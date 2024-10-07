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الوفيات اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

10/7/2024 2:58:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 10 (كونا) -- في ذمة الله:

- نافل خليفة خلف الشمري 82 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: العيون ق4 ش9 أزرق6


- علي حسن عباس الصيرفي 29 عاما (شيع)
الرجال: الدعية - مسجد البحارنة
النساء: الشعب ق3 ش الروضان م43


- جديع مبارك لويحج الرشيدي 78 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء


- ناصر علي بصيص العجمي 94 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء


- نجاة ناصر محمد حسين 65 عاما (شيعت)
الرجال: خيطان ق10 ش ناصر الجبري م28
النساء: خيطان ق10 ش ناصر الجبري م28


- عادل أحمد ناصر الطراروة 29 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: أبوفطيرة ق6 ش174 م102


- نجلاء ظافر محمد الشامري 33 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء


- سهام محمد فهد السداني 72 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء


- نجية محمد كاظم الفزاع 83 عاما (شيعت)
(أرملة ناصر سالم الريش)
الرجال: اليرموك ديوان الريش ق4 ش3 ج1 م11
النساء: عبدالله المبارك ق1 ش124 م54


- صالح خالد البخيت 87 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الخالدية ق1 ش طرابلس م11



إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)





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