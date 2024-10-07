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الهلال الأحمر الكويتي يواصل دعمه الإنساني للشعب الفلسطيني بعد مرور عام على عدوان الاحتلال على غزة

10/7/2024 2:58:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 7 - 10 (كونا) -- واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي دعمها الإنساني الاغاثي لكافة فئات الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بعد مرور عام على عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقال مدير مؤسسة (وافا للتنمية وبناء القدرات) في فلسطين محسن عطاونة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة حلول عام على عدوان الاحتلال "ان دولة الكويت تتصدر المشهد الإنساني الاغاثي الداعم لسكان قطاع غزة منذ الشرارة الاولى لبدء العدوان على القطاع وانطلقت الجهود الكويتية بسواعد المتطوعين الميدانيين (لجمعية الهلال الأحمر الكويتي) داخل القطاع معلنين الدعم والاسناد الاغاثي عبر مختلف المجالات الأنسانية والإغاثية والصحية".
واضاف عطاونة انه تم إطلاق مشروع (الرغيف الخيري) وتوزيع الاف الطرود الغذائية والصحية ودعم القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات الطبية والادوية وتقديمها لوزارة الصحة الفلسطينية.
كما قدمت (جمعية الهلال الاحمر الكويتي) وفريقها الفلسطيني التطوعي الميداني بغزة الوقود لسيارات البلدية والمشافي الفلسطينية وزودت وزارة الصحة الفلسطينية بالادوية اللازمة بالإضافة لمواصله دعمها الاغاثي المتواصل للنازحين بآلاف الوجبات الساخنة بشكل يومي وبالخبز والتمور بمراكز الايواء.
وأوضح عطاونة ان (الهلال الأحمر الكويتي) أطلق خلال الحرب مشروع (الطحين) بعد التعاقد مع شركة المطاحن الفلسطينية لانتاج عشرات الالاف من اكياس الطحين وتوزيعها على كافه المخيمات ومراكز ايواء النازحين.
وبين ان تقديم المساعدات تزامن مع إطلاق الجسر الجوي عبر توجيهات حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي وصلت إلى غزة بكافه اشكالها وأصنافها وأبرزها "دعم القطاع الصحي بسيارات الإسعاف والادوية والمستلزمات الطبية".
وأوضح انه فى اطار الجسر الجوي وصل الى قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري اول فريق طبي كويتي برئاسة مدير قطاع العمليات في (جمعية الهلال الأحمر الكويتي) ورئيس الفريق الدكتور مساعد العنزي الى قطاع غزة لمساندة الطاقم الطبي الفلسطيني.
وذكر عطاونه "ان الفريق الطبي قام بادخال أجهزة ومعدات وأدوية ومستلزمات طبية خاصة لاجراء عمليات جراحية معقدة جرت بالمستشفيات الفلسطينية التي تعاني من نقص شديد في الإمدادات والاجهزة الطبية".
من جهته ثمن مدير مستشفى الكويت التخصصي الدكتور صهيب الهمص فى تصريح مماثل ل(كونا) الدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت ومسيرتها الرائدة ودعمها السخي وريادتها المستمرة في العمل الخيري والإغاثي.
ونوه الهمص الى تميز دولة الكويت في جسرها الجوي وقوافلها البرية وسفنها البحرية وفرقها الطبية التي تتابعت لنجدة أهل غزة وتوفير ما يلزمهم في ظل هذه "الحرب المسعورة".
واكد ان دولة الكويت نموذج للموقف العربي المشرف في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة من خلال مؤسساتها الخيرية وعلى رأسها (الهلال الأحمر الكويتي).
وتوجه الهص بالتحية والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وللمؤسسات الرسمية وللهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الخيرية على موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت في السابع من اكتوبر الماضي اكثر من 51870 شهيدا ومفقودا و 97166 جريحا ولا زال العدوان مستمرا. (النهاية)

و أ ب / ف ا س




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