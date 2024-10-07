100 مليون دولار للتحول الرقمي في وزارة الصحة

MENAFN - Alghad Newspaper)ووقّع الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بريسايت" الإماراتية الدكتور عادل الشرجي، بحضور التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، على عقد التنفيذ الخاص بالمشروع.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التحول الرقمي في وزارة الصحة بما يخدم تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإيجاد حلول للمشاكل الحالية ومواكبة التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع.وقدمت طوقان شكر وتقدير الحكومة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الدعم المتواصل الذي استمر لسنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وأكدت أن صندوق أبو ظبي للتنمية شريك أساسي للحكومة الأردنية، مشددة على التطلع الدائم لتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي مع الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل المشروعات ذات الأولوية؛ لا سيّما أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.وأشارت طوقان إلى أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية وصندوق أبو ظبي للتنمية في تشرين الثاني الماضي، التي بلغت قيمتها 400 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع التنموية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام؛ إذ وقع عقد التنفيذ الخاص بمشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة، ضمن المبلغ المخصص من مذكرة التفاهم الموقعة مع الصندوق للمشروع البالغ قيمته 100 مليون دولار.ويهدف المشروع إلى تطوير التحول الرقمي في وزارة الصحة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومواكبة التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع.

بدوره، قال سميرات، إنّ هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في القطاع الصحي، بما في ذلك المرحلة الأولى الخاصة بتطوير منصة لتبادل البيانات الصحية، وتوفير خدمات صحية عن بُعد من خلال المستشفى الافتراضي، ما يعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى الرعاية الصحية في أي وقت ومن أي مكان.

وأضاف أن إنشاء نظام لفوترة المرضى يسهم في رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي وتحقيق استدامة حقيقية للخدمات.

من جانبه، أكد السويدي، اهتمام دولة الإمارات بتنمية وتطوير العلاقات التنموية مع الأردن، واستعداد الصندوق الدائم للوقوف الى جانب المملكة لمواجهة مختلف التحديات، وتمكينها من تنفيذ مشروعات منبثقة عن الخطط التنموية التي تتبناها الحكومة الأردنية.

ويقوم مشروع "التحول الرقمي في وزارة الصحة" يقوم على رقمنة الخدمات في القطاع الصحي، وتوفير مجموعة منها عن بعد من خلال إنشاء مستشفى افتراضي.

ويتضمن المشروع أيضا إعادة تأهيل مبنى مستشفى السلط القديم، وتوفير أنظمة إلكترونية لتوفير الخدمات الصحية؛ إذ تتضمن المرحلة الأولى منه توفير 3 خدمات هي: تبادل صور الأشعة عن بُعد، وتقديم الخدمات والاستشارات الصحية لمرضى الغسيل الكلوي عن بُعد، والتشاور عن بُعد بين الأطباء فيما يتعلق بمرضى وحدة العناية المركزة، إضافة إلى بناء نظام فوترة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والإسهام في تجهيز مركز محاكاة تدريب الكوادر الطبية.

يشار إلى أن صندوق أبو ظبي للتنمية يعتبر شريكا أساسيا في دعم الجهود التنموية في المملكة، وساهم في تمويل عدد كبير من المشاريع التنموية الخدمية والبنية التحتية في المملكة منذ عام 1974 بإجمالي تمويل يصل الى حوالي 2.7 مليار دولار.