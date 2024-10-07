سعر سلة خامات (أوبك) يرتفع بواقع دولارين و76 سنتا ليستقر عند 66ر77 دولارا للبرميل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين أن سعر سلة خاماتها ال12 ارتفع يوم الجمعة الماضي بواقع دولارين و 76 سنتا ليستقر عند 66ر77 دولارا للبرميل مقارنة ب 90ر74 دولارا يوم الخميس الماضي.
وذكرت (أوبك) في نشرتها أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 95ر82 دولارا للبرميل.
وتضم سلة (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا وهي خام (صحارى) الجزائري والإيراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي وزافيرو غينيا الاستوائية ورابي الخفيف (جابون) وخام جينو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي.
وكان تحالف (أوبك +) قد أعلن في الثاني من أكتوبر الجاري في بيان صدر في أعقاب اجتماع لجنته الوزارية المشتركة المكلفة بمراقبة الإنتاج أنه يدرس وضع السوق النفطية لتحقيق الإمتثال الكامل للحصص الإنتاجية وأنه سيواصل تقييم ظروف السوق النفطية بشكل مستمر.
كما أكد أنه سيواصل مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلن عنها بعض الدول الأعضاء طبقا للإتفاق الذي تم في الاجتماع الوزاري ال52 الذي عقد في مطلع فبراير الماضي. (النهاية)
ع م ق / م م ج
MENAFN07102024000071011013ID1108754508
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