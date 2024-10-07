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وزارة النقل والخدمات اللوجستية تطرح 80 وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين

10/7/2024 2:56:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر موقعها الإلكتروني، طرح (80) وظيفة شاغرة، على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، لحملة مؤهل البكالوريوس فما فوق في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم للوظائف المُعلنة مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ابتداءً من تاريخ 8 وحتى 24 أكتوبر 2024م.

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