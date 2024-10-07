Tuesday, 08 October 2024 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


56.4 % قفزة إنتاج الاستزراع السمكي

10/7/2024 2:56:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل المملكة أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة في إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي بالمياه المالحة والمياه الداخلية، وذلك بتحقيق قفزة (56.4 %) في حجم الإنتاج الذي تجاوز 140 ألف طن خلال 2023، مقارنة بإنتاج بلغ 90 ألف طن بنهاية 2021. وأوضحت الوزارة أن إجمالي كمية المصيد من المصائد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي بلغ 74.7 ألف طن، بارتفاع قدره 16.2 %، مقارنة بإنتاج بلغ 64.3 ألف طن بنهاية 2022، محققة بذلك إجمالي إنتاج من مشاريع الاستزراع السمكي والصيد البحري يبلغ 214 ألف طن خلال 2023.
أبرز الأنواع
أكدت الوزارة أنها تعمل وفقًا لبرامج وخطط مدروسة، لزيادة نسب الاكتفاء من المنتجات السمكية من خلال رفع مستوى الجودة، واستزراع أنواع جديدة من الأسماك، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمارات، وزيادة استهلاك الفرد من المنتجات السمكية إلى 13 كجم سنويًا، لافتةً النظر إلى أن أبرز الأنواع المنتجة في المملكة تشمل ((البلطي النيلي، والسيباس، والدنيس، والروبيان))، بالإضافة إلى نسب متفاوتة من أنواع أخرى.
تنمية قدرات الصيادين
أوضحت ((البيئة والمياه والزراعة)) أن قطاع الثروة السمكية يشهد تسارعًا في النمو بفضل الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع وزيادة الاستثمارات، حيث شهد عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة زيادة قياسية خلال الفترة الماضية، بجانب التوسع في منح القروض التنموية في مجالي الاستزراع المائي والصيد البحري، لافتةً الانتباه إلى أن تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، ودعم وتسهيل إجراءات الاستثمار، والعمل على تنمية قدرات صغار الصيادين، من المستهدفات التي تعمل عليها الوزارة، لتمكين القطاع الخاص، وزيادة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

MENAFN07102024000089011017ID1108754472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث