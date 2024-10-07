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الراجحي يرعى منتدى الحوار الاجتماعي بنسخته الرابعة عشرة

10/7/2024 2:56:57 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اختتم اليوم منتدى الحوار الاجتماعي بنسخته الرابعة عشرة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض تحت عنوان "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن".
وشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن العمال وأصحاب العمل، وتضمن المنتدى ورش عمل حوارية تناولت مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل: التحديات لاستدامة التوطين في القطاع الخاص، وبرامج دعم التدريب والتوظيف وسبل تطويرها، وتحفيز ودعم وحماية المنافسة في سوق العمل، واقتراح توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة، إضافة إلى مناقشة الحوارات الاجتماعية السابقة.
وأكد الوزير في كلمته اليوم، أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة لتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بمواصلة دعم هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل السعودي. من جهته، أشاد ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ بيتر راد ماكر، بدور الحوار الاجتماعي في تطوير سوق العمل السعودي، كما أشار نائب رئيس مجلس الأمناء و الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبدالله الفوزان في كلمته، إلى حرص المركز على التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منتدى الحوار الاجتماعي وجميع المواضيع والمحافل التي تُعنى بهذا المجال لتطوير سبل التواصل والحوار بين كافة الأطراف.
واستعرض رئيس فريق الحكومة للمنتدى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله أبوثنين، ورئيس فريق أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس فريق العمّال المهندس ناصر الجريد محاور المنتدى ومبادراته، والتوصيات المقترحة ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل. يعد منتدى الحوار الاجتماعي أحد أبرز المنصات الوطنية للتشاور والتعاون بين مختلف أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل في المملكة؛ ويهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وتبادل الأفكار حول أفضل السبل لدعم وتطوير سوق العمل ومواجهة التحديات الراهنة.

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