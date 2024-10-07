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(الألعاب الشتوية) الكويتي يشارك الخميس المقبل في بطولة الجائزة الكبرى للفيغر للناشئات بالصين

10/7/2024 2:58:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 10 (كونا) -- أعلن نادي الالعاب الشتوية الكويتي إن لاعبة النادي ومنتخب الكويت للاستعراض الفني على الجليد للفتيات (الفيغر) سما جراغ ستشارك في بطولة الجائزة الكبرى للعبة للناشئات ضمن الجولة السابعة للجائزة التي تنطلق في مدينة ووشي الصينية الخميس المقبل وتستمر ثلاثة أيام.
وذكر مدير منتخب الكويت للعبة ورئيس الوفد المشارك للبطولة سالم العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرة الوفد إن النادي حرص على إشراك اللاعبة جراغ في هذا الاستحقاق الدولي كونه ينظم من قبل الاتحاد الدولي للفيغر (ISU) ويشهد مشاركة لاعبات مميزات من عدة دول بالعالم.
وأضاف العجمي أن هذه هي المشاركة الثانية للاعبة جراغ في جولات هذه الجائزة بعد جولة بانكوك التي أقيمت الشهر الفائت إذ قدمت اللاعبة مستوى جيدا بها وشكلت فرصة مهمة لاكتساب الخبرة عبر لعبها مع لاعبات مميزات لا سيما أنها صغيرة السن وأمامها مستقبل كبير باللعبة.
وأوضح أن اللاعبة تتدرب بقوة تحت اشراف مدربة منتخب الفيغر الروسية يوليا مارتيشيفا استعدادا لهذا الاستحقاق المهم الذي يعد أحد الجولات المهمة للجائزة مشيدا بالتزامها وسعيها لتقديم أفضل مستوى بمختلف مشاركاتها الدولية.
وأكد أن إشراك اللاعبات الكويتيات في مثل هذه البطولات الكبيرة يهدف لرفع مستواهن الفني اضافة الى جمع نقاط مهمة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في ميلانو (كورتينا 2026) مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة النادي للعبة ما جعلها تحقق قفزات مهمة على الصعيدين المحلي والدولي. (النهاية)

ف ش ا / أ م ح




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