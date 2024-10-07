(الألعاب الشتوية) الكويتي يشارك الخميس المقبل في بطولة الجائزة الكبرى للفيغر للناشئات بالصين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 10 (كونا) -- أعلن نادي الالعاب الشتوية الكويتي إن لاعبة النادي ومنتخب الكويت للاستعراض الفني على الجليد للفتيات (الفيغر) سما جراغ ستشارك في بطولة الجائزة الكبرى للعبة للناشئات ضمن الجولة السابعة للجائزة التي تنطلق في مدينة ووشي الصينية الخميس المقبل وتستمر ثلاثة أيام.
وذكر مدير منتخب
الكويت للعبة ورئيس الوفد المشارك للبطولة سالم العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرة الوفد إن النادي حرص على إشراك اللاعبة جراغ في هذا الاستحقاق الدولي كونه ينظم من قبل الاتحاد الدولي للفيغر (ISU) ويشهد مشاركة لاعبات مميزات من عدة دول بالعالم.
وأضاف العجمي أن هذه هي المشاركة الثانية للاعبة جراغ في جولات هذه الجائزة بعد جولة بانكوك التي أقيمت الشهر الفائت إذ قدمت اللاعبة مستوى جيدا بها وشكلت فرصة مهمة لاكتساب الخبرة عبر لعبها مع لاعبات مميزات لا سيما أنها صغيرة السن وأمامها مستقبل كبير باللعبة.
وأوضح أن اللاعبة تتدرب بقوة تحت اشراف مدربة منتخب الفيغر الروسية يوليا مارتيشيفا استعدادا لهذا الاستحقاق المهم الذي يعد أحد الجولات المهمة للجائزة مشيدا بالتزامها وسعيها لتقديم أفضل مستوى بمختلف مشاركاتها الدولية.
وأكد أن إشراك اللاعبات الكويتيات في مثل هذه البطولات الكبيرة يهدف لرفع مستواهن الفني اضافة الى جمع نقاط مهمة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في ميلانو (كورتينا 2026) مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة النادي للعبة ما جعلها تحقق قفزات مهمة على الصعيدين المحلي والدولي. (النهاية)
ف ش ا / أ م ح
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