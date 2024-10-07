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ارتفاع صادرات الكهرباء %20

10/7/2024 2:56:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- ارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها الأردن بنسبة 20 % خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد دخول اتفاقية تزويد الشبكة العراقية حيز النفاذ خلال هذه الفترة.
وبلغ إجمالي حجم صادرات الأردن من الطاقة المصدرة عبر شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية آب(أغسطس) الماضي 175.2 جيجا واط ساعة وشكلت ما نسبته1 % فقط من إجمالي مبيعات الشركة.
ومن هذه المبيعات 50.9 جيجا واط ساعة للشبكة العراقية من خلال الشركة العامة لنقل الطاقة، بينما لم يكن هناك كميات مصدرة للجانب العراقي العام الماضي عندما كان مجموع صادرات الأردن في ذلك الوقت من الكهرباء 146.2 جيجا واط ساعة، إذ سرى اتفاق تزويد الكهرباء بين البلدين في شباط (فبراير) 2024.
وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغاواط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام، وبعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.
وإلى جانب الشبكة العراقية، صدرت الشركة 119.4 جيجاواط إلى شركة كهرباء القدس حتى نهاية آب (أغسطس)، مقارنة مع 141.9 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 16 %، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيل4.9 % جيجاواط ساعة مقابل4.3 جيجاواط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها، وبزيادة نسبتها 14 %.
يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه إجمالي مبيعات الشركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 15037.4 جيجاواط ساعة مقارنة مع 14196.3جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها5.9 %.
إلى جانب ما تم تصديره، اشتملت هذه المبيعات أيضا على ما تم بيعه لشركات التوزيع الثلاث(الأردنية، التوزيع وإربد) في ثمانية أشهر بمجموع 14577.1 جيجاواط ساعة مقارنة مع 13765 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 5.9 %.
كما بلغ إجمالي المبيعات للمشتركين الكبار ومنهم القطاع الصناعي 285.1 جيجا واط ساعة وهو نفس حجم الصادرات لهذه القطاعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن القطاع يخضع منذ الأول من تموز(يوليو) المضي للتعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن.
وقسمت هذه التعرفة اليوم إلى ثلاث فترات، إذ تكون فترة الذروة من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا، وتعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي فيها 226 فلسا لكل كيلو واط، والصناعي الكبير 130 فلسا، الصناعي المتوسط 79 فلسا، وتكون فترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا، وتعرفة الصناعي الاستخراجي فيها 206 فلسات، الصناعي الكبير 110 فلسات، المتوسط 59 فلسا.أما الذروة الجزئية، فهي على فترتين الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا، والتعرفة فيها للقطاع الصناعي الاستخراجي 216 فلسا، الصناعي الكبير 120 فلسا، للصناعي المتوسط 69 فلسا.
وبلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4240 ميغاواط سجلت في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه، مقارنة مع 4010 ميغاواط العام 2022 بزيادة نسبتها 5.7 %.

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