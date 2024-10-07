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سعر سلة خامات (أوبك) يرتفع بواقع دولارين و76 سنتا ليستقر عند 66ر77 دولارا للبرميل

10/7/2024 2:58:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين أن سعر سلة خاماتها ال12 ارتفع يوم الجمعة الماضي بواقع دولارين و 76 سنتا ليستقر عند 66ر77 دولارا للبرميل مقارنة ب 90ر74 دولارا يوم الخميس الماضي.
وذكرت (أوبك) في نشرتها أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 95ر82 دولارا للبرميل.
وتضم سلة (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا وهي خام (صحارى) الجزائري والإيراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي وزافيرو غينيا الاستوائية ورابي الخفيف (جابون) وخام جينو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي.
وكان تحالف (أوبك +) قد أعلن في الثاني من أكتوبر الجاري في بيان صدر في أعقاب اجتماع لجنته الوزارية المشتركة المكلفة بمراقبة الإنتاج أنه يدرس وضع السوق النفطية لتحقيق الإمتثال الكامل للحصص الإنتاجية وأنه سيواصل تقييم ظروف السوق النفطية بشكل مستمر.
كما أكد أنه سيواصل مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلن عنها بعض الدول الأعضاء طبقا للإتفاق الذي تم في الاجتماع الوزاري ال52 الذي عقد في مطلع فبراير الماضي. (النهاية)

ع م ق / م م ج




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