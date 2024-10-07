(الكويت) يتوج بطلا لكأس الاتحاد المحلي لكرة اليد (2023 - 2024) بتغلبه على (العربي).. و(السالمية) ثالثا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 10 (كونا) -- توج فريق نادي الكويت لكرة اليد اليوم الإثنين بطلا لكأس الاتحاد المحلي للموسم المؤجل (2023 - 2024) بتغلبه على نظيره (العربي) بنتيجة (31 - 21) ليضيف إلى خزينته لقب البطولة الـ11 على التوالي والـ14 في تاريخه.
وحل فريق نادي السالمية في المركز الثالث إثر فوزه على نظيره (كاظمة) بنتيجة (32 - 27) في مباراة
تحديد المركزين الثالث والرابع.
ودخل (الكويت) المباراة التي أقيمت على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة وعينه على اللقب متسلحا بتتويجه المستمر لأكثر من عقد لينهي شوطها الأول متقدما بنتيجة (14 - 9).
في الشوط الثاني حاول لاعبو (العربي) تعديل النتيجة ومجاراة "حامل اللقب" إلا أن خبرة لاعبي (الكويت) مكنتهم من حسم اللقب في حين حصد لاعبه فهد عبدالهادي جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وشهدت المباراة الثانية مستوى متكافئا بين لاعبي (السالمية) و(كاظمة) حتى انتهى شوطها الأول بالتعادل (15 - 15).
وتواصلت حالة التكافؤ بين الفريقين إلا أن (السالمية) حسم النتيجة لمصلحته في الدقائق الأخيرة ليحل ثالثا في حين فاز لاعبه حيدر دشتي بجائزة أفضل لاعب في المباراة. (النهاية)
ح م ش / م ص ع
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