انخفاض الحاويات الواردة لميناء العقبة %8.4

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان– انخفض إجمالي عدد الحاويات الواردة لميناء العقبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن النقابة اللوجستية الأردنية. وبلغ عدد الحاويات التي وردت إلى الميناء 311649 حاوية، مقارنة مع 340067 حاوية.
وبلغ إجمالي الحاويات الصادرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، 79266، فيما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي 89685 حاوية بانخفاض بلغت نسبته 11.6 %.
ورجح رئيس النقابة اللوجستية الأردنية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نبيل الخطيب في تصريح لـ"الغد"، أن يصل عدد الحاويات الواردة الى ميناء العقبة والصادرة عبره مع نهاية العام الحالي، إلى أرقام مقاربة للعام الماضي.
وارتفع عدد الحاويات الواردة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 38657 حاوية، فيما كان عددها للشهر نفسه من العام الماضي 35500 حاوية، بنسبة بلغت 8.9 %، بيد أن عدد الحاويات الصادرة انخفض للشهر نفسه إلى 9878 مقارنة مع 11758 حاوية بنسبة بلغت 19.2 %.
وأشار الخطيب إلى أن نسبة الانخفاض في عدد الحاويات الواردة لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وصلت الى 43.21 %، إذ كانت خلال الشهر الحالي من العام الماضي، 39309 حاويات، ثم انخفض إلى 22332 حاوية، وبلغت نسبة الانخفاض للحاويات الصادرة 36 %، إذ كانت تبلغ 10748 حاوية، انخفضت إلى 6872 حاوية.
وأكد الخطيب أن سلاسل التزويد والإمداد مستمرة بالعمل، وتصل البضائع إلى العقبة بانتظام ومن دون تأخير، على الرغم من زيادة مدة الشحن وارتفاع تكلفته بسبب استخدام بواخر التغذية من موانئ الخليج العربي إلى ميناء جدة، ومن ثم إلى العقبة وأيضا، من موانئ البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء جدة، ومن ثم إلى ميناء العقبة على بواخر التغذية.
وجدد التأكيد أنه على الرغم من زيادة مدة الشحن والكلفة إلى حد ما، إلا أن البضائع تصل إلى الاردن بانسيابية ولا يوجد أي نقص فيها، وتسير سلاسل التزويد والإمداد بشكل جيد.
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