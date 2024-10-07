فعالية تروّج للأرز الأوروبي وتستعرض شراكته الاستراتيجية في السوق الأردني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضمن حملات“الأرز الأوروبي” التي تهدف إلى توزيع الأرز الأوروبي في السوق الأردني على مدار 6 سنوات نظمت فعالية صحفية في عمان يوم الخميس 3 من أكتوبر 2024 في فندق الإنتركونتينانتال.
وكان من بين المشاركين شخصيات من وسائل الإعلام وصناعة الأغذية ، ومدونين للأغذية ، صناع المحتوى ، ومتخصصين في التغذية ،و شيفات معروفين ، حيث استمتعوا بمؤتمر حول خصائص وجودة وفوائد الأرز الأوروبي.
تم تقديم الخصائص الخاصة وطريقة الإنتاج والجودة الفريدة للأرز الأوروبي خلال الحدث الصحفي من قبل متحدثين مختارين ، مثل ماريا نالمبانتي – رئيس قسم المعلومات والترويج في NOVACERT LTD ، الهيئة المنفذة للحملة الترويجية .
وتحدث كونستانتينوس جيانوبولوس، المدير
العام EASTH SA عن شراكة الأعمال الزراعية في سالونيك و عن
طرق زراعة الأرز الأوروبي في حقول اليونان، التي تشتهر بتربتها الخصبة وظروفها المناخية
المواتية لزراعة الأرز، والحرص في عملية الإنتاج على الوصول إلى منتَج نهائي يحمي البيئة
والمزارعين، حيث يقدم للمستهلك منتجًا صحيًا آمِنًا
كما كان من بين
المتحدثين أخصائية التغذية هبة حلس التي تحدثت عن القيمه الغذائية
العالية التي يتمتع بها الأرز الأوروبي ونكهته المميزة وقوامه الناعم، مما يجعله
مثاليًا لتحضير مختلف الأطباق الصحية، بفضل ملمسه الكريمي، فإنه يمنح هذه الأطباق
مذاقًا فريدا والذي يتناسب مع مختلف أطبقانا العربية.
و من جانبها أكدّت عفاف حمدية مديرة التسويق في مجموعة شعبان التي حضرت بدورها هذه الفعالية، حيث تحدثت وأكدت على سعادة المجموعة بفرصة توزيع الأرز الأوروبي في الأردن خصوصا وأن مجموعة شعبان تُعتبر من أكبر موزّعي الأرز في الأردن وأكثرهم ثقة لدى مستخدمي الأرز
و عن سعادتهم بهذة الشراكة الاستراتيجية
و في نهاية الحدث ، تم عرض طبخ مباشر و تذوق مع الشيف محمد عليان بالإضافة إلى عشاء ضم مختلف
الاطباق باستخدام الأرز الأوروبي.
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