ارتفاع صادرات الكهرباء %20

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- ارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها الأردن بنسبة 20 % خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد دخول اتفاقية تزويد الشبكة العراقية حيز النفاذ خلال هذه الفترة.
وبلغ إجمالي حجم صادرات الأردن من الطاقة المصدرة عبر شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية آب(أغسطس) الماضي 175.2 جيجا واط ساعة وشكلت ما نسبته1 % فقط من إجمالي مبيعات الشركة.
ومن هذه المبيعات 50.9 جيجا واط ساعة للشبكة العراقية من خلال الشركة العامة لنقل الطاقة، بينما لم يكن هناك كميات مصدرة للجانب العراقي العام الماضي عندما كان مجموع صادرات الأردن في ذلك الوقت من الكهرباء 146.2 جيجا واط ساعة، إذ سرى اتفاق تزويد الكهرباء بين البلدين في شباط (فبراير) 2024.
وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغاواط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام، وبعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.
وإلى جانب الشبكة العراقية، صدرت الشركة 119.4 جيجاواط إلى شركة كهرباء القدس حتى نهاية آب (أغسطس)، مقارنة مع 141.9 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 16 %، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيل4.9 % جيجاواط ساعة مقابل4.3 جيجاواط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها، وبزيادة نسبتها 14 %.
يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه إجمالي مبيعات الشركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 15037.4 جيجاواط ساعة مقارنة مع 14196.3جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها5.9 %.
إلى جانب ما تم تصديره، اشتملت هذه المبيعات أيضا على ما تم بيعه لشركات التوزيع الثلاث(الأردنية، التوزيع وإربد) في ثمانية أشهر بمجموع 14577.1 جيجاواط ساعة مقارنة مع 13765 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 5.9 %.
كما بلغ إجمالي المبيعات للمشتركين الكبار ومنهم القطاع الصناعي 285.1 جيجا واط ساعة وهو نفس حجم الصادرات لهذه القطاعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن القطاع يخضع منذ الأول من تموز(يوليو) المضي للتعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن.
وقسمت هذه التعرفة اليوم إلى ثلاث فترات، إذ تكون فترة الذروة من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا، وتعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي فيها 226 فلسا لكل كيلو واط، والصناعي الكبير 130 فلسا، الصناعي المتوسط 79 فلسا، وتكون فترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا، وتعرفة الصناعي الاستخراجي فيها 206 فلسات، الصناعي الكبير 110 فلسات، المتوسط 59 فلسا.أما الذروة الجزئية، فهي على فترتين الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا، والتعرفة فيها للقطاع الصناعي الاستخراجي 216 فلسا، الصناعي الكبير 120 فلسا، للصناعي المتوسط 69 فلسا.
وبلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4240 ميغاواط سجلت في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه، مقارنة مع 4010 ميغاواط العام 2022 بزيادة نسبتها 5.7 %.
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