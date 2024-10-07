الهلال الأحمر الكويتي يواصل دعمه الإنساني للشعب الفلسطيني بعد مرور عام على عدوان الاحتلال على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 7 - 10 (كونا) -- واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي دعمها الإنساني الاغاثي لكافة فئات الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بعد مرور عام على عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقال مدير مؤسسة (وافا للتنمية وبناء القدرات) في فلسطين محسن عطاونة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة حلول عام على عدوان الاحتلال "ان دولة الكويت تتصدر المشهد الإنساني الاغاثي الداعم لسكان قطاع غزة منذ الشرارة الاولى لبدء العدوان على القطاع وانطلقت الجهود الكويتية بسواعد المتطوعين الميدانيين (لجمعية الهلال الأحمر الكويتي) داخل القطاع معلنين الدعم والاسناد الاغاثي عبر مختلف المجالات الأنسانية والإغاثية والصحية".
واضاف عطاونة انه تم إطلاق مشروع (الرغيف الخيري) وتوزيع الاف الطرود الغذائية والصحية ودعم القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات الطبية والادوية وتقديمها لوزارة الصحة الفلسطينية.
كما قدمت (جمعية الهلال الاحمر الكويتي) وفريقها الفلسطيني التطوعي الميداني بغزة الوقود لسيارات البلدية والمشافي الفلسطينية وزودت وزارة الصحة الفلسطينية بالادوية اللازمة بالإضافة لمواصله دعمها الاغاثي المتواصل للنازحين بآلاف الوجبات الساخنة بشكل يومي وبالخبز والتمور بمراكز الايواء.
وأوضح عطاونة ان (الهلال الأحمر الكويتي) أطلق خلال الحرب مشروع (الطحين) بعد التعاقد مع شركة المطاحن الفلسطينية لانتاج عشرات الالاف من اكياس الطحين وتوزيعها على كافه المخيمات ومراكز ايواء النازحين.
وبين ان تقديم المساعدات تزامن مع إطلاق الجسر الجوي عبر توجيهات حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي وصلت إلى غزة بكافه اشكالها وأصنافها وأبرزها "دعم القطاع الصحي بسيارات الإسعاف والادوية والمستلزمات الطبية".
وأوضح انه فى اطار الجسر الجوي وصل الى قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري اول فريق طبي كويتي برئاسة مدير قطاع العمليات في (جمعية الهلال الأحمر الكويتي) ورئيس الفريق الدكتور مساعد العنزي الى قطاع غزة لمساندة الطاقم الطبي الفلسطيني.
وذكر عطاونه "ان الفريق الطبي قام بادخال أجهزة ومعدات وأدوية ومستلزمات طبية خاصة لاجراء عمليات جراحية معقدة جرت بالمستشفيات الفلسطينية التي تعاني من نقص شديد في الإمدادات والاجهزة الطبية".
من جهته ثمن مدير مستشفى الكويت التخصصي الدكتور صهيب الهمص فى تصريح مماثل ل(كونا) الدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت ومسيرتها الرائدة ودعمها السخي وريادتها المستمرة في العمل الخيري والإغاثي.
ونوه الهمص الى تميز دولة الكويت في جسرها الجوي وقوافلها البرية وسفنها البحرية وفرقها الطبية التي تتابعت لنجدة أهل غزة وتوفير ما يلزمهم في ظل هذه "الحرب المسعورة".
واكد ان دولة الكويت نموذج للموقف العربي المشرف في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة من خلال مؤسساتها الخيرية وعلى رأسها (الهلال الأحمر الكويتي).
وتوجه الهص بالتحية والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وللمؤسسات الرسمية وللهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الخيرية على موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت في السابع من اكتوبر الماضي اكثر من 51870 شهيدا ومفقودا و 97166 جريحا ولا زال العدوان مستمرا. (النهاية)
و أ ب / ف ا س
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