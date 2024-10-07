‎الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى إيقاف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 7 - 10 (كونا) -- جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين دعوته إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة مؤكدا في الوقت نفسه رفضه تصاعد العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان صحفي بمناسبة حلول الذكرى الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إن العام الماضي شهد "معاناة رهيبة" للشعب الفلسطيني في القطاع ولاحقا في الضفة الغربية أيضا.
وشدد بوريل على أن "الحرب الشاملة" التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدت إلى "أزمة إنسانية" حيث قتل أكثر من 41 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال وطرد معظم سكان غزة من منازلهم بينما حول القصف المكثف معظم المنطقة إلى أنقاض.
وأشار إلى أن السكان يعانون الجوع والأمراض بينما يحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة محذرا من أن "الندوب عميقة".
وأضاف بوريل أن "الاتحاد الأوروبي بذل كل جهد ممكن للتخفيف من الاحتياجات الماسة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حالات المجاعة أو النقص الأساسي في التطعيم للأطفال من خلال حشد مستويات غير مسبوقة من المساعدات الإنسانية".
وأعرب عن أسفه لأن "المساعدات لا تصل دائما إلى المحتاجين بل إنها تتعرض للعرقلة في كثير من الحالات" محذرا من استمرار "الاستخدام غير المتناسب للقوة" بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي "الذي يجب احترامه في جميع الأوقات".
كما أشار الممثل الأعلى إلى أن "التطورات الجديدة في الضفة الغربية تثير القلق بشكل خاص".
وذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع شركائه العرب بشأن سبل دفع حل الدولتين وتنفيذه مؤكدا مواصلة الكتلة العمل لتحقيق هذه الغاية في ظل الاقتناع بأن هذا هو "السبيل الوحيد الممكن لضمان الأمن للجميع في المنطقة".
وقال بوريل إن "الناس في المنطقة أصبحوا عالقين في دائرة لا تنتهي من العنف والكراهية والانتقام وأكثر انعداما للأمان من أي وقت مضى" مضيفا أن "الشرق الأوسط برمته يقف على حافة حريق كامل يبدو أن المجتمع الدولي غير قادر على السيطرة عليه".
وعلى الجانب اللبناني عبر بوريل باسم الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء قصف الاحتلال الإسرائيلي المناطق المكتظة بالسكان في لبنان ما تسبب في سقوط ضحايا معظمهم من المدنيين إلى جانب نزوح أكثر من مليون لبناني.
وجدد الدعوة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من أجل الإيقاف الفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات باعتبار ذلك "السبيل الوحيد" لتهدئة "هذا الوضع الخطر للغاية في المنطقة الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطر على العالم أجمع".
وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل "بلا كلل" لتمهيد الطريق للدبلوماسية على مختلف الجبهات.
وكانت السلطات الإعلامية في قطاع غزة ذكرت في بيان في وقت سابق من اليوم أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع أسفر عن سقوط 51870 شهيدا ومفقودا و97166 جريحا خلال عام كامل منذ اندلاع "حرب الإبادة" على غزة.
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الوقت نفسه منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح ما يفوق المليون شخص. (النهاية)
ا ر ن / م ع ع
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