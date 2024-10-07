فعالية تروّج للأرز الأوروبي وتستعرض شراكته الاستراتيجية في السوق الأردني

وكان من بين المشاركين شخصيات من وسائل الإعلام وصناعة الأغذية ، ومدونين للأغذية ، صناع المحتوى ، ومتخصصين في التغذية ،و شيفات معروفين ، حيث استمتعوا بمؤتمر حول خصائص وجودة وفوائد الأرز الأوروبي.



تم تقديم الخصائص الخاصة وطريقة الإنتاج والجودة الفريدة للأرز الأوروبي خلال الحدث الصحفي من قبل متحدثين مختارين ، مثل ماريا نالمبانتي – رئيس قسم المعلومات والترويج في NOVACERT LTD ، الهيئة المنفذة للحملة الترويجية .



وتحدث كونستانتينوس جيانوبولوس، المدير العام EASTH SA عن شراكة الأعمال الزراعية في سالونيك و عن طرق زراعة الأرز الأوروبي في حقول اليونان، التي تشتهر بتربتها الخصبة وظروفها المناخية المواتية لزراعة الأرز، والحرص في عملية الإنتاج على الوصول إلى منتَج نهائي يحمي البيئة والمزارعين، حيث يقدم للمستهلك منتجًا صحيًا آمِنًا



كما كان من بين المتحدثين أخصائية التغذية هبة حلس التي تحدثت عن القيمه الغذائية العالية التي يتمتع بها الأرز الأوروبي ونكهته المميزة وقوامه الناعم، مما يجعله مثاليًا لتحضير مختلف الأطباق الصحية، بفضل ملمسه الكريمي، فإنه يمنح هذه الأطباق مذاقًا فريدا والذي يتناسب مع مختلف أطبقانا العربية.



و من جانبها أكدّت عفاف حمدية مديرة التسويق في مجموعة شعبان التي حضرت بدورها هذه الفعالية، حيث تحدثت وأكدت على سعادة المجموعة بفرصة توزيع الأرز الأوروبي في الأردن خصوصا وأن مجموعة شعبان تُعتبر من أكبر موزّعي الأرز في الأردن وأكثرهم ثقة لدى مستخدمي الأرز و عن سعادتهم بهذة الشراكة الاستراتيجية



و في نهاية الحدث ، تم عرض طبخ مباشر و تذوق مع الشيف محمد عليان بالإضافة إلى عشاء ضم مختلف الاطباق باستخدام الأرز الأوروبي.

