكل عامل تمكين وطنيا، كونها تستقطب المواهب والموارد التي تسهم بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأضاف كانو «هويتنا محلية وتاريخنا بحريني. نحن أصحاب عمل وطنيون ونحتضن جميع الأجيال من الماضي، مرورًا بالحاضر، وحتى المستقبل، ونركز في رؤيتنا المستقبلية على دعم الأهداف الوطنية والاستراتيجية التي تتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى جعل المملكة واجهة عالمية للخدمات اللوجستية ومركزاً محورياً للنقل الجوي في المنطقة»، مشيرا الى انه
من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم حلول مبتكرة نلبي تطلعات شركائنا في قطاع الطيران، تسعى باس إلى تعزيز تنافسية البحرين كوجهة مفضلة لشركات الطيران العالمية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والرحلات الجوية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، كما تعتمد الشركات الدولية على شركة باس لتقديم الاستشارات في المنطقة و تسعى للحصول على خبراتها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، كما نتطلع إلى توسيع نطاق خدماتنا على المستوى الإقليمي والدولي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع مطارات وشركات طيران عالمية. ملفتا الى ان هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى زيادة عائدات الشركة، بل تعزز من قدرة البحرين على أن تكون مركزًا لوجستيًا متكاملاً، بالإضافة إلى أن الاستثمارات المستمرة في تحديث البنية التحتية والمعدات الصديقة للبيئة تدعم التزام باس بالنمو المستدام، وهو ما ينسجم مع رؤية المملكة نحو اقتصاد أخضر وتنافسي.
وعلق «نحن في باس نؤمن بأن مستقبل قطاع الطيران في البحرين يكمن في القدرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات العالمية، ونسعى باستمرار إلى أن نكون في طليعة الشركات التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية، مما يعزز من مكانة البحرين كواجهة متميزة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية على مستوى العالم».
وقال كانو إن شركة باس أعلنت بداية السنة عن استثمار 4 , 5 ملايين دينار بحريني لتجديد أسطولها من معدات الدعم الأرضي على مدى ثلاثة أعوام، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في سجل انجازاتها كونه يؤكد التزامها الراسخ بتقديم خدمات استثنائية لشركائها من شركات الطيران والشحن ويعزز مسيرة تطوير عمليات مطار البحرين الدولي.
مرجع موثوق في خدمات المطارات
}} ما دور الخبرة المتراكمة لشركة باس على مدى 47 عامًا في ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في قطاع الطيران؟
شركة باس تفخر بمسيرة تمتد لأكثر من 47 عامًا من النجاح والابتكار، حيث استطاعت أن تترسخ كمكون أساسي في قطاع الطيران في مملكة البحرين، وتشمل عملياتنا مجموعة واسعة من المجالات والخدمات لتلبية متطلبات القطاع، بمشاركة فريقنا المتميز والمؤلف من مواهب محلية وخبراء دوليين، وهو سر نجاحنا، كما ان
رأس المال البشري عامل أساسي في توجيه رؤية شركة باس، كما نلتزم بدفع رؤيتنا قُدمًا عن طريق جذب المواهب المناسبة وخلق مجموعة ديناميكية من الخبراء، ولقد تمكنا من الحفاظ على مكانتنا القوية في السوق لأكثر من أربعة عقود نظرًا لالتزامنا بأفضل ممارسات القطاع الدولية، بفضل خبرات ومهارات وقدرات شركة باس، كما تمكنا من الحفاظ على استمرارية أعمالنا وتحقيق نجاحات متواصلة.
وأشار نبيل خالد كانو أنه من أهم المكتسبات التي حققتها الشركة هي الخبرة والمعرفة المتراكمة في تشغيل العمليات الأرضية وخدمات المطارات والشحن الجوي والتموين، مما جعلها مرجعًا موثوقًا به في هذا المجال، كما أن الثقة التي اكتسبتها باس من شركائها مثل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات، وشركة مطار البحرين، ومجموعة طيران الخليج، تعزز من دور الشركة كشريك استراتيجي في قطاع الطيران في مملكة البحرين، حيث ان
هذه المكتسبات تؤكد مكانة باس كمزود موثوق للخدمات اللوجستية والمناولة الأرضية في المنطقة ولقد حافظت شركة باس على استمرارية نموّها القوي تماشيًا مع المعايير الدولية، مما عزز من سمعتها كشركة رائدة في القطاع وأصبحت عامل تمكين وطني، ملفتا ان باس التزمت بالمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لتطوير القطاع ودفع عجلة التقدم الاقتصادي.
شراكات تحقق أهدافا مستقبلية
}} ما الشراكات الرئيسية التي تعقدها باس حاليًا لدعم الموارد البشرية، وكيف تسهم هذه الشراكات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة؟
تفخر باس بمكانتها كإحدى كبرى الشركات الوطنية في المملكة، حيث تضم أكثر من 3000 موظف وعامل ومع نسبة بحرنة تتجاوز 82 % ، ونحن نعمل باستمرار على تعزيز هذا النجاح من خلال الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، حيث نقدم برامج تدريب وتطوير نوعية للشباب البحريني لتمكينهم من تولي مناصب قيادية داخل الشركة،
حيث نمكن موظفينا من مواكبة التطورات التقنية والعملياتية، مما يعزز من قدرتهم على تقديم خدمات بجودة عالية تلبي احتياجات السوق المتغيرة، كما تصدرت الشركة قائمة الشركات الأعلى توظيفاً للبحرينيين خلال السنوات الماضية، وسعت الشركة خلال السنوات الماضية لتعزيز أطر التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية المرموقة كجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الأهلية وجامعة البحرين للتكنولوجيا ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ومؤسسة المبرة الخليفية ووزارة العمل وتمكين لتدريب أكثر من 100 خريج سنويا.
كما اننا نطور حاليًا عدة شراكات رئيسية في هذا المجال تسهم في تحقيق أهدافنا المستقبلية، تشمل هذه الشراكات التعاون مع صندوق العمل «تمكين» لدعم أجور أكثر من 1000 موظف بحريني وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير ما يفوق 400 من الكوادر الشابة، مما يسهم في تعزيز البحرنة وتمكين الموظفين من تولي مناصب قيادية بالإضافة إلى الشراكة مع معهد الإدارة العامة
IPA
لتقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تطوير المهارات الإدارية والقيادية لموظفي الشركة، بما يسهم في تعزيز صف قيادي مؤهل وذي كفاءة إضافةً إلى ذلك، تأتي الشراكة مع طيران الخليج لتزويد طلبة هندسة الطائرات بخبرات عملية في الصيانة الأساسية المطلوبة للحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية
EASA ، مما يسهم في تطوير المهارات الفنية للمهندسين البحرينيين، وتدعم هذه الشراكات الأهداف الاستراتيجية لشركة باس من خلال تحسين كفاءة العمليات، تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز جودة خدمة العملاء.
التركيز على التحول الرقمي لزيادة الكفاءة
}} ما العوامل التي أسهمت في دعم مكانتكم الريادية في قطاع الخدمات الأرضية وكيف تستمرون في بناء الثقة؟
إن شركة باس في خضم رحلة تحول كبيرة تهدف إلى تعزيز عملياتها لتحقيق التميّز التشغيلي ونمو أعمال مستدام، كما تعمل (باس) على تعزيز محفظة خدماتها لتكمل قطاع الطيران إقليميًا. وقال «ان شركة باس تتمتع بمكانة متميزة تُمكنها من توسيع نطاق تواجدها الإقليمي وتقديم خدمات ذات مستوى عالمي بين دول المنطقة وتعمل على تحسين أنظمتها الداخلية بهدف تعزيز القدرات وزيادة الكفاءات والبقاء في طليعة خدمات المناولة الأرضية والطيران».
وأكد كانو أن شركة باس تركز على
التحول الرقمي، حيث تعتمد تقنيات متقدمة مثل تحليل البيانات لتحسين سير العمل، مما يتيح فرص اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، وبالتالي زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء التشغيلية، بالإضافة الى
تبسيط وكفاءة العمليات التشغيلية
وهو جزء أساسي من استراتيجية الشركة، وحصدت شركة باس جائزة التميز للحكومة الالكترونية عن فئة «أفضل خدمة إلكترونية تكاملية في القطاع الخاص» لعام 2023. كما نعمل على تحسين كل خطوة من خطوات العملية التشغيلية لضمان تنفيذها بأعلى مستوى من الكفاءة والسرعة، مما يساعدنا في تقديم خدمات موثوقة وفعالة لعملائنا من شركات الطيران والمستفيدين من الخدمات الأرضية، والاستثمار في تحسين تجربة العملاء
وهو أيضًا جزء محوري من الاستراتيجية، حيث تركز شركة باس على تقديم خدمات متميزة وسلسة تعزز رضا العملاء
وكسب ولائهم. بفضل هذه الاستراتيجيات المتكاملة، نواصل تعزيز قدرتنا التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي، مما يعزز من مكانتنا الريادية في قطاع خدمات الطيران ويضمن استمرارنا في تقديم خدمات عالية الجودة بكفاءة أكبر.
أما عن بناء الثقة مع العملاء في قطاع الطيران فهو يعتبر عاملا أساسياً لضمان النجاح والاستدامة مشيرا
الى اننا في باس نضع أولوية قصوى على عدة جوانب لتحقيق هذا الهدف والالتزام الصارم بالأمن والسلامة هو الأساس الذي يبني عليه جميع العمليات، إذ يلتزم بأعلى المعايير الدولية لضمان سلامة العمليات التشغيلية للمسافرين والعملاء.
كما ان (باس) تعمل بجد لتحسين تجربة العملاء من شركات الطيران والشحن الجوي عبر تقديم خدمات مبتكرة وحلول تلبي احتياجاتهم عبر التواصل المستمر والفعال، مؤكدا إيمان الشركة بأهمية كفاءة العمليات التشغيلية والتي تعتمد على عدة أمور مترابطة ومنها على سبيل المثال
معدل الدقة في الأداء ( On Time Performance OTP )، الذي من خلاله يتم تقييم كفاءة العلميات التشغيلية لكل شركة طيران، حيث يعتبر عاملاً مهماً في بناء الثقة ورضا العملاء، وهذا يسهم بشكل كبير في تقديم تجربة سفر استثنائية.
دعم وتنظيم الفعاليات الوطنية
}}
كيف تسهم شركة خدمات مطار البحرين في دعم الفعاليات الوطنية الكبرى كمعرض البحرين الدولي للطيران وغيرها؟
تلعب شركة خدمات مطار البحرين (باس) دورًا استراتيجيًا في دعم وتنظيم الفعاليات الوطنية الكبرى مثل معرض البحرين الدولي للطيران، بطولة البحرين لسباق الخيل، والفورمولا1، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات اللوجستية والمناولة الأرضية اللازمة لنجاح هذه الفعاليات، وتوفر باس الدعم الفني والعملياتي لضمان سلاسة العمليات خلال هذه الأحداث الضخمة التي تجذب الزوار الدوليين وتبرز مكانة البحرين على الساحة العالمية، مشيرا
الى ان في معرض البحرين الدولي للطيران، تقدم الشركة الرعاية والدعم اللازم كونها المزود الرسمي للخدمات الأرضية للمعرض بجانب خدمات المناولة الأرضية للطائرات المشاركة والتموين. بالإضافة لتنظيم عمليات النقل اللوجستي للعمليات والنقل والمعدات في قاعدة الصخير الجوية.
كذلك في بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل، تسهم باس في توفير الرعاية والدعم اللوجستي والنقل للخيول المشاركة في هذا السباق بكل سلاسة واحترافية، لضمان إدارة الحدث بنجاح وفقًا لأعلى المعايير العالمية، أما في سباق الفورمولا وان، فتقدم الشركة خدمات المناولة والدعم اللوجستي لضمان التشغيل السلس لاستقبال الفرق المشاركة ومعداتها بالإضافة الى إدارة المرافق والخدمات خلال هذا الحدث العالمي، علاوة على ذلك، تعكس هذه المشاركات التزام باس بمسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي والعالمي، من خلال دعم الشراكات المحلية والعالمية، والمساهمة في تنمية البنية التحتية للفعاليات العالمية. لما تسهم هذه الفعاليات في تحسين صورة البحرين كمركز عالمي للرياضة والسياحة، مما يعزز من دور باس كعامل رئيسي في تحقيق هذه الرؤية.
وختم كانو قائلا «بفضل قيادة مجالس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية والخطط الاستراتيجية الطموحة، تواصل شركة خدمات مطار البحرين باس
مسيرتها نحو تحقيق التميز والابتكار في صناعة الخدمات الأرضية مع التزامها بالمعايير الدولية وتطوير كوادرها البشرية كما ان باس
مستعدة لمواصلة الريادة في هذا المجال المهم».
كما تحرص شركة باس على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتطبيقه على أرض الواقع في مختلف المجالات، وينبثق هذا من إيماننا بدورنا في المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في المبادرات الوطنية التي تعود بالنفع على مملكتنا الحبيبة.
MENAFN07102024000055011008ID1108755188