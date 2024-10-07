نمو الناتج المحلي البحريني بالاسعار الثابتة والجارية في الربع الثاني من 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 7 - 10 (كونا) -- اظهرت بيانات أولية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية اليوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وعزت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية في تقرير ارتفاع الناتج المحلي بالاسعار الثابتة بنسبة 3ر1 بالمئة على أساس سنوي الى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 8ر2 بالمئة مشيرة الى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 7ر6 بالمئة.
ولفت التقرير الى ان الأسعار الجارية سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر2 بالمئة فيما نمت الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 5ر0 و 7ر2 بالمئة على التوالي.
وسلط التقرير الضوء على أداء الأنشطة الاقتصادية إذ ساهم القطاع غير النفطي في دفع مستويات النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2ر85 بالمئة خلال الربع الثاني.
وحقق نشاط النقل والتخزين النمو الأعلى بالأسعار الثابتة بواقع 9ر12 بالمئة كما سجل نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 2ر11 بالمئة بالأسعار الثابتة ونمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بالأسعار الثابتة بنسبة 6ر10 بالمئة على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ظلت متصدرة الأنشطة الاقتصادية بحوالي 1ر17 بالمئة وقد شهدت نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 1ر2 بالمئة على أساس سنوي فيما سجل نشاط الصناعة التحويلية نموا بنسبة 7ر1 بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
يذكر أن نسبة إنجاز مشروع تحديث مصفاة النفط (بابكو للتكرير) بلغت حوالي 97 بالمئة أما نشاط تجارة الجملة والتجزئة فحقق نموا بنسبة 6ر1 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب التقرير ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 9 بالمئة.
وسلط التقرير الضوء على أداء البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية مشيرا إلى تقدمها بواقع 36 مرتبة لتصبح في المركز 18 عالميا من أصل 193 دولة ضمن مسح الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
وجاءت البحرين بحسب تصنيف المسح العام ضمن أعلى فئة بجانب الدول ذات الأداء المتقدم فيما حققت ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات "الفئة الأولى - نموذج رائد" بالاضافة الى حصولها على العلامة الكاملة ضمن اربعة من أصل خمسة محاور يقيسها التقرير. (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
MENAFN07102024000071011013ID1108754507
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