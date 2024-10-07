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وزير (الاسكان) يؤكد ضرورة إنجاز المشروعات القائمة وفق أعلى جودة وضمن الجدول الزمني المحدد

10/7/2024 2:58:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 10 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على إنجاز المشروعات القائمة وفق أعلى جودة إلى جانب العمل على تذليل المعوقات أمامها لتوفير السكن للمواطنين وفق الجدول الزمني المحدد.
وقال المشاري في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال المؤسسة (بيوم الاسكان العربي) اليوم الاثنين إن مشاركة الكويت في هذا اليوم تأكيد على الالتزام بتحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري وهو ما يبلور شعار هذا العام الذي يأتي تحت عنوان (تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري).
وأضاف أن مشروعات المؤسسة القائمة والمستقبلية تسعى لتحقيق الاستقرار السكني على قاعدة توفير السكن الملائم لكل أسرة بما يعزز الارتقاء بنوعية الخدمات السكنية والمجتمعية والتنموية إذ نجحت الكويت على مدى عشر سنوات ماضية بتوزيع وتسليم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.
وأوضح أن المؤسسة نجحت في تقديم مشروعات إسكانية عملاقة وذلك في مدن المطلاع و(جنوب سعد العبدالله) و(جنوب صباح الأحمد) مشيرا إلى أن المؤسسة مستمرة في طرح المشروعات الكبرى لتقليص فترة الإنتظار وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
وبين المشاري أن المؤسسة تحرص على التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة لرفع جودة الأعمال في المشروعات والتأكيد على الإلتزام بالجدول الزمني والسعي نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الإيرادات.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال توسعة المشروعات الاستثمارية في المدن الجديدة بما يلبي حاجة المواطنين وتوفير الخدمات لهم وتسهيل المعاملات على المراجعين من خلال إتمام التحول الرقمي وتوفير بنية تحتية إلكترونية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. (النهاية)

م ف س / أ م ح




MENAFN07102024000071011013ID1108754512

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