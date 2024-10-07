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‎الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى إيقاف إطلاق النار في غزة

10/7/2024 2:58:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 7 - 10 (كونا) -- جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين دعوته إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة مؤكدا في الوقت نفسه رفضه تصاعد العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
‎وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان صحفي بمناسبة حلول الذكرى الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إن العام الماضي شهد "معاناة رهيبة" للشعب الفلسطيني في القطاع ولاحقا في الضفة الغربية أيضا.
وشدد بوريل على أن "الحرب الشاملة" التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدت إلى "أزمة إنسانية" حيث قتل أكثر من 41 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال وطرد معظم سكان غزة من منازلهم بينما حول القصف المكثف معظم المنطقة إلى أنقاض.
‎وأشار إلى أن السكان يعانون الجوع والأمراض بينما يحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة محذرا من أن "الندوب عميقة".
وأضاف بوريل أن "الاتحاد الأوروبي بذل كل جهد ممكن للتخفيف من الاحتياجات الماسة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حالات المجاعة أو النقص الأساسي في التطعيم للأطفال من خلال حشد مستويات غير مسبوقة من المساعدات الإنسانية".
‎وأعرب عن أسفه لأن "المساعدات لا تصل دائما إلى المحتاجين بل إنها تتعرض للعرقلة في كثير من الحالات" محذرا من استمرار "الاستخدام غير المتناسب للقوة" بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي "الذي يجب احترامه في جميع الأوقات".
كما أشار الممثل الأعلى إلى أن "التطورات الجديدة في الضفة الغربية تثير القلق بشكل خاص".
‎وذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع شركائه العرب بشأن سبل دفع حل الدولتين وتنفيذه مؤكدا مواصلة الكتلة العمل لتحقيق هذه الغاية في ظل الاقتناع بأن هذا هو "السبيل الوحيد الممكن لضمان الأمن للجميع في المنطقة".
وقال بوريل إن "الناس في المنطقة أصبحوا عالقين في دائرة لا تنتهي من العنف والكراهية والانتقام وأكثر انعداما للأمان من أي وقت مضى" مضيفا أن "الشرق الأوسط برمته يقف على حافة حريق كامل يبدو أن المجتمع الدولي غير قادر على السيطرة عليه".
وعلى الجانب اللبناني عبر بوريل باسم الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء قصف الاحتلال الإسرائيلي المناطق المكتظة بالسكان في لبنان ما تسبب في سقوط ضحايا معظمهم من المدنيين إلى جانب نزوح أكثر من مليون لبناني.
وجدد الدعوة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من أجل الإيقاف الفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات باعتبار ذلك "السبيل الوحيد" لتهدئة "هذا الوضع الخطر للغاية في المنطقة الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطر على العالم أجمع".
‎وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل "بلا كلل" لتمهيد الطريق للدبلوماسية على مختلف الجبهات.
وكانت السلطات الإعلامية في قطاع غزة ذكرت في بيان في وقت سابق من اليوم أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع أسفر عن سقوط 51870 شهيدا ومفقودا و97166 جريحا خلال عام كامل منذ اندلاع "حرب الإبادة" على غزة.
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الوقت نفسه منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح ما يفوق المليون شخص. (النهاية)

ا ر ن / م ع ع




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