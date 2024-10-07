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إعلان أسماء منتسبي الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

10/7/2024 7:08:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اختيار‭ ‬15‭ ‬موظفاً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬الذين‭ ‬اجتازوا‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المحددة‭ ‬بنجاح،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خضعوا‭ ‬لمراحل‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الفرز‭ ‬والتقييم،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتقدمين‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬متقدم‭.‬

وتتضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬كلا‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬أحمد،‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية

2‭- ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬الغسرة،‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية

3-‭ ‬خالد‭ ‬سلمان‭ ‬الشيخ،‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري

4-‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬المنصور،‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال

5-‭ ‬راشد‭ ‬عادل‭ ‬كمال،‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي

6-‭ ‬زهراء‭ ‬سلمان‭ ‬زبر،‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية

7-‭ ‬صالح‭ ‬زايد‭ ‬صالح،‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني

8-‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬حسن‭ ‬قاروني،‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة

9-‭ ‬عبدالله‭ ‬عاطف‭ ‬الخاجة،‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية

10-‮
‬علياء‭ ‬حسن‭ ‬الجيب،‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية

11-‭ ‬فهد‭ ‬فيصل‭ ‬الماجد،‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية

12-‭ ‬محمد‭ ‬مكي‭ ‬الأسود،‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل

13-‭ ‬نرجس‭ ‬خليل‭ ‬غلوم،‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة

14-‭ ‬يارا‭ ‬طلال‭ ‬المطوع،‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية

15-‭ ‬ياسمين‭ ‬علي‭ ‬شاكر،‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬حمد‭ ‬يعقوب‭ ‬المحميد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودعم‭ ‬تقدمهم‭ ‬لإشراكهم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬والإسهام‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءته،‭ ‬تجسيداً‭ ‬للرؤية‭ ‬الطموحة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأعرب‭ ‬المحميد‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬للدفعة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬البرنامج،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬منتسبو‭ ‬الدفعات‭ ‬السابقة‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متفانية‭ ‬وعطاءات‭ ‬مخلصة‭ ‬يفخر‭ ‬ويعتز‭ ‬بها‭ ‬الجميع،‭ ‬والتي‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬البرنامج‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مختلف‭ ‬مساعي‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬الذي‭ ‬أُطلق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬يتيح‭ ‬فرصة‭ ‬انتداب‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬يتم‭ ‬خلاله‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثفة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬واكتساب‭ ‬مختلف‭ ‬المعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬للبرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لقاءاتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬صانعي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬

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