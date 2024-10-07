شركة باس.. مسيرة ريادة وابتكار في قطاع الطيران لأكثر من 47 عاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتستقطـب

المواهب للمسـاهمــة في تنميـة المجتمـع والاقتصـاد الوطنـي

تعتبر مرجعا موثوقا بسبب الخبرة في خدمات المطارات والشحن الجوي والتموين





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‬تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا

تأسست‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‮

‬باس‮

‬عام‭ ‬1977‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬برزت‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬العمليات‭ ‬الأرضية‭ ‬ومبنى‭ ‬المطار،‭ ‬خدمات‭ ‬الشحن،‭ ‬خدمات‭ ‬التموين،‭ ‬وخدمات‭ ‬هندسة‭ ‬الطائرات،‭ ‬بمسيرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬47‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تترسخ‭ ‬كمكون‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشمل‭ ‬عملياتها‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬والخدمات‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬القطاع،‭ ‬وتتمتع‭ (‬باس‭) ‬بمكانة‭ ‬متميزة‭ ‬تُمكنها‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬وجودها‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أنظمتها‭ ‬الداخلية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءات‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬والطيران‭. ‬وكان‭ ‬لــ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭)‬‮

‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو،‮

‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬باس،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‮

‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬المحورية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬





}}‭ ‬كيف‭ ‬تسهم‭ ‬باس‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؟

تُعد‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬محلية‭ ‬لخدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭. ‬وهي‭ ‬تُمثل‭ ‬امتدادًا‭ ‬لإرث‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬واللوجستيات‭ ‬والمناولة‭ ‬الأرضية،‭ ‬كما‭ ‬تلعب‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬دورًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭. ‬ولقد‭ ‬وضعنا‭ ‬أسس‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬واللوجستيات‭ ‬والمناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬كلاعب‭ ‬رئيسي‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬وشهدنا‭ ‬رحلة‭ ‬نمو‭ ‬وتحول‭ ‬القطاع‭ ‬ككل‭. ‬ونؤكد‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬باس‭ ‬تُشكل‭ ‬عامل‭ ‬تمكين‭ ‬وطنيا،‭ ‬كونها‭ ‬تستقطب‭ ‬المواهب‭ ‬والموارد‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأضاف‭ ‬كانو‭ ‬‮«‬هويتنا‭ ‬محلية‭ ‬وتاريخنا‭ ‬بحريني‭. ‬نحن‭ ‬أصحاب‭ ‬عمل‭ ‬وطنيون‭ ‬ونحتضن‭ ‬جميع‭ ‬الأجيال‭ ‬من‭ ‬الماضي،‭ ‬مرورًا‭ ‬بالحاضر،‭ ‬وحتى‭ ‬المستقبل،‭ ‬ونركز‭ ‬في‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المستقبلية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬واجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬ومركزاً‭ ‬محورياً‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‮

‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬نلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬تسعى‭ ‬باس‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والرحلات‭ ‬الجوية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬تعتمد‭ ‬الشركات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬و‭ ‬تسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خبراتها‭ ‬ضمن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتنا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مطارات‭ ‬وشركات‭ ‬طيران‭ ‬عالمية‭. ‬ملفتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لا‭ ‬تهدف‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عائدات‭ ‬الشركة،‭ ‬بل‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مركزًا‭ ‬لوجستيًا‭ ‬متكاملاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمعدات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬تدعم‭ ‬التزام‭ ‬باس‭ ‬بالنمو‭ ‬المستدام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬أخضر‭ ‬وتنافسي‭.‬

وعلق‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬باس‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬العالمية،‭ ‬ونسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كواجهة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كانو‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬أعلنت‭ ‬بداية‭ ‬السنة‭ ‬عن‭ ‬استثمار‭ ‬4 , 5‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لتجديد‭ ‬أسطولها‭ ‬من‭ ‬معدات‭ ‬الدعم‭ ‬الأرضي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬انجازاتها‭ ‬كونه‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لشركائها‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والشحن‭ ‬ويعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬تطوير‭ ‬عمليات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬

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مرجع‭ ‬موثوق‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬المطارات

}} ما‭ ‬دور‭ ‬الخبرة‭ ‬المتراكمة‭ ‬لشركة‭ ‬باس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬47‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬موثوق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران؟

شركة‭ ‬باس‭ ‬تفخر‭ ‬بمسيرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬47‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تترسخ‭ ‬كمكون‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشمل‭ ‬عملياتنا‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬والخدمات‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬القطاع،‭ ‬بمشاركة‭ ‬فريقنا‭ ‬المتميز‭ ‬والمؤلف‭ ‬من‭ ‬مواهب‭ ‬محلية‭ ‬وخبراء‭ ‬دوليين،‭ ‬وهو‭ ‬سر‭ ‬نجاحنا،‭ ‬كما‭ ‬ان‮

‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬عامل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬رؤية‭ ‬شركة‭ ‬باس،‭ ‬كما‭ ‬نلتزم‭ ‬بدفع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬قُدمًا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جذب‭ ‬المواهب‭ ‬المناسبة‭ ‬وخلق‭ ‬مجموعة‭ ‬ديناميكية‭ ‬من‭ ‬الخبراء،‭ ‬ولقد‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانتنا‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬نظرًا‭ ‬لالتزامنا‭ ‬بأفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬القطاع‭ ‬الدولية،‭ ‬بفضل‭ ‬خبرات‭ ‬ومهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬شركة‭ ‬باس،‭ ‬كما‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬أعمالنا‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬متواصلة‭.‬

وأشار‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الشركة‭ ‬هي‭ ‬الخبرة‭ ‬والمعرفة‭ ‬المتراكمة‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬العمليات‭ ‬الأرضية‭ ‬وخدمات‭ ‬المطارات‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬والتموين،‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬مرجعًا‭ ‬موثوقًا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬باس‭ ‬من‭ ‬شركائها‭ ‬مثل‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات،‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬ومجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الشركة‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ان‮

‬هذه‭ ‬المكتسبات‭ ‬تؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬باس‭ ‬كمزود‭ ‬موثوق‭ ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والمناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ولقد‭ ‬حافظت‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬نموّها‭ ‬القوي‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬سمعتها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وأصبحت‭ ‬عامل‭ ‬تمكين‭ ‬وطني،‭ ‬ملفتا‭ ‬ان‭ ‬باس‭ ‬التزمت‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬الاقتصادي‭.‬

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شراكات‭ ‬تحقق‭ ‬أهدافا‭ ‬مستقبلية

}} ما‭ ‬الشراكات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تعقدها‭ ‬باس‭ ‬حاليًا‭ ‬لدعم‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وكيف‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للشركة؟

تفخر‭ ‬باس‭ ‬بمكانتها‭ ‬كإحدى‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬موظف‭ ‬وعامل‭ ‬ومع‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬تتجاوز‭ ‬82 % ،‭ ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬حيث‭ ‬نقدم‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬نوعية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬داخل‭ ‬الشركة،‮

‬حيث‭ ‬نمكن‭ ‬موظفينا‭ ‬من‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬والعملياتية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المتغيرة،‭ ‬كما‭ ‬تصدرت‭ ‬الشركة‭ ‬قائمة‭ ‬الشركات‭ ‬الأعلى‭ ‬توظيفاً‭ ‬للبحرينيين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وسعت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬لتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬المرموقة‭ ‬كجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬ومركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬ومؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل‭ ‬وتمكين‭ ‬لتدريب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬خريج‭ ‬سنويا‭.‬

كما‭ ‬اننا‭ ‬نطور‭ ‬حاليًا‭ ‬عدة‭ ‬شراكات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬المستقبلية،‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬أجور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬موظف‭ ‬بحريني‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬لتطوير‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الشابة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البحرنة‭ ‬وتمكين‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‮

‬ IPA ‮

‬لتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تخصصية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الإدارية‭ ‬والقيادية‭ ‬لموظفي‭ ‬الشركة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صف‭ ‬قيادي‭ ‬مؤهل‭ ‬وذي‭ ‬كفاءة‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تأتي‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتزويد‭ ‬طلبة‭ ‬هندسة‭ ‬الطائرات‭ ‬بخبرات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬الصيانة‭ ‬الأساسية‭ ‬المطلوبة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬وكالة‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبية‮

‬ EASA ،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الفنية‭ ‬للمهندسين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتدعم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لشركة‭ ‬باس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات،‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭.‬





التركيز‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لزيادة‭ ‬الكفاءة

}} ما‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مكانتكم‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬وكيف‭ ‬تستمرون‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الثقة؟

إن‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬رحلة‭ ‬تحول‭ ‬كبيرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬عملياتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميّز‭ ‬التشغيلي‭ ‬ونمو‭ ‬أعمال‭ ‬مستدام،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ (‬باس‭) ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬محفظة‭ ‬خدماتها‭ ‬لتكمل‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬إقليميًا‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬ان‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬تتمتع‭ ‬بمكانة‭ ‬متميزة‭ ‬تُمكنها‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تواجدها‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أنظمتها‭ ‬الداخلية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءات‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬والطيران‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬تركز‭ ‬على‮

‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬مثل‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬لتحسين‭ ‬سير‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬فرص‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وسرعة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬وتقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‮

‬تبسيط‭ ‬وكفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‮

‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة،‭ ‬وحصدت‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تكاملية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬كما‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كل‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬العملية‭ ‬التشغيلية‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذها‭ ‬بأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والسرعة،‭ ‬مما‭ ‬يساعدنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬موثوقة‭ ‬وفعالة‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‮

‬وهو‭ ‬أيضًا‭ ‬جزء‭ ‬محوري‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬حيث‭ ‬تركز‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬وسلسة‭ ‬تعزز‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‮

‬وكسب‭ ‬ولائهم‭. ‬بفضل‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المتكاملة،‭ ‬نواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرتنا‭ ‬التنافسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتنا‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران‭ ‬ويضمن‭ ‬استمرارنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بكفاءة‭ ‬أكبر‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬فهو‭ ‬يعتبر‭ ‬عاملا‭ ‬أساسياً‭ ‬لضمان‭ ‬النجاح‭ ‬والاستدامة‭ ‬مشيرا‮

‬الى‭ ‬اننا‭ ‬في‭ ‬باس‭ ‬نضع‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جوانب‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬والالتزام‭ ‬الصارم‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬يبني‭ ‬عليه‭ ‬جميع‭ ‬العمليات،‭ ‬إذ‭ ‬يلتزم‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمسافرين‭ ‬والعملاء‭.‬

كما‭ ‬ان‭ (‬باس‭) ‬تعمل‭ ‬بجد‭ ‬لتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وحلول‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬والفعال،‭ ‬مؤكدا‭ ‬إيمان‭ ‬الشركة‭ ‬بأهمية‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أمور‭ ‬مترابطة‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‮

‬معدل‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ (‬ On ‭ ‬ Time ‭ ‬ Performance ‭ ‬ OTP ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬يتم‭ ‬تقييم‭ ‬كفاءة‭ ‬العلميات‭ ‬التشغيلية‭ ‬لكل‭ ‬شركة‭ ‬طيران،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬عاملاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬ورضا‭ ‬العملاء،‭ ‬وهذا‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬استثنائية‭.‬

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دعم‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية

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‬كيف‭ ‬تسهم‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭ ‬كمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬وغيرها؟

تلعب‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬دورًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬والفورمولا1،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والمناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬اللازمة‭ ‬لنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬وتوفر‭ ‬باس‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والعملياتي‭ ‬لضمان‭ ‬سلاسة‭ ‬العمليات‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬الزوار‭ ‬الدوليين‭ ‬وتبرز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيرا‮

‬الى‭ ‬ان‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬تقدم‭ ‬الشركة‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬اللازم‭ ‬كونها‭ ‬المزود‭ ‬الرسمي‭ ‬للخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬للمعرض‭ ‬بجانب‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬للطائرات‭ ‬المشاركة‭ ‬والتموين‭. ‬بالإضافة‭ ‬لتنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬النقل‭ ‬اللوجستي‭ ‬للعمليات‭ ‬والنقل‭ ‬والمعدات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭.‬

كذلك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬تسهم‭ ‬باس‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬والنقل‭ ‬للخيول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬واحترافية،‭ ‬لضمان‭ ‬إدارة‭ ‬الحدث‭ ‬بنجاح‭ ‬وفقًا‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬فتقدم‭ ‬الشركة‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬والدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬لضمان‭ ‬التشغيل‭ ‬السلس‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬ومعداتها‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إدارة‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬التزام‭ ‬باس‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الشراكات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للفعاليات‭ ‬العالمية‭. ‬لما‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬صورة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للرياضة‭ ‬والسياحة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬باس‭ ‬كعامل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭.‬

وختم‭ ‬كانو‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬قيادة‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬والإدارات‭ ‬التنفيذية‭ ‬والخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الطموحة،‭ ‬تواصل‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬باس‮

‬مسيرتها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬وتطوير‭ ‬كوادرها‭ ‬البشرية‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬باس‮

‬مستعدة‭ ‬لمواصلة‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬المهم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تحرص‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتطبيقه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وينبثق‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬إيماننا‭ ‬بدورنا‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭.‬‭ ‬