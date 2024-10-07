%50 ارتفاع الصادرات الوطنية إلى العراق

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- ما تزال الصادرات الوطنية إلى العراق تواصل نموها بعد أن سجلت زيادة نسبتها %50 خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة حديثا.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي 470 مليون دينار مقابل 313 مليونا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة مقدارها 157 مليون دينار.









ووفقا لتحليل أجرته "الغد" شكلت الصادرات الوطنية إلى العراق ما نسبته 24 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي وصلت إلى 1.943 مليار دينار حتى نهاية تموز(يوليو) الماضي.

وأوضح صناعيون أن مواصلة نمو الصادرات الوطنية إلى العراق يعود إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها ثقة المستهلك العراقي بالمنتجات الوطنية نتيجة جودتها العالية إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي أسهمت بشكل كبير في تذليل العقبات، وارتفاع تدفق المنتجات الوطنية، إلى جانب جهود القطاع الخاص في زيادة التواصل مع التجار العراقيين.

وأكدوا أن السوق العراقية تعد من الأسواق التقليدية التي يعول عليها كثيرا في نمو وزيادة الصادرات الوطنية وصولا إلى إقامة الشراكات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة.

ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية، الأسمدة، الدهانات، الأنابيب والمواسير والمصنوعات البلاستيكية، منتجات الأعلاف، الورق الصحي.

ووفقا لأرقام غرفة صناعة الأردن، يوجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.

وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري، "زيادة الصادرات الوطنية إلى الجارة الشقيقة العراق جاءت حصيلة لجملة الجهود التي تم بذلها خلال آخر عامين من قبل الحكومة والقطاع الخاص، والزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال، وعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية، وزيادة تدفق المنتجات إلى السوق العراقي، فضلاً عن ملتقيات رجال الأعمال المتبادلة بين البلدين وبشكل مكثف خلال الفترة الماضية".

وزاد قادري، "النمو جاء أيضا لزيادة تصدير منتجات متنوعة منها الأدوية والأسلاك والموصلات الكهربائية والصناعات الغذائية" مشيرا إلى أن تنوع المنتجات الصناعية التي تلبي احتياجات السوق العراقي يعد عاملاً أساسياً في تعميق وصول المنتجات الوطنية إلى السوق العراقي.

وأكد قادري أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها منذ سنوات طويلة، وتعد بالمرتبة الأولى باعتبارات الجودة لدى المستهلك العراقي.

وأوضح قادري أن ملف السوق العراقية يشكل أحد أهم الملفات والأولويات التي تعمل عليها غرفة تجارة الأردن بشكل مكثف ودؤوب لما يشكل من أهمية إستراتيجية للصناعات الوطنية، إذ اتخذت الغرفة العديد من الخطوات الحثيثة لدفع العلاقات بين البلدين على مبدأ التكامل المشترك، ولعل آخر هذه الجهود كانت بإقامة أكبر وفد من رجال الأعمال إلى العراق، بالإضافة إلى تنظيم أكبر مشاركة أردنية في معرض بغداد الدولي، وتوقيع غرفة صناعة الأردن واتحاد الصناعات العراقية مذكرة تفاهم لإنشاء مركز اقتصادي لعرض المنتجات الأردنية في العراق.

وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش "الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل الجارة الشقيقة العراق ساهم بشكل كبير برفع من سوية التعامل التجاري ما بين البلدين الشقيقين، وسهولة انسياب البضائع من المداخل الحدودية ما أدى إلى زيادة الصادرات الوطنية".

وأكد الأطرش أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بسمعة عالية جدا وتنافسية كبيرة في السوق العراقية وأثبتت فعاليتها، وحازت على ثقة القطاع الطبي والمواطن العراقي ما ساهم أيضا في نمو الصادرات الوطنية.

وبين أن القطاع الخاص يسعى باستمرار إلى إيجاد المزيد من الشراكات الثنائية سواء كانت بمجالات الصناعة والاستثمار بهدف زيادة التبادل التجارية بين البلدين، وترجمة التعاون الإستراتيجي على أرض الواقع، مؤكدا أن العراق تعد من الأسواق المهمة بالنسبة لنمو زيادة الصادرات الوطنية في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات والقرب الجغرافي.

وأكد أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات الصناعية، خصوصا الدوائية منها، بجودة عالية وأسعار منافسة، مشيرا إلى وجود فرص متنوعة لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية مع العراق تعود بالنفع على الطرفين وتحقق المصالح المشتركة.

وقال رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، "مواصلة نمو الصادرات الوطنية إلى العراق يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها ثقة المستهلك العراقي بالمنتجات الوطنية نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى زيادة ونمو التبادل التجاري، وإقامة المشاريع المشتركة".

وأكد الرجبي أن السوق العراقية تعد من الأسواق التقليدية التي يعول عليها الكثير في نمو وزيادة الصادرات الوطنية وصولا إلى إقامة الشراكات وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد الرجبي أن الغرفة تسعى باستمرار نحو إزالة كافة المعيقات التي تحد من وصول المنتج الأردني للسوق العراقية، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الغرفة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال الزيارات المستمرة وتنظيم المشاركة الأردنية في معرض بغداد الدولي.