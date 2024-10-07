%50 ارتفاع الصادرات الوطنية إلى العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- ما تزال الصادرات الوطنية إلى العراق تواصل نموها بعد أن سجلت زيادة نسبتها %50 خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة حديثا.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي 470 مليون دينار مقابل 313 مليونا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة مقدارها 157 مليون دينار.
ووفقا لتحليل أجرته "الغد" شكلت الصادرات الوطنية إلى العراق ما نسبته 24 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي وصلت إلى 1.943 مليار دينار حتى نهاية تموز(يوليو) الماضي.
وأوضح صناعيون أن مواصلة نمو الصادرات الوطنية إلى العراق يعود إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها ثقة المستهلك العراقي بالمنتجات الوطنية نتيجة جودتها العالية إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي أسهمت بشكل كبير في تذليل العقبات، وارتفاع تدفق المنتجات الوطنية، إلى جانب جهود القطاع الخاص في زيادة التواصل مع التجار العراقيين.
وأكدوا أن السوق العراقية تعد من الأسواق التقليدية التي يعول عليها كثيرا في نمو وزيادة الصادرات الوطنية وصولا إلى إقامة الشراكات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة.
ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية، الأسمدة، الدهانات، الأنابيب والمواسير والمصنوعات البلاستيكية، منتجات الأعلاف، الورق الصحي.
ووفقا لأرقام غرفة صناعة الأردن، يوجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري، "زيادة الصادرات الوطنية إلى الجارة الشقيقة العراق جاءت حصيلة لجملة الجهود التي تم بذلها خلال آخر عامين من قبل الحكومة والقطاع الخاص، والزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال، وعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية، وزيادة تدفق المنتجات إلى السوق العراقي، فضلاً عن ملتقيات رجال الأعمال المتبادلة بين البلدين وبشكل مكثف خلال الفترة الماضية".
وزاد قادري، "النمو جاء أيضا لزيادة تصدير منتجات متنوعة منها الأدوية والأسلاك والموصلات الكهربائية والصناعات الغذائية" مشيرا إلى أن تنوع المنتجات الصناعية التي تلبي احتياجات السوق العراقي يعد عاملاً أساسياً في تعميق وصول المنتجات الوطنية إلى السوق العراقي.
وأكد قادري أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها منذ سنوات طويلة، وتعد بالمرتبة الأولى باعتبارات الجودة لدى المستهلك العراقي.
وأوضح قادري أن ملف السوق العراقية يشكل أحد أهم الملفات والأولويات التي تعمل عليها غرفة تجارة الأردن بشكل مكثف ودؤوب لما يشكل من أهمية إستراتيجية للصناعات الوطنية، إذ اتخذت الغرفة العديد من الخطوات الحثيثة لدفع العلاقات بين البلدين على مبدأ التكامل المشترك، ولعل آخر هذه الجهود كانت بإقامة أكبر وفد من رجال الأعمال إلى العراق، بالإضافة إلى تنظيم أكبر مشاركة أردنية في معرض بغداد الدولي، وتوقيع غرفة صناعة الأردن واتحاد الصناعات العراقية مذكرة تفاهم لإنشاء مركز اقتصادي لعرض المنتجات الأردنية في العراق.
وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش "الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل الجارة الشقيقة العراق ساهم بشكل كبير برفع من سوية التعامل التجاري ما بين البلدين الشقيقين، وسهولة انسياب البضائع من المداخل الحدودية ما أدى إلى زيادة الصادرات الوطنية".
وأكد الأطرش أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بسمعة عالية جدا وتنافسية كبيرة في السوق العراقية وأثبتت فعاليتها، وحازت على ثقة القطاع الطبي والمواطن العراقي ما ساهم أيضا في نمو الصادرات الوطنية.
وبين أن القطاع الخاص يسعى باستمرار إلى إيجاد المزيد من الشراكات الثنائية سواء كانت بمجالات الصناعة والاستثمار بهدف زيادة التبادل التجارية بين البلدين، وترجمة التعاون الإستراتيجي على أرض الواقع، مؤكدا أن العراق تعد من الأسواق المهمة بالنسبة لنمو زيادة الصادرات الوطنية في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات والقرب الجغرافي.
وأكد أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات الصناعية، خصوصا الدوائية منها، بجودة عالية وأسعار منافسة، مشيرا إلى وجود فرص متنوعة لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية مع العراق تعود بالنفع على الطرفين وتحقق المصالح المشتركة.
وقال رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، "مواصلة نمو الصادرات الوطنية إلى العراق يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها ثقة المستهلك العراقي بالمنتجات الوطنية نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى زيادة ونمو التبادل التجاري، وإقامة المشاريع المشتركة".
وأكد الرجبي أن السوق العراقية تعد من الأسواق التقليدية التي يعول عليها الكثير في نمو وزيادة الصادرات الوطنية وصولا إلى إقامة الشراكات وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة.
وأكد الرجبي أن الغرفة تسعى باستمرار نحو إزالة كافة المعيقات التي تحد من وصول المنتج الأردني للسوق العراقية، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الغرفة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال الزيارات المستمرة وتنظيم المشاركة الأردنية في معرض بغداد الدولي.
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