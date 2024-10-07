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انخفاض الحاويات الواردة لميناء العقبة %8.4

10/7/2024 2:56:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان– انخفض إجمالي عدد الحاويات الواردة لميناء العقبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن النقابة اللوجستية الأردنية. وبلغ عدد الحاويات التي وردت إلى الميناء 311649 حاوية، مقارنة مع 340067 حاوية.
وبلغ إجمالي الحاويات الصادرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، 79266، فيما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي 89685 حاوية بانخفاض بلغت نسبته 11.6 %.
ورجح رئيس النقابة اللوجستية الأردنية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نبيل الخطيب في تصريح لـ"الغد"، أن يصل عدد الحاويات الواردة الى ميناء العقبة والصادرة عبره مع نهاية العام الحالي، إلى أرقام مقاربة للعام الماضي.
وارتفع عدد الحاويات الواردة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 38657 حاوية، فيما كان عددها للشهر نفسه من العام الماضي 35500 حاوية، بنسبة بلغت 8.9 %، بيد أن عدد الحاويات الصادرة انخفض للشهر نفسه إلى 9878 مقارنة مع 11758 حاوية بنسبة بلغت 19.2 %.
وأشار الخطيب إلى أن نسبة الانخفاض في عدد الحاويات الواردة لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وصلت الى 43.21 %، إذ كانت خلال الشهر الحالي من العام الماضي، 39309 حاويات، ثم انخفض إلى 22332 حاوية، وبلغت نسبة الانخفاض للحاويات الصادرة 36 %، إذ كانت تبلغ 10748 حاوية، انخفضت إلى 6872 حاوية.
وأكد الخطيب أن سلاسل التزويد والإمداد مستمرة بالعمل، وتصل البضائع إلى العقبة بانتظام ومن دون تأخير، على الرغم من زيادة مدة الشحن وارتفاع تكلفته بسبب استخدام بواخر التغذية من موانئ الخليج العربي إلى ميناء جدة، ومن ثم إلى العقبة وأيضا، من موانئ البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء جدة، ومن ثم إلى ميناء العقبة على بواخر التغذية.
وجدد التأكيد أنه على الرغم من زيادة مدة الشحن والكلفة إلى حد ما، إلا أن البضائع تصل إلى الاردن بانسيابية ولا يوجد أي نقص فيها، وتسير سلاسل التزويد والإمداد بشكل جيد.

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