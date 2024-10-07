رئيس الوزراء البريطاني: الشرق الأوسط لن يتحمل عاما آخرا من الاحداث الدامية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 7 - 10 (كونا) -- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين ان منطقة الشرق الأوسط لن تتحمل عاما اخر من الاحداث الدامية التي تعيشها حاليا داعيا جميع الأطراف الى "ضبط النفس والتراجع خطوة للوراء".
واعتبر ستارمر في كلمة له امام نواب مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان) ان المنطقة باتت على "حافة الهاوية" مدينا من جهة اخرى الهجوم الصاروخي الذي شنته ايران الأسبوع الماضي على الاحتلال الاسرائيلي.
ورأى ان الوضع بات يحتم تجديد المحاولات لتحقيق ايقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية الكافية اليه مشيرا إلى ان المساعي الدبلوماسية لبلاده في هذا الاتجاه لم تتوقف ولا تزال في اتصال مستمر مع حلفائها في المنطقة.
وشدد ستارمر في هذا السياق على ضرورة وقف أعمال العنف في غزة التي وصفها بالكارثة الإنسانية مضيفا ان الحصيلة الإنسانية في القطاع وصلت إلى مستويات يصعب تخيلها. (النهاية)
م ر ن / ف ا س
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