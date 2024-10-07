وزارة النقل والخدمات اللوجستية تطرح 80 وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين
التاريخ
10/7/2024 2:56:57 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر موقعها الإلكتروني، طرح (80) وظيفة شاغرة، على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، لحملة مؤهل البكالوريوس فما فوق في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم للوظائف المُعلنة مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ابتداءً من تاريخ 8 وحتى 24 أكتوبر 2024م.
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