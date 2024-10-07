Tuesday, 08 October 2024 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نمو الناتج المحلي البحريني بالاسعار الثابتة والجارية في الربع الثاني من 2024

10/7/2024 2:58:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 7 - 10 (كونا) -- اظهرت بيانات أولية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية اليوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وعزت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية في تقرير ارتفاع الناتج المحلي بالاسعار الثابتة بنسبة 3ر1 بالمئة على أساس سنوي الى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 8ر2 بالمئة مشيرة الى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 7ر6 بالمئة.
ولفت التقرير الى ان الأسعار الجارية سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر2 بالمئة فيما نمت الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 5ر0 و 7ر2 بالمئة على التوالي.
وسلط التقرير الضوء على أداء الأنشطة الاقتصادية إذ ساهم القطاع غير النفطي في دفع مستويات النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2ر85 بالمئة خلال الربع الثاني.
وحقق نشاط النقل والتخزين النمو الأعلى بالأسعار الثابتة بواقع 9ر12 بالمئة كما سجل نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 2ر11 بالمئة بالأسعار الثابتة ونمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بالأسعار الثابتة بنسبة 6ر10 بالمئة على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ظلت متصدرة الأنشطة الاقتصادية بحوالي 1ر17 بالمئة وقد شهدت نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 1ر2 بالمئة على أساس سنوي فيما سجل نشاط الصناعة التحويلية نموا بنسبة 7ر1 بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
يذكر أن نسبة إنجاز مشروع تحديث مصفاة النفط (بابكو للتكرير) بلغت حوالي 97 بالمئة أما نشاط تجارة الجملة والتجزئة فحقق نموا بنسبة 6ر1 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب التقرير ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 9 بالمئة.
وسلط التقرير الضوء على أداء البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية مشيرا إلى تقدمها بواقع 36 مرتبة لتصبح في المركز 18 عالميا من أصل 193 دولة ضمن مسح الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
وجاءت البحرين بحسب تصنيف المسح العام ضمن أعلى فئة بجانب الدول ذات الأداء المتقدم فيما حققت ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات "الفئة الأولى - نموذج رائد" بالاضافة الى حصولها على العلامة الكاملة ضمن اربعة من أصل خمسة محاور يقيسها التقرير. (النهاية)

خ ن ع / م ع ح ع




MENAFN07102024000071011013ID1108754507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث