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(الكويت) يتوج بطلا لكأس الاتحاد المحلي لكرة اليد (2023 - 2024) بتغلبه على (العربي).. و(السالمية) ثالثا

10/7/2024 2:58:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 10 (كونا) -- توج فريق نادي الكويت لكرة اليد اليوم الإثنين بطلا لكأس الاتحاد المحلي للموسم المؤجل (2023 - 2024) بتغلبه على نظيره (العربي) بنتيجة (31 - 21) ليضيف إلى خزينته لقب البطولة الـ11 على التوالي والـ14 في تاريخه.
وحل فريق نادي السالمية في المركز الثالث إثر فوزه على نظيره (كاظمة) بنتيجة (32 - 27) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ودخل (الكويت) المباراة التي أقيمت على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة وعينه على اللقب متسلحا بتتويجه المستمر لأكثر من عقد لينهي شوطها الأول متقدما بنتيجة (14 - 9).
في الشوط الثاني حاول لاعبو (العربي) تعديل النتيجة ومجاراة "حامل اللقب" إلا أن خبرة لاعبي (الكويت) مكنتهم من حسم اللقب في حين حصد لاعبه فهد عبدالهادي جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وشهدت المباراة الثانية مستوى متكافئا بين لاعبي (السالمية) و(كاظمة) حتى انتهى شوطها الأول بالتعادل (15 - 15).
وتواصلت حالة التكافؤ بين الفريقين إلا أن (السالمية) حسم النتيجة لمصلحته في الدقائق الأخيرة ليحل ثالثا في حين فاز لاعبه حيدر دشتي بجائزة أفضل لاعب في المباراة. (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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