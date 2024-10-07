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رئيس الوزراء البريطاني: الشرق الأوسط لن يتحمل عاما آخرا من الاحداث الدامية

10/7/2024 2:58:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 7 - 10 (كونا) -- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين ان منطقة الشرق الأوسط لن تتحمل عاما اخر من الاحداث الدامية التي تعيشها حاليا داعيا جميع الأطراف الى "ضبط النفس والتراجع خطوة للوراء".
واعتبر ستارمر في كلمة له امام نواب مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان) ان المنطقة باتت على "حافة الهاوية" مدينا من جهة اخرى الهجوم الصاروخي الذي شنته ايران الأسبوع الماضي على الاحتلال الاسرائيلي.
ورأى ان الوضع بات يحتم تجديد المحاولات لتحقيق ايقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية الكافية اليه مشيرا إلى ان المساعي الدبلوماسية لبلاده في هذا الاتجاه لم تتوقف ولا تزال في اتصال مستمر مع حلفائها في المنطقة.
وشدد ستارمر في هذا السياق على ضرورة وقف أعمال العنف في غزة التي وصفها بالكارثة الإنسانية مضيفا ان الحصيلة الإنسانية في القطاع وصلت إلى مستويات يصعب تخيلها. (النهاية)

م ر ن / ف ا س




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