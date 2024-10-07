Tuesday, 08 October 2024 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشكيل المجلس الوطني لحماية البيانات الشخصية

10/7/2024 2:56:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – كشف مصدر حكومي مسؤول أمس، أن الحكومة شكلت مؤخرا، المجلس الوطني لحماية البيانات الشخصية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مكونا من عشرة أعضاء تنفيذا لما ورد في قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته: "هذه الخطوة مهمة للمضي في العمل بقانون حماية البيانات الشخصية خصوصا أن المجلس لديه مجموعة من الأدوار المهمة في وقت أصبحت تتطور فيه البيانات الشخصية مع انتشار الإنترنت والرقمنة، وتتزايد أهميتها في قطاعات متعددة ما يضاعف من حجم هذه البيانات ويستدعي العمل على حمايتها".
وأشار المصدر إلى أن المجلس سيبدأ عمله واجتماعاته قريبا، موضحا أنه وفقا للقانون سيكون مجلسا برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وعضوية 10 أعضاء من جهات معنية مختلفة.
ويهدف القانون إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات من خلال تنظيم معالجة البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم، تصحيحها، حذفها، والاعتراض على استخدامها، فيما تلتزم جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية مع تنفيذ القانون بتوثيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة تنتهي بتاريخ 16/3/2025
وزاد المصدر: "الأعضاء العشرة وفقا للقانون هم: مفوض المعلومات نائبا للرئيس، المفوض العام لحقوق الإنسان، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، ممثل عن البنك المركزي الأردني، ممثلين اثنين من الأجهزة الأمنية يسميهما مديرو هذه الأجهزة بناء على طلب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء، على أن يكون من بينهم، ممثل عن قطاع الاتصالات، وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تقنية المعلومات".
وأشار إلى أن القانون نص، على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما نص على أن المجلس يصدر تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به. وكانت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أعلنت رسميا دخول قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، حيز التنفيذ اعتبارا من 16 آذار (مارس) الماضي.
وعن مهام المجلس قال المصدر: "إن القانون حددها في المادة 17 من القانون وبـ13 مهمة، أولها، إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها، وكذلك اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات، بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالها".
وبين أن من مهام المجلس إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها، اعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام هذا القانون، والنظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني أو من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وقال: "من المهام أيضا إبداء الرأي بشأن المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالبيانات، وتمثيل المملكة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإصدار قائمة تحدث بشكل دوري، بالدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة لدى المملكة، والتي يتوافر لديها مستوى الحماية الكافي للبيانات ونشرها بأي وسيلة يراها مناسبة، واقتراح خطط التعاون الدولي في مجال حماية البيانات وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية".

MENAFN07102024000072011014ID1108754451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث